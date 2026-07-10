Belgiya terma jamoasi ustozi Lamine Yamalni toʻxtatish boʻyicha maxsus rejasi yoʻqligini aytdi
Jahon chempionatining chorak final bosqichi doirasida Ispaniyaga qarshi boʻlib oʻtadigan oʻyin oldidan Belgiya terma jamoasi bosh murabbiyi Rudi Garcia oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, uning jamoasi bor eʼtiborini faqatgina raqibning yosh yulduzi Lamine Yamalni toʻxtatishga qaratmaydi. Aksincha, "qizil iblislar" butun Ispaniya jamoasiga qarshi jamoaviy kurash olib borishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Belgiya terma jamoasi Los-Anjelesda boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuvga autsayder maqomida tashrif buyurmoqda. Biroq Rudi Garcia oʻz shogirdlarining imkoniyatlariga yuqori baho berib, Yevropa chempionlarining magʻlubiyatsiz seriyasiga chek qoʻyish mumkinligiga ishonmoqda. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Ispaniyaning kuchi faqat bir futbolchida emas, balki ularning yaxlit jamoaviy oʻyinida mujassamlashgan.
Jamoaviy oʻyin va taktik yondashuvIspaniya terma jamoasi ushbu turnirda hali birorta ham gol oʻtkazib yubormagan yagona jamoa boʻlib turibdi. RTBF nashri xabariga koʻra, Garcia raqibning bu natijasini hurmat qilgan holda, statistikani oʻzgartirish vaqti kelganini taʼkidladi. "Lamine Yamalga qarshi maxsus rejamiz yoʻq, chunki bunday reja har bir futbolchi uchun kerak boʻlar edi. Bizga umuman Ispaniyaga qarshi reja zarur", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.
Belgiya ustozi raqibning toʻp nazoratiga asoslangan uslubini buzish va qarshi hujumlarda samarali harakat qilish orqali gʻalaba qozonishni koʻzlamoqda. Uning fikricha, Belgiya terma jamoasi toʻpni qoʻlga kiritgan vaziyatlarda raqib himoyasini yorib oʻtish uchun yetarli darajadagi hujumkor salohiyatga ega. Bu esa oʻyinning taqdirini hal qiluvchi omillardan biri boʻlishi kutilmoqda.
Ruhiy tayyorgarlik va gʻalabaga ishonchRudi Garcia oʻzining kelib chiqishi ispan boʻlsa-da, hozirda bor eʼtibori Belgiya muvaffaqiyatiga qaratilganini bildirdi. "Mening tomirimda andalusiyaliklar qoni oqadi, ammo qalbim Belgiya bilan. Biz chorak finalga bor kuchimiz bilan kirishamiz. Hamma bizni turnirdan chiqib ketadi deb hisoblamoqda, lekin bizda gʻalaba uchun barcha imkoniyatlar mavjud", — deydi u.
Ispaniya Yevro 2024 gʻolibi sifatida favorit sanalsa-da, Belgiya terma jamoasi oʻz kuchiga ishonmoqda. Murabbiyning aytishicha, turnirda uzoqqa borish uchun albatta kuchli jamoalarni magʻlub etish lozim. Mazkur bahs nafaqat yarim final yoʻllanmasi, balki Belgiyaning yangi avlodi uchun oʻziga xos imtihon vazifasini oʻtab beradi.
Eslatib oʻtamiz, Ispaniya terma jamoasi oʻz tarkibini deyarli oʻzgartirmagan holda barqaror oʻyin namoyish etib kelmoqda. Lamine Yamal esa ushbu tarkibning eng xavfli qurollaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Biroq Garcia shogirdlari ushbu "toʻsiq"ni jamoaviy intizom evaziga yengib oʻtishga tayyorlanmoqda.
…