Fransiya va Marokash o‘yinini saytimizda jonli kuzating
FIFA 2026 jahon chempionati chorak finalidan o‘rin olgan Fransiya va Marokash o‘rtasidagi uchrashuvni saytimiz orqali jonli matnli translyatsiyada kuzatib borish mumkin.
Bahs bugun 01:00 da Foksborodagi stadionda boshlanadi. Har ikki jamoa asosiy tarkibni e’lon qildi. Fransiya uchrashuvni Menyan, Kunde, Upamekano, Saliba, Din, Kone, Rabo, Dembele, Olise, Due va Mbappe bilan boshlaydi.
Marokash tarkibidan esa Bono, Salax-Eddin, Mazraui, Aggerd, Hakimiy, El-Aynaui, Richardson, El-Xannus, Unahi, Dias va Talbi joy olgan.
Uchrashuv davomida gollar, xavfli vaziyatlar, kartochkalar, almashtirishlar va asosiy voqealarni saytimizda tezkor ravishda yoritib boramiz.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jonli reportaj● JONLI
26
Maydonda tushunmovchilik yuzaga keldi. Bosh hakam VAR tizimi orqali Fransiya foydasiga belgilanishi mumkin bo‘lgan penalti vaziyatini ko‘rib chiqmoqda.
26
Nussair Mazraui qo‘pollik ishlatdi, bosh hakam Fakundo Telo yordamchisi bilan maslahatlashib, Fransiya foydasiga penalti belgiladi.
25
Braim Dias Marokash himoyachilarining ortiga to‘pni chiroyli yetkazib berdi, ammo Ayyub Buaddining zarbasi oldi olindi va himoyachilar xavfni bartaraf etishdi.
24
Ashraf Hakimi (Marokash) burchak zarbasini qisqa uzatma bilan tezkorlik bilan o‘yinga kiritdi.
24
Ashraf Hakimi Azzedin Unaxi bilan kombinatsiya uyushtirmoqchi bo‘ldi, ammo hujum ijobiy yakunlanmadi. Marokash burchak to‘pini amalga oshiradi.
23
Usmon Dembele raqibni aldab o‘tishga uringanidan so‘ng, Marokash himoyachilari to‘pni uzoqlashtirishga muvaffaq bo‘lishdi.
22
Maykl Olise Fransiya jamoasi safida qanotdan jarima maydonchasiga uzatma berdi, ammo hech bir jamoadoshi to‘pga yetib kela olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Marokash darvozaboni zarbani amalga oshiradi.
21
Adren Rabo burchakdan uzatilgan to‘pni jarima maydonchasi ichida qabul qilib oldi, biroq uning yaqin masofadan yo‘llagan bosh zarbasi noaniq chiqib, to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
21
Fransiya terma jamoasi a’zosi Maykl Olise burchak zarbasini qisqa uzatma bilan o‘yinga kiritdi.
20
Jyul Kunde Fransiya safida to‘pni sherigiga yetkazib berishga urindi, ammo himoyachilar bunga yo‘l qo‘ymadi. Fransiya endi burchak zarbasidan foydalanib, raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega.
20
Usmon Dembele darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo himoyachi to‘pni to‘sib qoldi va xavf bartaraf etildi.
18
Dezire Due Dezim Usman Dembele tomon oshirdi, ammo Fransiya futbolchisining boshi bilan yo‘llagan zarbasi noaniq ketdi.
16
Uchrashuvning dastlabki 16 daqiqasidan so‘ng to‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi Fransiya va Marokash jamoalari o‘rtasida 54 foizga 46 foizni tashkil etmoqda.
16
Ashraf Hakimi jarima zarbasidan to‘pni jamoadoshlariga uzatishga urindi, ammo uning zarbasi noaniq chiqib, to‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Fransiya darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
15
Fransiya terma jamoasi himoyachisi Lyuka Din raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi. Bosh hakam Fakundo Telo qoidabuzarlikni qayd etdi, Marokash futbolchilarida jarima zarbasi imkoniyati bor.
15
Dezire Due Fransiya safida jarima maydonchasi ichiga aniq pas uzatdi, ammo Kilian Mbappe himoyachiga qarshi yakkakurashda imkoniyatni boy berdi.
14
Fransiya terma jamoasi safida Maykl Olise jarima zarbasini amalga oshirdi, ammo u to‘pni unchalik muvaffaqiyatli uzata olmadi va himoyachilar xavfni bartaraf etishdi.
14
Marokash terma jamoasi yarimhimoyachisi Nil El Aynaui raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi. Hakam Fakundo Tello Fransiya foydasiga xavfli jarima zarbasini belgiladi.
13
Fransiya terma jamoasi futbolchisi Lukas Din uzatgan xavfli to‘pni himoyachilar bartaraf etishdi.
12
Ibrohim Dias yakka tartibdagi reyd uyushtirdi, biroq raqib himoyachisi uning harakatini to‘sib qo‘ydi.
12
Fransiya terma jamoasi ajoyib kombinatsiyalar va aniq uzatmalar orqali o‘yin tempini oshirmoqda. Ular raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor hujumlar tashkil etishga urinishmoqda.
10
Dezire Due Fransiya jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni qabul qilib oldi va darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo himoyachi to‘pni mohirona qaytarishga muvaffaq bo‘ldi.
9
Braim Dias Marokash terma jamoasi safida Ashraf Hakimiga uzatma berdi, ammo to‘pga kuchli zarba berilgani bois imkoniyat boy berildi. Fransiya darvozasidan darvozabon zarbasi amalga oshiriladi.
9
Fransiya terma jamoasi futbolchisi Dezire Due o‘z raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi. Hakam Fakundo Telo bu vaziyatni ko‘rib turdi va fol qayd etdi.
7
Marokash terma jamoasi maydon markazida ishonchli harakat qilib, bir qator aniq paslarni amalga oshirmoqda.
4
Dayo Upamekano Fransiya terma jamoasi safida jarima maydonchasi ichida ajoyib uzatmani boshi bilan darvozaning chap pastki burchagiga yo‘lladi, ammo darvozabon chaqqonlik ko‘rsatib, seyvni amalga oshirdi.
4
Usmon Dembele (Fransiya) burchak zarbasini qisqa pas bilan tezda amalga oshirdi.
4
Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe uzoq masofadan darvozani nishonga oldi, ammo Yassin Bunu ajoyib seyv bilan to‘pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Fransiya burchak zarbasi ijro etadi.
3
Fransiya terma jamoasi futbolchilari to‘pni nazorat qilmoqda va birgalikda paslar almashishmoqda. Ular raqib himoyasidagi bo‘shliqlarni kutishmoqda.
2
Neyl El-Aynaui Marokash terma jamoasi safida raqibidan to‘pni olib qo‘yishga urindi, ammo bu jarayonda qoidabuzarlik sodir etdi va hakam hushtagini chaldi.
1
Fransiya va Marokash o‘rtasidagi bahs boshlandi. Har ikki jamoa ham maydonga faqat g‘alaba uchun chiqdi.
00:51
00:31
Bugungi o‘yinni bosh hakam sifatida Fakundo Tello boshqarib boradi.
00:31
Har ikki jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, ular bilan tanishib olishingiz mumkin.
00:31
Fransiya va Marokash jamoalari o‘rtasidagi bahsga xush kelibsiz! O‘yin davomidagi eng muhim voqealarni matnli translyatsiya orqali kuzatib boring.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…