Keynning Bekxem bilan eski surati: yonidagi qiz keyin kimga aylandi?

·79·Sport
Keynning Bekxem bilan eski surati: yonidagi qiz keyin kimga aylandi?

Ijtimoiy tarmoqlarda Garri Keyn va uning bolalikdagi do‘sti Keti Gudlendning 2005 yilda Devid Bekxem bilan tushgan surati yana muhokamaga sabab bo‘ldi.

Bir qarashda oddiy xotiraga o‘xshaydigan bu kadr yillar o‘tib, butunlay boshqa ma’no kasb etdi. Chunki o‘sha suratdagi ikki bola keyinchalik mustahkam oilaga aylandi.

Surat 2005 yilda olingan

Ma’lum bo‘lishicha, kadr Devid Bekxem o‘z akademiyasini ochgan paytda olingan.

O‘sha vaqtda yosh futbolchilar qatorida Keti Gudlend va Garri Keyn ham bo‘lgan. Bekxem ular bilan birga suratga tushgan va bu kadr yillar o‘tib, muxlislar uchun juda qiziq xotiraga aylandi.

Yoshlikdagi do‘stlik katta oilaga aylandi

21 yil o‘tgach, suratdagi qiz va o‘g‘il hayotda bir-biriga eng yaqin insonlarga aylandi.

Bugun Garri Keyn va Keti Gudlend to‘rt nafar farzandning ota-onasi. Ular nafaqat mashhur futbolchi va uning turmush o‘rtog‘i, balki bolalikdan birga ulg‘aygan juftlik sifatida ham ko‘pchilikka o‘rnak bo‘lib kelmoqda.

Keyn faoliyatining eng kuchli davrini o‘tkazmoqda

Garri Keyn bugun Angliya milliy jamoasi sardori sifatida katta sahnada porlamoqda.

U hayotidagi eng yaxshi mavsumlardan birini o‘tkazmoqda, “Oltin to‘p” uchun da’vogarlar qatorida tilga olinmoqda va Jahon chempionatida ham yorqin o‘yin ko‘rsatmoqda.

Keynning Bekxem bilan eski surati: yonidagi qiz keyin kimga aylandi?

Keti har doim tribunada

Keti Gudlend Keynning faoliyati davomida uni muntazam qo‘llab-quvvatlab keladi.

U deyarli har bir muhim o‘yinda tribunadan turib turmush o‘rtog‘iga muxlislik qiladi. Uchrashuvlardan keyin esa Keyn ko‘pincha uning yoniga chiqib, oilaviy suratlarga tushadi.

Bir hovlidan katta futbol sahnasigacha

Bir paytlar Garri va Keti maktabga birga qatnar, hovlida futbol o‘ynar edi.

Bugun esa o‘sha bolalik xotiralari Angliya sardorining hayot yo‘lidagi eng samimiy sahifalardan biriga aylangan. Bekxem bilan tushgan eski surat esa bu hikoyaning boshlanish nuqtasidek ko‘rinadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 12:19Lamine Yamal Julian Alvarezni Barselonaga chaqirdi: Transfer amalga oshadimi?Lamine Yamal Julian Alvarezni Barselonaga chaqirdi: Transfer amalga oshadimi?Bugun, 12:13Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirdi: Manchester Yunayted rejasi barbod boʻldiAurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirdi: Manchester Yunayted rejasi barbod boʻldiBugun, 11:56Janubiy Koreya yangi murabbiy izlamoqda: nomzodlar orasida tanish ismlar borJanubiy Koreya yangi murabbiy izlamoqda: nomzodlar orasida tanish ismlar borBugun, 11:54Yamal Messiga tan berdi: final haqidagi javobi esa boshqacha chiqdi...Yamal Messiga tan berdi: final haqidagi javobi esa boshqacha chiqdi...Bugun, 10:39Yamal ikki afsona haqida gapirdi: JCH-2026dan keyin davr almashyaptimi?Yamal ikki afsona haqida gapirdi: JCH-2026dan keyin davr almashyaptimi?Bugun, 09:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi