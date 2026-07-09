Erling Xoland Braziliya ustidan qozonilgan gʻalabani «haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan» voqea deb atadi

·0·Sport
Erling Xoland Braziliya ustidan qozonilgan gʻalabani «haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan» voqea deb atadi

Futbol olamida chinakam sensatsiya yuz berdi: Norvegiya terma jamoasi jahon chempionatining nimchorak final bosqichida besh karra dunyo chempioni Braziliyani turnirdan chiqarib yubordi. Ushbu tarixiy gʻalabaning bosh qahramoniga aylangan Erling Xoland oʻyindan soʻng oʻz his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashar ekan, sodir boʻlgan voqealarga hali ham ishonish qiyinligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Nyu-Jersi shtatida boʻlib oʻtgan dramatik bahsda Manchester Siti hujumchisi oʻzining mahoratini yana bir bor namoyish etdi. Uchrashuvning 79-daqiqasida boshi bilan darvozani ishgʻol qilgan Erling Xoland, 90-daqiqada pastki burchakka yoʻllangan aniq zarbasi bilan dubl qayd etdi va norveglarni oʻz tarixida ilk bor chorak finalga olib chiqdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, ushbu gʻalaba Norvegiya futboli uchun misli koʻrilmagan natija hisoblanadi.

Tarixiy gʻalaba va emotsiyalar

Oʻyindan soʻng oʻzining YouTube kanalida chiqish qilgan Erling Xoland Braziliya kabi grand jamoani magʻlub etish u uchun ushalmas orzu boʻlib tuyulganini tan oldi. «Braziliya — haqiqiy futbol mamlakati. Bu afsonaviy futbolchilar va boy tarixga ega boʻlgan, har bir bola futbol oʻrganishni boshlaganda birinchi boʻlib taniydigan terma jamoadir. Ularga qarshi maydonga tushishning oʻzi men uchun gʻayritabiiy holat edi», — deydi norvegiyalik yulduz.

Hujumchining soʻzlariga koʻra, Braziliyaning yaqqol favorit sifatida koʻrilishi Stale Solbakken shogirdlariga bosimsiz va erkin oʻyin koʻrsatish imkonini bergan. Uchrashuv davomida Braziliya terma jamoasi aʼzosi Bruno Guimaraes penaltidan unumli foydalana olmagani, Neymar tomonidan oʻyin oxirida kiritilgan gol esa Janubiy Amerika vakillarini magʻlubiyatdan qutqarib qola olmagani diqqatga sazovordir.

Oltin butsa uchun poyga va navbatdagi raqib

Erling Xoland ushbu dubli orqali joriy turnirdagi gollari sonini 7 taga yetkazib oldi va toʻpurarlar poygasida Kylian Mbappe bilan tenglashdi. Norvegiya terma jamoasi darvozaboni Orjan Nylandning ishonchli harakatlari ham jamoaning muvaffaqiyatida muhim rol oʻynadi. Endilikda Skandinaviya vakillari chorak finalda Angliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Shanba kuni Mayami shahrida boʻlib oʻtadigan Angliyaga qarshi bahs Norvegiya uchun navbatdagi jiddiy sinov boʻlishi kutilmoqda. «Uch sherlar» ham Meksika bilan kechgan qiyin bahsdan soʻng oʻz oʻyinini kuchaytirishga harakat qilmoqda. Erling Xoland esa hozircha faqat dam olish va kuch yigʻish haqida oʻylayotganini, chunki Braziliya bilan oʻyin uni butunlay toliqtirganini taʼkidlab oʻtdi.

Erling XolandNorvegiyaBraziliyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Karim Adeyemi uchun rasmiy taklif yuborildiBarselona hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Karim Adeyemi uchun rasmiy taklif yuborildiBugun, 13:53Harry Kane yoki Erling Xoland: Dunyoning eng yaxshi markaziy hujumchisi kim?Harry Kane yoki Erling Xoland: Dunyoning eng yaxshi markaziy hujumchisi kim?Bugun, 13:11Liverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 12:19Lamine Yamal Julian Alvarezni Barselonaga chaqirdi: Transfer amalga oshadimi?Lamine Yamal Julian Alvarezni Barselonaga chaqirdi: Transfer amalga oshadimi?Bugun, 12:13Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirdi: Manchester Yunayted rejasi barbod boʻldiAurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirdi: Manchester Yunayted rejasi barbod boʻldiBugun, 11:56Janubiy Koreya yangi murabbiy izlamoqda: nomzodlar orasida tanish ismlar borJanubiy Koreya yangi murabbiy izlamoqda: nomzodlar orasida tanish ismlar borBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi