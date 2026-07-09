Abduqodir Husanovning «Lans»ga o‘tishi qanday amalga oshgani aytildi

·0·Sport
Abduqodir Husanovning «Lans»ga o‘tishi qanday amalga oshgani aytildi

«Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanovning agenti G‘ayrat Hasbiullin futbolchining 2023 yilda Fransiyaning «Lans» klubiga o‘tish jarayoni haqida gapirib berdi.

Uning aytishicha, Husanov bilan Toshkentdan Istanbulga ekonom-klassda uchishgan. Keyin ular Fransiyaga yo‘l olib, futbolchining «Lans»dagi faoliyati boshlanishi kerak bo‘lgan.

«Qodirdan: “Top-5 ligaga uchayotganingni his qilyapsanmi?” deb so‘radim. U esa: “To‘g‘risi, meni Rossiyaga sotishsa kerak, deb o‘ylagandim”, dedi. Men unga hammasi o‘zi xohlagandek bo‘lganini aytdim», deb esladi agent.

Hasbiullinning so‘zlariga ko‘ra, Husanov bilan birinchi suhbatdayoq undan qayerda o‘ynashni xohlashi so‘ralgan. Futbolchi javobni qisqa bergan: Yevropada.

Shu paytda Rossiya klublari tomonidan ham jiddiy qiziqish bo‘lgan. Ular katta mablag‘ taklif qilgan. Atrofida esa «ikki yil “Sochi”da o‘ynab tursang, keyin istagan joyingga ketasan» deb maslahat berganlar ham bo‘lgan.

Agent bunday yo‘l ko‘p holatda futbolchining Yevropaga chiqishiga kafolat bermasligini aytdi. Shu sabab Husanov uchun Yevropa varianti muhim bo‘lgan.

«Lans» Husanovni 2023 yil may oyida yoshlar o‘rtasidagi Jahon chempionatida ko‘rib qolgan. Klub skauti turnirga Argentina terma jamoasining markaziy himoyachisini kuzatish uchun kelgan.

Argentinaning dastlabki o‘yini O‘zbekistonga qarshi bo‘lgan. O‘sha uchrashuvda Abduqodir Husanov skaut e’tiborini tortgan.

Skaut «Lans»ning bosh skautiga qo‘ng‘iroq qilib, O‘zbekistonning ikkinchi o‘yinida ham qolishni so‘ragan. Sabab, unga o‘zbekistonlik yosh himoyachi ma’qul kelgan.

Ikkinchi o‘yindan keyin skaut ikki uchrashuv bo‘yicha hisobot va videolavha tayyorlab, «Lans» bosh murabbiyiga yuborgan. Murabbiy Husanovning o‘yinini ko‘rgach, klubdan uni topishni so‘ragan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Opta chorakfinal uchun hisob-kitob qildi: eng og‘ir juftlik alohida ko‘rsatildiOpta chorakfinal uchun hisob-kitob qildi: eng og‘ir juftlik alohida ko‘rsatildiBugun, 15:34Manchester Yunayted yangi stadion qayerda qurilishini rasman ma’lum qildiManchester Yunayted yangi stadion qayerda qurilishini rasman ma’lum qildiBugun, 15:18Antuan Grizmann AQSHda debyut qildi: Fransiyalik yulduz Lionel Messi bilan toʻqnashuvni kutmoqdaAntuan Grizmann AQSHda debyut qildi: Fransiyalik yulduz Lionel Messi bilan toʻqnashuvni kutmoqdaBugun, 14:37Erling Xoland Braziliya ustidan qozonilgan gʻalabani «haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan» voqea deb atadiErling Xoland Braziliya ustidan qozonilgan gʻalabani «haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan» voqea deb atadiBugun, 14:18Barselona hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Karim Adeyemi uchun rasmiy taklif yuborildiBarselona hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Karim Adeyemi uchun rasmiy taklif yuborildiBugun, 13:53Harry Kane yoki Erling Xoland: Dunyoning eng yaxshi markaziy hujumchisi kim?Harry Kane yoki Erling Xoland: Dunyoning eng yaxshi markaziy hujumchisi kim?Bugun, 13:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi