Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi: Premyer-ligaga qaytish va yangi era
Londonning Chelsi klubi oʻzining yangi bosh murabbiyi Xabi Alonsoni rasman tanishtirdi. Ispaniyalik mutaxassis "Stemford Bridj"dagi ilk matbuot anjumanida ishtirok etib, klubdagi maqsadlari va Angliya futboliga qaytishi haqidagi his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashdi. Ushbu tayinlov London klubi uchun yangi davr boshlanishini anglatadi, chunki Alonso Yevropaning eng istiqbolli murabbiylaridan biri sanaladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Chelsi rasmiy sayti xabar berishicha, Real Madrid va Bayer Leverkusen sobiq ustozi Kobxemdagi mashgʻulot bazasida allaqachon oʻz gʻoyalarini tatbiq etishni boshlagan. Alonso matbuot anjumanida oʻziga bildirilgan ishonch uchun minnatdorchilik bildirib, ushbu buyuk klubning bir qismi boʻlish u uchun katta sharaf ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, klubning salohiyati va tarkibdagi mahoratli futbolchilar uning qaroriga asosiy taʼsir koʻrsatgan.
Yangi falsafa va gʻoliblik ruhiyatiAlonso oʻz falsafasining markaziga jamoa va muxlislar oʻrtasidagi mustahkam aloqani qoʻymoqda. Soʻnggi yillardagi oʻtish davridan soʻng, ispan murabbiyi Chelsi jamoasini yana muntazam gʻalaba qozonadigan va jozibali futbol koʻrsatadigan klubga aylantirishni maqsad qilgan. "Biz muxlislarda hayajon uygʻotishni, ular bilan bogʻliqlikni his qilishni va sovrinlar uchun kurashishni istaymiz", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.
Goal.com nashri taʼkidlashicha, Alonso Liverpul safidagi afsonaviy faoliyati orqali Angliya futbolini yaxshi bilsa-da, murabbiy sifatida bu uning uchun mutlaqo yangi chaqiriqdir. U Premyer-ligani dunyodagi eng raqobatbardosh chempionat deb hisoblaydi va bu yerda ishlash uning murabbiylik mahoratini yangi bosqichga olib chiqishiga ishonadi.
Raqobat va kelajak rejalariXabi Alonso dunyoning eng kuchli murabbiylari jamlangan ligada oʻz taktik bilimlarini sinovdan oʻtkazishga tayyor. Uning kelishi bilan Chelsi oʻyin uslubida sezilarli oʻzgarishlar kutilmoqda, ayniqsa toʻp nazorati va hujumkorlik borasida Bayer Leverkusen klubida koʻrsatgan natijalari muxlislarda katta umid uygʻotgan.
Hozirda murabbiy sport direktorlari va texnik xodimlar bilan birgalikda tarkibni kuchaytirish va mavsumning qolgan qismida yuqori oʻrinlar uchun kurashish strategiyasini ishlab chiqmoqda. Alonsoning vazifasi nafaqat natija keltirish, balki klubning yoʻqolgan nufuzini tiklashdan iborat boʻladi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu tayinlov qiziqarli, sababi Chelsi mamlakatimizda eng koʻp muxlisga ega jamoalardan biri hisoblanadi. Xabi Alonsoning Premyer-ligadagi debyuti va uning Pep Guardiola hamda Mikel Arteta kabi mutaxassislarga qarshi taktik jangi butun dunyo nigohida boʻlishi aniq.
…