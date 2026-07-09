Antuan Grizmann AQSHda debyut qildi: Fransiyalik yulduz Lionel Messi bilan toʻqnashuvni kutmoqda

·62·Sport
Antuan Grizmann AQSHda debyut qildi: Fransiyalik yulduz Lionel Messi bilan toʻqnashuvni kutmoqda

Fransiya terma jamoasining sobiq hujumchisi Antuan Grizmann okean ortidagi faoliyatini muvaffaqiyatli boshladi. AQSHning Orlando City klubi safiga kelib qoʻshilgan tajribali futbolchi oʻzining debyut uchrashuvidayoq gol urishga muvaffaq boʻldi va jamoasining yirik gʻalabasiga munosib hissa qoʻshdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Tampa Bay Rowdies jamoasiga qarshi kechgan nazorat bahsida Orlando City 6:0 hisobida gʻalaba qozondi. Goal.com nashrining xabar berishicha, iyun oyi oxirida klub bilan shartnoma imzolagan 35 yoshli Grizmann uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi va maydonda oʻzining yuqori mahoratini namoyish etdi.

Oʻyinning 32-daqiqasida Antuan Grizmann aniq zarbasi bilan hisobni ochdi. Bu uning yangi jamoasidagi ilk goli sifatida qayd etildi. Shuningdek, uchrashuvning 61-daqiqasida fransiyalik hujumchi Ivan Angulo tomonidan kiritilgan golga assistentlik qilib, oʻz hisobiga samarali harakat yozdirib qoʻydi. Murabbiylar shtabi Grizmanning jismoniy holati va jamoaviy oʻyinga tezda moslashib borayotganidan mamnun ekanini yashirmadi.

Lionel Messi bilan kutilayotgan Florida derbisi

Grizmann oʻyindan soʻng bergan intervyusida MLS ligasidagi maqsadlari va sobiq jamoadoshi Lionel Messi bilan boʻlajak toʻqnashuv haqida toʻxtalib oʻtdi. Maʼlumki, Orlando City va Lionel Messi toʻp surayotgan Inter Mayami klublari oʻrtasidagi raqobat Florida derbisi maqomiga ega.

"Menga bu derbi haqida koʻp gapirishdi, oxirgi oʻyinni tomosha qildim. Lionel Messi bilan yana maydonda uchrashish men uchun katta quvonch. Shuningdek, Rodrigo De Paul bilan ham juda yaxshi munosabatdaman, unga qarshi oʻynash qiziqarli boʻladi", — deya taʼkidladi fransiyalik yulduz.

Orlando City jamoasi navbatdagi tayyorgarlik bosqichini oʻtkazish uchun FC Dallas klubi qarorgohiga yoʻl oladi. Bosh murabbiy vazifasini bajaruvchi Martin Perelman ushbu oʻyinlar orqali Grizmanning taktik sxemalarga toʻliq moslashishini taʼminlamoqchi. Jamoa uchun haqiqiy sinov esa 22-iyul kuni San-Xosega qarshi kechadigan MLS rasmiy uchrashuvida boshlanadi.

Antuan Grizmanning AQSHga koʻchib oʻtishi MLS nufuzini yanada oshirishi kutilmoqda. Avvalroq Atletiko Madrid va Barselona kabi klublarda toʻp surgan hujumchi endilikda Shimoliy Amerika futbol ishqibozlarini oʻz oʻyini bilan xushnud etishga harakat qiladi.

Antuan GrizmannLionel MessiMLSOrlando CityFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Opta chorakfinal uchun hisob-kitob qildi: eng og‘ir juftlik alohida ko‘rsatildiOpta chorakfinal uchun hisob-kitob qildi: eng og‘ir juftlik alohida ko‘rsatildiBugun, 15:34Manchester Yunayted yangi stadion qayerda qurilishini rasman ma’lum qildiManchester Yunayted yangi stadion qayerda qurilishini rasman ma’lum qildiBugun, 15:18Erling Xoland Braziliya ustidan qozonilgan gʻalabani «haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan» voqea deb atadiErling Xoland Braziliya ustidan qozonilgan gʻalabani «haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan» voqea deb atadiBugun, 14:18Barselona hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Karim Adeyemi uchun rasmiy taklif yuborildiBarselona hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Karim Adeyemi uchun rasmiy taklif yuborildiBugun, 13:53Harry Kane yoki Erling Xoland: Dunyoning eng yaxshi markaziy hujumchisi kim?Harry Kane yoki Erling Xoland: Dunyoning eng yaxshi markaziy hujumchisi kim?Bugun, 13:11Liverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi