Belgiya terma jamoasi ustozi Lamine Yamalni toʻxtatish boʻyicha maxsus rejasi yoʻqligini aytdi

·0·Sport
Belgiya terma jamoasi ustozi Lamine Yamalni toʻxtatish boʻyicha maxsus rejasi yoʻqligini aytdi

Jahon chempionatining chorak final bosqichi doirasida Ispaniyaga qarshi boʻlib oʻtadigan oʻyin oldidan Belgiya terma jamoasi bosh murabbiyi Rudi Garcia oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, uning jamoasi bor eʼtiborini faqatgina raqibning yosh yulduzi Lamine Yamalni toʻxtatishga qaratmaydi. Aksincha, "qizil iblislar" butun Ispaniya jamoasiga qarshi jamoaviy kurash olib borishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Belgiya terma jamoasi Los-Anjelesda boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuvga autsayder maqomida tashrif buyurmoqda. Biroq Rudi Garcia oʻz shogirdlarining imkoniyatlariga yuqori baho berib, Yevropa chempionlarining magʻlubiyatsiz seriyasiga chek qoʻyish mumkinligiga ishonmoqda. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Ispaniyaning kuchi faqat bir futbolchida emas, balki ularning yaxlit jamoaviy oʻyinida mujassamlashgan.

Jamoaviy oʻyin va taktik yondashuv

Ispaniya terma jamoasi ushbu turnirda hali birorta ham gol oʻtkazib yubormagan yagona jamoa boʻlib turibdi. RTBF nashri xabariga koʻra, Garcia raqibning bu natijasini hurmat qilgan holda, statistikani oʻzgartirish vaqti kelganini taʼkidladi. "Lamine Yamalga qarshi maxsus rejamiz yoʻq, chunki bunday reja har bir futbolchi uchun kerak boʻlar edi. Bizga umuman Ispaniyaga qarshi reja zarur", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.

Belgiya ustozi raqibning toʻp nazoratiga asoslangan uslubini buzish va qarshi hujumlarda samarali harakat qilish orqali gʻalaba qozonishni koʻzlamoqda. Uning fikricha, Belgiya terma jamoasi toʻpni qoʻlga kiritgan vaziyatlarda raqib himoyasini yorib oʻtish uchun yetarli darajadagi hujumkor salohiyatga ega. Bu esa oʻyinning taqdirini hal qiluvchi omillardan biri boʻlishi kutilmoqda.

Ruhiy tayyorgarlik va gʻalabaga ishonch

Rudi Garcia oʻzining kelib chiqishi ispan boʻlsa-da, hozirda bor eʼtibori Belgiya muvaffaqiyatiga qaratilganini bildirdi. "Mening tomirimda andalusiyaliklar qoni oqadi, ammo qalbim Belgiya bilan. Biz chorak finalga bor kuchimiz bilan kirishamiz. Hamma bizni turnirdan chiqib ketadi deb hisoblamoqda, lekin bizda gʻalaba uchun barcha imkoniyatlar mavjud", — deydi u.

Ispaniya Yevro 2024 gʻolibi sifatida favorit sanalsa-da, Belgiya terma jamoasi oʻz kuchiga ishonmoqda. Murabbiyning aytishicha, turnirda uzoqqa borish uchun albatta kuchli jamoalarni magʻlub etish lozim. Mazkur bahs nafaqat yarim final yoʻllanmasi, balki Belgiyaning yangi avlodi uchun oʻziga xos imtihon vazifasini oʻtab beradi.

Eslatib oʻtamiz, Ispaniya terma jamoasi oʻz tarkibini deyarli oʻzgartirmagan holda barqaror oʻyin namoyish etib kelmoqda. Lamine Yamal esa ushbu tarkibning eng xavfli qurollaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Biroq Garcia shogirdlari ushbu "toʻsiq"ni jamoaviy intizom evaziga yengib oʻtishga tayyorlanmoqda.

FutbolBelgiyaIspaniyaLamine YamalJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino «Real» bazasiga qaytdi: birinchi xabar juda qisqa bo‘ldi...Mourino «Real» bazasiga qaytdi: birinchi xabar juda qisqa bo‘ldi...Bugun, 17:15Erling Xoland bosimni Angliyaga yukladi: Norvegiya chorak final oldidan autsayderErling Xoland bosimni Angliyaga yukladi: Norvegiya chorak final oldidan autsayderBugun, 17:11Holanddan chempionlik savoliga kutilmagan javob: bosim boshqa jamoaga o‘tdiHolanddan chempionlik savoliga kutilmagan javob: bosim boshqa jamoaga o‘tdiBugun, 17:08Brozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant borBrozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant borBugun, 16:36Senegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiSenegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiBugun, 16:29Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Bugun, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi