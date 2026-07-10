Argentina Misr ustidan irodali g'alabaga erishdi: Janjal va chempionlarga xos xarakter

·36·Sport
Argentina Misr ustidan irodali g'alabaga erishdi: Janjal va chempionlarga xos xarakter

Jahon chempionatining nimchorak final bosqichidan o'rin olgan Argentina va Misr terma jamoalari o'rtasidagi bahs futbol olamida katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Amaldagi chempionlar ikki to'p farqi bilan ortda qolayotgan bir vaziyatda aqlbovar qilmas iroda ko'rsatib, o'yin taqdirini o'z foydalariga hal qilishdi. Biroq, Atlanta shahridagi ushbu uchrashuvdan so'ng yuzaga kelgan mojarolar va turli ayblovlar sport prinsiplaridan ham o'tib ketmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning 67-daqiqasiga kelib, Misr terma jamoasi kutilmaganda 2:0 hisobida oldinga chiqib oldi. Yasser Ibrahim va Mustafa Zico tomonidan kiritilgan gollar hamda Lionel Messi tomonidan amalga oshirilmagan penalti Argentinani turnirdan chiqib ketish yoqasiga keltirib qo'ygandi. Ammo Lionel Scaloni shogirdlari o'yin tugashiga 11 daqiqa qolganida haqiqiy chempionlik xarakterini namoyish etishdi.

14 daqiqa ichida sodir bo'lgan mo'jiza

Qiyin vaziyatda jamoani Cristian Romero qutqarib qoldi — u Lionel Messi uzatgan to'pni darvozaga aniq yo'llab, hisobni qisqartirdi. Ko'p o'tmay, Lionel Messi o'zining mahoratini ko'rsatib, muvozanatni tikladi. O'yinning hakam tomonidan qo'shib berilgan uchinchi daqiqasida esa Chelsi yarim himoyachisi Enzo Fernandez g'alaba golini urib, stadionni larzaga keltirdi. Bu g'alaba Argentina uchun naqadar muhimligini Lionel Messi va murabbiy Scalonining ko'z yoshlari ham isbotlab turardi.

Biroq, Misr tomoni bu mag'lubiyatni munosib qabul qila olmadi. O'yindan so'ng Misr futbol assotsiatsiyasi FIFAga rasmiy shikoyat yo'llab, uchrashuvni boshqargan frantsiyalik hakamlarni korruptsiya va Argentinaga yon bosishda aybladi. Ularning fikricha, uchrashuv davomida bir nechta muhim vaziyatlarda hakamlar xatoga yo'l qo'ygan.

Misrning e'tirozlari va hakamlik masalasi

Misrliklarning asosiy noroziligi 1:0 hisobi paytida bekor qilingan gol va o'yin oxirida Muhammad Salah bilan bog'liq vaziyatga qaratilgan. Misr tomoni Salahga nisbatan jarima maydonchasi ichida qo'pollik ishlatilganini va penalti belgilanishi kerakligini ta'kidlamoqda. Aynan o'sha vaziyatdan bir necha soniya o'tib, Argentina qarshi hujumda g'alaba golini kiritgani e'tirozlarni yanada kuchaytirdi.

ixbt.com maʼlumotiga koʼra, Misr tomoni hakamlarni turnirdan chetlashtirishni talab qilmoqda. Ammo futbol ekspertlari va tahlilchilar Argentinaning bu g'alabasini shunchaki omad yoki hakam yordami deb hisoblashmaydi. Bu, avvalo, eng qiyin daqiqalarda o'zini yo'qotib qo'ymagan jamoaning matonati va mahorati natijasidir.

Argentina terma jamoasi atrofidagi bunday shov-shuvlar yangilik emas. Dunyo bo'ylab ularning muxlislari qanchalik ko'p bo'lsa, tanqidchilari ham shunchalik topiladi. Biroq, maydondagi natija shuni ko'rsatmoqdaki, Lionel Messi boshchiligidagi jamoa hali ham taxtni hech kimga bo'shatib bermoqchi emas. Ushbu g'alaba ularni chorak final sari yetakladi va chempionlik poygasidagi asosiy da'vogar ekanliklarini yana bir bor tasdiqladi.

ArgentinaMisrLionel MessiJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliyada yangi davr boshlandi: Ronaldu uchun tanish murabbiy keldiPortugaliyada yangi davr boshlandi: Ronaldu uchun tanish murabbiy keldiBugun, 20:51Makron Fransiya g‘alabasidan keyin yozdi: Marokashga ham alohida e’tirof borMakron Fransiya g‘alabasidan keyin yozdi: Marokashga ham alohida e’tirof borBugun, 20:03Rudi Garsiya Ispaniyaga qarshi rejani aytdi: Belgiya qo‘rquvsiz chiqmoqchiRudi Garsiya Ispaniyaga qarshi rejani aytdi: Belgiya qo‘rquvsiz chiqmoqchiBugun, 19:52Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida ish boshladi: Yangi davr va katta vaʼdalarXabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida ish boshladi: Yangi davr va katta vaʼdalarBugun, 18:54Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshimi? Stan Collymore "zamonaviy bias" haqida gapirdiHarry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshimi? Stan Collymore "zamonaviy bias" haqida gapirdiBugun, 18:13Belgiya terma jamoasi ustozi Lamine Yamalni toʻxtatish boʻyicha maxsus rejasi yoʻqligini aytdiBelgiya terma jamoasi ustozi Lamine Yamalni toʻxtatish boʻyicha maxsus rejasi yoʻqligini aytdiBugun, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi