Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi: Premyer-ligaga qaytish va yangi era

·21·Sport
Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi: Premyer-ligaga qaytish va yangi era

Londonning Chelsi klubi oʻzining yangi bosh murabbiyi Xabi Alonsoni rasman tanishtirdi. Ispaniyalik mutaxassis "Stemford Bridj"dagi ilk matbuot anjumanida ishtirok etib, klubdagi maqsadlari va Angliya futboliga qaytishi haqidagi his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashdi. Ushbu tayinlov London klubi uchun yangi davr boshlanishini anglatadi, chunki Alonso Yevropaning eng istiqbolli murabbiylaridan biri sanaladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Chelsi rasmiy sayti xabar berishicha, Real Madrid va Bayer Leverkusen sobiq ustozi Kobxemdagi mashgʻulot bazasida allaqachon oʻz gʻoyalarini tatbiq etishni boshlagan. Alonso matbuot anjumanida oʻziga bildirilgan ishonch uchun minnatdorchilik bildirib, ushbu buyuk klubning bir qismi boʻlish u uchun katta sharaf ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, klubning salohiyati va tarkibdagi mahoratli futbolchilar uning qaroriga asosiy taʼsir koʻrsatgan.

Yangi falsafa va gʻoliblik ruhiyati

Alonso oʻz falsafasining markaziga jamoa va muxlislar oʻrtasidagi mustahkam aloqani qoʻymoqda. Soʻnggi yillardagi oʻtish davridan soʻng, ispan murabbiyi Chelsi jamoasini yana muntazam gʻalaba qozonadigan va jozibali futbol koʻrsatadigan klubga aylantirishni maqsad qilgan. "Biz muxlislarda hayajon uygʻotishni, ular bilan bogʻliqlikni his qilishni va sovrinlar uchun kurashishni istaymiz", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.

Goal.com nashri taʼkidlashicha, Alonso Liverpul safidagi afsonaviy faoliyati orqali Angliya futbolini yaxshi bilsa-da, murabbiy sifatida bu uning uchun mutlaqo yangi chaqiriqdir. U Premyer-ligani dunyodagi eng raqobatbardosh chempionat deb hisoblaydi va bu yerda ishlash uning murabbiylik mahoratini yangi bosqichga olib chiqishiga ishonadi.

Raqobat va kelajak rejalari

Xabi Alonso dunyoning eng kuchli murabbiylari jamlangan ligada oʻz taktik bilimlarini sinovdan oʻtkazishga tayyor. Uning kelishi bilan Chelsi oʻyin uslubida sezilarli oʻzgarishlar kutilmoqda, ayniqsa toʻp nazorati va hujumkorlik borasida Bayer Leverkusen klubida koʻrsatgan natijalari muxlislarda katta umid uygʻotgan.

Hozirda murabbiy sport direktorlari va texnik xodimlar bilan birgalikda tarkibni kuchaytirish va mavsumning qolgan qismida yuqori oʻrinlar uchun kurashish strategiyasini ishlab chiqmoqda. Alonsoning vazifasi nafaqat natija keltirish, balki klubning yoʻqolgan nufuzini tiklashdan iborat boʻladi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu tayinlov qiziqarli, sababi Chelsi mamlakatimizda eng koʻp muxlisga ega jamoalardan biri hisoblanadi. Xabi Alonsoning Premyer-ligadagi debyuti va uning Pep Guardiola hamda Mikel Arteta kabi mutaxassislarga qarshi taktik jangi butun dunyo nigohida boʻlishi aniq.

ChelsiXabi AlonsoPremyer-ligaFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”Bugun, 02:18Barselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdiBarselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdiBugun, 02:11Jon Terri: Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan kuchliroqJon Terri: Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan kuchliroqBugun, 01:54Ruben Amorim Milan safiga Edersonni olib kelmoqchi: Manchester Yunayted transferi barbod boʻldiRuben Amorim Milan safiga Edersonni olib kelmoqchi: Manchester Yunayted transferi barbod boʻldiBugun, 01:13Pedro Porro Fransiyaga ishonch bilan qaradi: “Hammasi qo‘limizda”Pedro Porro Fransiyaga ishonch bilan qaradi: “Hammasi qo‘limizda”Bugun, 00:48O‘zbekiston yutqazdi, ammo JCH-2026da bir raqam bilan hayrat qoldirdi...O‘zbekiston yutqazdi, ammo JCH-2026da bir raqam bilan hayrat qoldirdi...Bugun, 00:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi