Argentina Misr ustidan irodali g'alabaga erishdi: Janjal va chempionlarga xos xarakter
Jahon chempionatining nimchorak final bosqichidan o'rin olgan Argentina va Misr terma jamoalari o'rtasidagi bahs futbol olamida katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Amaldagi chempionlar ikki to'p farqi bilan ortda qolayotgan bir vaziyatda aqlbovar qilmas iroda ko'rsatib, o'yin taqdirini o'z foydalariga hal qilishdi. Biroq, Atlanta shahridagi ushbu uchrashuvdan so'ng yuzaga kelgan mojarolar va turli ayblovlar sport prinsiplaridan ham o'tib ketmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning 67-daqiqasiga kelib, Misr terma jamoasi kutilmaganda 2:0 hisobida oldinga chiqib oldi. Yasser Ibrahim va Mustafa Zico tomonidan kiritilgan gollar hamda Lionel Messi tomonidan amalga oshirilmagan penalti Argentinani turnirdan chiqib ketish yoqasiga keltirib qo'ygandi. Ammo Lionel Scaloni shogirdlari o'yin tugashiga 11 daqiqa qolganida haqiqiy chempionlik xarakterini namoyish etishdi.
14 daqiqa ichida sodir bo'lgan mo'jizaQiyin vaziyatda jamoani Cristian Romero qutqarib qoldi — u Lionel Messi uzatgan to'pni darvozaga aniq yo'llab, hisobni qisqartirdi. Ko'p o'tmay, Lionel Messi o'zining mahoratini ko'rsatib, muvozanatni tikladi. O'yinning hakam tomonidan qo'shib berilgan uchinchi daqiqasida esa Chelsi yarim himoyachisi Enzo Fernandez g'alaba golini urib, stadionni larzaga keltirdi. Bu g'alaba Argentina uchun naqadar muhimligini Lionel Messi va murabbiy Scalonining ko'z yoshlari ham isbotlab turardi.
Biroq, Misr tomoni bu mag'lubiyatni munosib qabul qila olmadi. O'yindan so'ng Misr futbol assotsiatsiyasi FIFAga rasmiy shikoyat yo'llab, uchrashuvni boshqargan frantsiyalik hakamlarni korruptsiya va Argentinaga yon bosishda aybladi. Ularning fikricha, uchrashuv davomida bir nechta muhim vaziyatlarda hakamlar xatoga yo'l qo'ygan.
Misrning e'tirozlari va hakamlik masalasiMisrliklarning asosiy noroziligi 1:0 hisobi paytida bekor qilingan gol va o'yin oxirida Muhammad Salah bilan bog'liq vaziyatga qaratilgan. Misr tomoni Salahga nisbatan jarima maydonchasi ichida qo'pollik ishlatilganini va penalti belgilanishi kerakligini ta'kidlamoqda. Aynan o'sha vaziyatdan bir necha soniya o'tib, Argentina qarshi hujumda g'alaba golini kiritgani e'tirozlarni yanada kuchaytirdi.
ixbt.com maʼlumotiga koʼra, Misr tomoni hakamlarni turnirdan chetlashtirishni talab qilmoqda. Ammo futbol ekspertlari va tahlilchilar Argentinaning bu g'alabasini shunchaki omad yoki hakam yordami deb hisoblashmaydi. Bu, avvalo, eng qiyin daqiqalarda o'zini yo'qotib qo'ymagan jamoaning matonati va mahorati natijasidir.
Argentina terma jamoasi atrofidagi bunday shov-shuvlar yangilik emas. Dunyo bo'ylab ularning muxlislari qanchalik ko'p bo'lsa, tanqidchilari ham shunchalik topiladi. Biroq, maydondagi natija shuni ko'rsatmoqdaki, Lionel Messi boshchiligidagi jamoa hali ham taxtni hech kimga bo'shatib bermoqchi emas. Ushbu g'alaba ularni chorak final sari yetakladi va chempionlik poygasidagi asosiy da'vogar ekanliklarini yana bir bor tasdiqladi.
…