Antuan Grizmann AQSHda debyut qildi: Fransiyalik yulduz Lionel Messi bilan toʻqnashuvni kutmoqda
Fransiya terma jamoasining sobiq hujumchisi Antuan Grizmann okean ortidagi faoliyatini muvaffaqiyatli boshladi. AQSHning Orlando City klubi safiga kelib qoʻshilgan tajribali futbolchi oʻzining debyut uchrashuvidayoq gol urishga muvaffaq boʻldi va jamoasining yirik gʻalabasiga munosib hissa qoʻshdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Tampa Bay Rowdies jamoasiga qarshi kechgan nazorat bahsida Orlando City 6:0 hisobida gʻalaba qozondi. Goal.com nashrining xabar berishicha, iyun oyi oxirida klub bilan shartnoma imzolagan 35 yoshli Grizmann uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi va maydonda oʻzining yuqori mahoratini namoyish etdi.
Oʻyinning 32-daqiqasida Antuan Grizmann aniq zarbasi bilan hisobni ochdi. Bu uning yangi jamoasidagi ilk goli sifatida qayd etildi. Shuningdek, uchrashuvning 61-daqiqasida fransiyalik hujumchi Ivan Angulo tomonidan kiritilgan golga assistentlik qilib, oʻz hisobiga samarali harakat yozdirib qoʻydi. Murabbiylar shtabi Grizmanning jismoniy holati va jamoaviy oʻyinga tezda moslashib borayotganidan mamnun ekanini yashirmadi.
Lionel Messi bilan kutilayotgan Florida derbisiGrizmann oʻyindan soʻng bergan intervyusida MLS ligasidagi maqsadlari va sobiq jamoadoshi Lionel Messi bilan boʻlajak toʻqnashuv haqida toʻxtalib oʻtdi. Maʼlumki, Orlando City va Lionel Messi toʻp surayotgan Inter Mayami klublari oʻrtasidagi raqobat Florida derbisi maqomiga ega.
"Menga bu derbi haqida koʻp gapirishdi, oxirgi oʻyinni tomosha qildim. Lionel Messi bilan yana maydonda uchrashish men uchun katta quvonch. Shuningdek, Rodrigo De Paul bilan ham juda yaxshi munosabatdaman, unga qarshi oʻynash qiziqarli boʻladi", — deya taʼkidladi fransiyalik yulduz.
Orlando City jamoasi navbatdagi tayyorgarlik bosqichini oʻtkazish uchun FC Dallas klubi qarorgohiga yoʻl oladi. Bosh murabbiy vazifasini bajaruvchi Martin Perelman ushbu oʻyinlar orqali Grizmanning taktik sxemalarga toʻliq moslashishini taʼminlamoqchi. Jamoa uchun haqiqiy sinov esa 22-iyul kuni San-Xosega qarshi kechadigan MLS rasmiy uchrashuvida boshlanadi.
Antuan Grizmanning AQSHga koʻchib oʻtishi MLS nufuzini yanada oshirishi kutilmoqda. Avvalroq Atletiko Madrid va Barselona kabi klublarda toʻp surgan hujumchi endilikda Shimoliy Amerika futbol ishqibozlarini oʻz oʻyini bilan xushnud etishga harakat qiladi.
…