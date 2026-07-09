Keynning Bekxem bilan eski surati: yonidagi qiz keyin kimga aylandi?
Ijtimoiy tarmoqlarda Garri Keyn va uning bolalikdagi do‘sti Keti Gudlendning 2005 yilda Devid Bekxem bilan tushgan surati yana muhokamaga sabab bo‘ldi.
Bir qarashda oddiy xotiraga o‘xshaydigan bu kadr yillar o‘tib, butunlay boshqa ma’no kasb etdi. Chunki o‘sha suratdagi ikki bola keyinchalik mustahkam oilaga aylandi.
Surat 2005 yilda olingan
Ma’lum bo‘lishicha, kadr Devid Bekxem o‘z akademiyasini ochgan paytda olingan.
O‘sha vaqtda yosh futbolchilar qatorida Keti Gudlend va Garri Keyn ham bo‘lgan. Bekxem ular bilan birga suratga tushgan va bu kadr yillar o‘tib, muxlislar uchun juda qiziq xotiraga aylandi.
Yoshlikdagi do‘stlik katta oilaga aylandi
21 yil o‘tgach, suratdagi qiz va o‘g‘il hayotda bir-biriga eng yaqin insonlarga aylandi.
Bugun Garri Keyn va Keti Gudlend to‘rt nafar farzandning ota-onasi. Ular nafaqat mashhur futbolchi va uning turmush o‘rtog‘i, balki bolalikdan birga ulg‘aygan juftlik sifatida ham ko‘pchilikka o‘rnak bo‘lib kelmoqda.
Keyn faoliyatining eng kuchli davrini o‘tkazmoqda
Garri Keyn bugun Angliya milliy jamoasi sardori sifatida katta sahnada porlamoqda.
U hayotidagi eng yaxshi mavsumlardan birini o‘tkazmoqda, “Oltin to‘p” uchun da’vogarlar qatorida tilga olinmoqda va Jahon chempionatida ham yorqin o‘yin ko‘rsatmoqda.
Keti har doim tribunada
Keti Gudlend Keynning faoliyati davomida uni muntazam qo‘llab-quvvatlab keladi.
U deyarli har bir muhim o‘yinda tribunadan turib turmush o‘rtog‘iga muxlislik qiladi. Uchrashuvlardan keyin esa Keyn ko‘pincha uning yoniga chiqib, oilaviy suratlarga tushadi.
Bir hovlidan katta futbol sahnasigacha
Bir paytlar Garri va Keti maktabga birga qatnar, hovlida futbol o‘ynar edi.
Bugun esa o‘sha bolalik xotiralari Angliya sardorining hayot yo‘lidagi eng samimiy sahifalardan biriga aylangan. Bekxem bilan tushgan eski surat esa bu hikoyaning boshlanish nuqtasidek ko‘rinadi.
…