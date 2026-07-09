Erling Xoland Braziliya ustidan qozonilgan gʻalabani «haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan» voqea deb atadi
Futbol olamida chinakam sensatsiya yuz berdi: Norvegiya terma jamoasi jahon chempionatining nimchorak final bosqichida besh karra dunyo chempioni Braziliyani turnirdan chiqarib yubordi. Ushbu tarixiy gʻalabaning bosh qahramoniga aylangan Erling Xoland oʻyindan soʻng oʻz his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashar ekan, sodir boʻlgan voqealarga hali ham ishonish qiyinligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Nyu-Jersi shtatida boʻlib oʻtgan dramatik bahsda Manchester Siti hujumchisi oʻzining mahoratini yana bir bor namoyish etdi. Uchrashuvning 79-daqiqasida boshi bilan darvozani ishgʻol qilgan Erling Xoland, 90-daqiqada pastki burchakka yoʻllangan aniq zarbasi bilan dubl qayd etdi va norveglarni oʻz tarixida ilk bor chorak finalga olib chiqdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, ushbu gʻalaba Norvegiya futboli uchun misli koʻrilmagan natija hisoblanadi.
Tarixiy gʻalaba va emotsiyalarOʻyindan soʻng oʻzining YouTube kanalida chiqish qilgan Erling Xoland Braziliya kabi grand jamoani magʻlub etish u uchun ushalmas orzu boʻlib tuyulganini tan oldi. «Braziliya — haqiqiy futbol mamlakati. Bu afsonaviy futbolchilar va boy tarixga ega boʻlgan, har bir bola futbol oʻrganishni boshlaganda birinchi boʻlib taniydigan terma jamoadir. Ularga qarshi maydonga tushishning oʻzi men uchun gʻayritabiiy holat edi», — deydi norvegiyalik yulduz.
Hujumchining soʻzlariga koʻra, Braziliyaning yaqqol favorit sifatida koʻrilishi Stale Solbakken shogirdlariga bosimsiz va erkin oʻyin koʻrsatish imkonini bergan. Uchrashuv davomida Braziliya terma jamoasi aʼzosi Bruno Guimaraes penaltidan unumli foydalana olmagani, Neymar tomonidan oʻyin oxirida kiritilgan gol esa Janubiy Amerika vakillarini magʻlubiyatdan qutqarib qola olmagani diqqatga sazovordir.
Oltin butsa uchun poyga va navbatdagi raqibErling Xoland ushbu dubli orqali joriy turnirdagi gollari sonini 7 taga yetkazib oldi va toʻpurarlar poygasida Kylian Mbappe bilan tenglashdi. Norvegiya terma jamoasi darvozaboni Orjan Nylandning ishonchli harakatlari ham jamoaning muvaffaqiyatida muhim rol oʻynadi. Endilikda Skandinaviya vakillari chorak finalda Angliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Shanba kuni Mayami shahrida boʻlib oʻtadigan Angliyaga qarshi bahs Norvegiya uchun navbatdagi jiddiy sinov boʻlishi kutilmoqda. «Uch sherlar» ham Meksika bilan kechgan qiyin bahsdan soʻng oʻz oʻyinini kuchaytirishga harakat qilmoqda. Erling Xoland esa hozircha faqat dam olish va kuch yigʻish haqida oʻylayotganini, chunki Braziliya bilan oʻyin uni butunlay toliqtirganini taʼkidlab oʻtdi.
…