JCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyor

·49·Sport
JCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyor

Futbol boʻyicha 2026-yilgi jahon chempionatining chorak final bosqichi oldidan Shveysariya terma jamoasi lagerida koʻtarinki kayfiyat hukmron. Amaldagi jahon chempioni — Argentina terma jamoasiga qarshi kechadigan oʻyin oldidan shveysariyaliklar nafaqat raqibdan qoʻrqmasliklarini, balki tarixiy natija qayd etishga tayyor ekanliklarini bildirishmoqda. Kanzas-Siti shahridagi stadionda boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuv turnirning eng markaziy toʻqnashuvlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shveysariya terma jamoasi sardori Granit Xhaka jamoasining ishtahasi oʻyin sayin ochilib borayotganini taʼkidladi. Nimchorak finalda Kolumbiya ustidan penaltilar seriyasida gʻalaba qozongan Murat Yakin shogirdlari hozirda sakkiz oʻyindan iborat magʻlubiyatsiz seriyani davom ettirmoqda. Xhaka Nau.ch nashriga bergan intervyusida jamoa bosimni qoʻshimcha motivatsiyaga aylantira olganini qayd etdi.

Lionel Messi omili va tarixiy imkoniyat

Shveysariyalik futbolchilar uchun Lionel Messiga qarshi maydonga tushish alohida ahamiyatga ega. Jamoa aʼzolari zamonamizning eng buyuk futbolchilaridan biriga qarshi oʻynashni katta sharaf deb bilishmoqda. Granit Xhaka Lionel Messi va Cristiano Ronaldo davrida toʻp surish har bir futbolchi uchun imtiyoz ekanligini eʼtirof etar ekan, Argentina terma jamoasini sinchiklab tahlil qilish jarayoni boshlanganini maʼlum qildi.

Hujumchi Cedric Itten ham sardorining fikrlariga qoʻshildi. Uning soʻzlariga koʻra, jahon chempionati chorak finalida Messiga qarshi oʻynashdan ortiqroq baxt boʻlishi mumkin emas. Itten Argentinaning Misrga qarshi kechgan qiyin gʻalabasidan (3:2) soʻng, har qanday raqibga qarshi imkoniyat borligiga ishonchi komil ekanini aytdi.

Yarim himoyachi Remo Freuler esa oʻz faoliyatida hali biror marta Lionel Messi bilan toʻqnash kelmaganini va bu uchrashuv u uchun unutilmas voqea boʻlishini yashirmadi. "Biz chorak finalga munosib tarzda yetib keldik, ammo bu bilan toʻxtab qolmoqchi emasmiz. Borimizni berib harakat qilamiz", — deya qoʻshimcha qildi Freuler.

Kanzas-Sitidagi hal qiluvchi toʻqnashuv

Yosh iqtidor egalaridan biri Fabian Rieder bolaligida bunday yirik sahnada argentinalik afsona bilan bir maydonda boʻlishni tasavvur ham qilmaganini tan oldi. Garchi stadiondagi muxlislarning aksariyati Argentina terma jamoasini qoʻllab-quvvatlashi kutilayotgan boʻlsa-da, Shveysariya buni oʻz foydasiga burishni maqsad qilgan.

Eslatib oʻtamiz, Argentina terma jamoasi nimchorak finalda Misrga qarshi oʻyinda irodali gʻalabaga erishib, oʻz unvonini himoya qilish yoʻlida davom etmoqda. Shveysariya esa intizomli oʻyini va jamoaviy birdamligi bilan turnirning asosiy sensatsiyalaridan birini amalga oshirishga bel bogʻlagan. Mazkur bahs gʻolibi yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritadi.

JCh-2026ArgentinaShveysariyaLionel MessiGranit Xhaka
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mason Greenwood uchun kurash avjida: Atletiko Madrid va Fenerbahce oʻrtasidagi poygaMason Greenwood uchun kurash avjida: Atletiko Madrid va Fenerbahce oʻrtasidagi poygaBugun, 16:56Kollina VAR qarorini tushuntirdi: Misr e’tirozida hal qiluvchi detal borKollina VAR qarorini tushuntirdi: Misr e’tirozida hal qiluvchi detal borBugun, 16:49Kapello Messini eng buyuk deb atadi: ammo bir muhim farqni yashirmadiKapello Messini eng buyuk deb atadi: ammo bir muhim farqni yashirmadiBugun, 16:47Atletiko Madrid markazni kuchaytirmoqda: Morten Hjulmand transferi boʻyicha kelishuvga erishildiAtletiko Madrid markazni kuchaytirmoqda: Morten Hjulmand transferi boʻyicha kelishuvga erishildiBugun, 15:58«Surxon» to‘purari «Paxtakor»ga yo‘l oldi: kelishuvda muhim shart bor«Surxon» to‘purari «Paxtakor»ga yo‘l oldi: kelishuvda muhim shart borBugun, 15:56Iyul Superligada burilish oyi bo‘ladi: 5 o‘yin jadvalni o‘zgartirishi mumkinIyul Superligada burilish oyi bo‘ladi: 5 o‘yin jadvalni o‘zgartirishi mumkinBugun, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi