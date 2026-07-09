Iyul Superligada burilish oyi bo‘ladi: 5 o‘yin jadvalni o‘zgartirishi mumkin
O‘zbekiston Superligasida iyul oyi oddiy taqvim emas, chempionlik poygasiga jiddiy ta’sir qiladigan bahslar oyiga aylanishi mumkin.
Peshqadamlar o‘zaro to‘qnashadi, Toshkent derbilari qayta jonlanadi, Farg‘onada esa muxlislar azaliy raqiblar o‘rtasidagi katta o‘yinni kutishmoqda. Quyida iyul oyida o‘tkazib yubormaslik kerak bo‘lgan 5 ta eng qiziqarli uchrashuvga to‘xtalamiz.
«Neftchi» — «Buxoro»: peshqadam uchun jiddiy sinov
12-turning markaziy bahslaridan biri 16 iyul kuni Farg‘onada bo‘lib o‘tadi.
Musobaqa peshqadami «Neftchi» 28 ochko bilan birinchi o‘rinda borayotgan bo‘lsa, «Buxoro» 20 ochko bilan kuchli uchlikdan joy olgan. Demak, bu o‘yin chempionlik poygasida muhim burilish yasashi mumkin.
Jamoalar yaqinda O‘zbekiston kubogida Buxoroda to‘qnash kelgan va o‘yin 0:0 hisobida yakunlangan edi. O‘tgan mavsum Farg‘onadagi bahsda esa «Neftchi» 1:0 hisobida g‘alaba qozongan. O‘shanda uchrashuv taqdirini 89-daqiqada Yovan Jokich urgan gol hal qilgan.
Bu safar ham asosiy savol ochiq: «Neftchi» peshqadamlikni mustahkamlaydimi yoki «Buxoro» Farg‘onadan qimmatli ochkolar bilan qaytadimi?
«Paxtakor» — «Lokomotiv»: Toshkent derbisida eski raqobat qaytadi
17 iyul kuni 12-tur doirasida «Paxtakor» o‘z maydonida «Lokomotiv»ni qabul qiladi.
Bu bahs oddiy Toshkent derbisi emas. 2014–2019 yillarda aynan shu ikki jamoa o‘rtasidagi uchrashuvlar chempionlik poygasida hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan.
«Lokomotiv» «Paxtakor»ni safarda oxirgi marta 2018 yilda 3:1 hisobida mag‘lub etgan. O‘sha g‘alaba «temiryo‘lchilar»ning chempionlik yo‘lidagi muhim qadamlaridan biri bo‘lgandi.
Jamoalarning «Paxtakor» stadionidagi so‘nggi uchrashuvida esa mezbonlar 3:1 hisobida g‘alaba qozongan. Doniyor Abdumannopov dubl qayd etgan, Dragan Cheran yana bir gol urgan, mehmonlar safida Sardor Abdunabiyev javob to‘pini kiritgan.
Bu derbida intriga katta: «Paxtakor» yuqori o‘rinlar uchun kurashni davom ettiradimi yoki «Lokomotiv» yillardan beri kutilayotgan safar g‘alabasini qo‘lga kiritadimi?
«Buxoro» — «Bunyodkor»: mezbonlar uzoq seriyani buzishga urinadimi?
21 iyul kuni 13-turning muhim o‘yinlaridan biri Buxoroda o‘tadi.
3-o‘rindagi «Buxoro» 5-pog‘onada borayotgan «Bunyodkor»ni qabul qiladi. Bu uchrashuv yuqori o‘rinlar uchun kurashda har ikki jamoa uchun ham juda muhim.
Biroq statistika mezbonlar foydasiga emas. «Buxoro» o‘z maydonida 2017 yildan buyon «Bunyodkor»ni mag‘lub eta olmayapti.
O‘tgan mavsumdagi o‘zaro bahsda ham «qaldirg‘ochlar» 2:0 hisobida g‘alaba qozongan. O‘shanda Bobur Yo‘ldoshev va Frane Ikichning gollari mehmonlarga muhim uch ochko keltirgandi.
Bu safar «Buxoro» omadsiz seriyaga nuqta qo‘yadimi yoki «Bunyodkor» yana noqulay raqib ekanini isbotlaydimi?
«Bunyodkor» — «Paxtakor»: qariyb 20 yillik derbida yana yangi sahifa
26 iyul kuni Toshkent futbolidagi eng prinsipial to‘qnashuvlardan biri bo‘lib o‘tadi.
«Bunyodkor» o‘z maydonida «Paxtakor»ni qabul qiladi. Har ikki jamoa turnir jadvalining yuqori qismida borayotgani bu derbining ahamiyatini yanada oshiradi.
Qizig‘i, «Bunyodkor» Superligada o‘z maydonida o‘tgan so‘nggi 5 ta derbining uchtasida «Paxtakor»ni mag‘lub etgan.
O‘tgan mavsum «Bunyodkor» stadionidagi bahs 1:1 hisobida yakunlangan. Temurxo‘ja Abduxoliqov va Igor Sergeyev gol muallifiga aylangan edi.
Bu gal derbida kim ustun keladi: «Bunyodkor» o‘z maydonidagi an’anani davom ettiradimi yoki «Paxtakor» prinsipial raqibidan revansh oladimi?
«Neftchi» — «Navbahor»: iyulning eng kutilgan o‘yini
28 iyul kuni Farg‘onada iyul oyining eng kutilgan uchrashuvlaridan biri bo‘lib o‘tadi. «Neftchi» o‘z maydonida azaliy raqibi «Navbahor»ni qabul qiladi.
Bu o‘yinga qo‘shimcha intriga beradigan yana bir jihat bor — o‘zbek futbolining yosh va istiqbolli murabbiylari Timur Kapadze hamda Islom Ismoilov o‘rtasidagi taktik duel.
Jamoalarning Farg‘onadagi so‘nggi uchrashuvlari doimo keskin va murosasiz o‘tgan. Ayniqsa, o‘tgan mavsumdagi bahs muxlislar xotirasida uzoq saqlanib qolgan kambeklardan biri bo‘lgan.
O‘shanda «Neftchi» 1:2 hisobida ortda borayotganiga qaramay, Zoran Marushichning ikki goli evaziga 3:2 hisobida g‘alabani ilib ketgan edi.
Bu safar ham Farg‘onada yana unutilmas spektakl bo‘ladimi? Yoki «Navbahor» o‘tgan yilgi alamli mag‘lubiyat uchun javob qaytaradimi?
Iyul oyi Superligada ko‘p narsani hal qilishi mumkin
Peshqadamlar o‘rtasidagi o‘zaro to‘qnashuvlar, Toshkent derbilari va Farg‘onadagi katta raqobat iyul oyini Superliga taqvimidagi eng muhim davrlardan biriga aylantirmoqda.
Bu 5 ta uchrashuvdan keyin chempionlik poygasi, kuchli uchlik va yuqori o‘rinlar uchun kurashda vaziyat keskin o‘zgarib ketishi mumkin.
…