JCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyor
Futbol boʻyicha 2026-yilgi jahon chempionatining chorak final bosqichi oldidan Shveysariya terma jamoasi lagerida koʻtarinki kayfiyat hukmron. Amaldagi jahon chempioni — Argentina terma jamoasiga qarshi kechadigan oʻyin oldidan shveysariyaliklar nafaqat raqibdan qoʻrqmasliklarini, balki tarixiy natija qayd etishga tayyor ekanliklarini bildirishmoqda. Kanzas-Siti shahridagi stadionda boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuv turnirning eng markaziy toʻqnashuvlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shveysariya terma jamoasi sardori Granit Xhaka jamoasining ishtahasi oʻyin sayin ochilib borayotganini taʼkidladi. Nimchorak finalda Kolumbiya ustidan penaltilar seriyasida gʻalaba qozongan Murat Yakin shogirdlari hozirda sakkiz oʻyindan iborat magʻlubiyatsiz seriyani davom ettirmoqda. Xhaka Nau.ch nashriga bergan intervyusida jamoa bosimni qoʻshimcha motivatsiyaga aylantira olganini qayd etdi.
Lionel Messi omili va tarixiy imkoniyatShveysariyalik futbolchilar uchun Lionel Messiga qarshi maydonga tushish alohida ahamiyatga ega. Jamoa aʼzolari zamonamizning eng buyuk futbolchilaridan biriga qarshi oʻynashni katta sharaf deb bilishmoqda. Granit Xhaka Lionel Messi va Cristiano Ronaldo davrida toʻp surish har bir futbolchi uchun imtiyoz ekanligini eʼtirof etar ekan, Argentina terma jamoasini sinchiklab tahlil qilish jarayoni boshlanganini maʼlum qildi.
Hujumchi Cedric Itten ham sardorining fikrlariga qoʻshildi. Uning soʻzlariga koʻra, jahon chempionati chorak finalida Messiga qarshi oʻynashdan ortiqroq baxt boʻlishi mumkin emas. Itten Argentinaning Misrga qarshi kechgan qiyin gʻalabasidan (3:2) soʻng, har qanday raqibga qarshi imkoniyat borligiga ishonchi komil ekanini aytdi.
Yarim himoyachi Remo Freuler esa oʻz faoliyatida hali biror marta Lionel Messi bilan toʻqnash kelmaganini va bu uchrashuv u uchun unutilmas voqea boʻlishini yashirmadi. "Biz chorak finalga munosib tarzda yetib keldik, ammo bu bilan toʻxtab qolmoqchi emasmiz. Borimizni berib harakat qilamiz", — deya qoʻshimcha qildi Freuler.
Kanzas-Sitidagi hal qiluvchi toʻqnashuvYosh iqtidor egalaridan biri Fabian Rieder bolaligida bunday yirik sahnada argentinalik afsona bilan bir maydonda boʻlishni tasavvur ham qilmaganini tan oldi. Garchi stadiondagi muxlislarning aksariyati Argentina terma jamoasini qoʻllab-quvvatlashi kutilayotgan boʻlsa-da, Shveysariya buni oʻz foydasiga burishni maqsad qilgan.
Eslatib oʻtamiz, Argentina terma jamoasi nimchorak finalda Misrga qarshi oʻyinda irodali gʻalabaga erishib, oʻz unvonini himoya qilish yoʻlida davom etmoqda. Shveysariya esa intizomli oʻyini va jamoaviy birdamligi bilan turnirning asosiy sensatsiyalaridan birini amalga oshirishga bel bogʻlagan. Mazkur bahs gʻolibi yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritadi.
…