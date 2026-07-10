Fransiya Marokashni mag‘lub etib, yarim finalga yo‘l oldi

·78·Sport
Fransiya Marokashni mag‘lub etib, yarim finalga yo‘l oldi

FIFA 2026 jahon chempionati chorak finalida Fransiya Marokashni 2:0 hisobida mag‘lub etdi. Foksborodagi stadionda o‘tgan uchrashuvda fransuzlar ikkinchi bo‘limda ikkita gol urdi. 60-daqiqada Kilian Mbappe hisobni ochdi, 68-daqiqada Usmon Dembele Fransiyaning ustunligini mustahkamladi.

O‘yin statistikasida ham Fransiya faolroq ko‘rindi. Jamoa 21 marta zarba yo‘llab, shundan 9 tasini darvoza tomon aniq yetkazdi. Marokash esa 5 ta zarba berdi, ulardan 1 tasi nishonga bordi.

To‘p nazoratida Marokash 53 foiz bilan ustun bo‘ldi. Fransiyada bu ko‘rsatkich 47 foizni tashkil qildi. Paslar soni bo‘yicha ham Marokash oldinda: 498 ta uzatma. Fransiya 472 ta pas amalga oshirdi.

Aniq paslar bo‘yicha Fransiya yaxshiroq natija ko‘rsatdi. Fransuzlarda uzatmalar aniqligi 92 foiz, Marokashda 88 foiz bo‘ldi. Follar sonida Marokash 12 marta qoida buzdi, Fransiya esa 10 marta fol ishlatdi.

Har ikki jamoada bittadan sariq kartochka qayd etildi. Qizil kartochka bo‘lmadi. Ofsaydlar ham kuzatilmadi. Burchak to‘plari soni teng bo‘ldi, har ikki jamoa 5 martadan burchakdan to‘p uzatdi.

Shu tariqa, Fransiya yarim finalga chiqdi. Marokash esa chorak finalda ishtirokini yakunladi.

FransiyaMarokashKilian MbappeUsmon DembeleFIFA 2026Foksboro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe va Fransiya yarim finalda: Marokashning qarshiligi Boston shahrida sindirildiKylian Mbappe va Fransiya yarim finalda: Marokashning qarshiligi Boston shahrida sindirildiBugun, 03:11Fransiya va Marokash o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Fransiya va Marokash o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Bugun, 03:04Fransiya va Marokash o‘yinini saytimizda jonli kuzatingFransiya va Marokash o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 00:24Fransiya va Marokash o‘yini uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiFransiya va Marokash o‘yini uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 00:20Manchester Yunayted rad javobini oldi: Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomani uzaytirdiManchester Yunayted rad javobini oldi: Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomani uzaytirdiKecha, 23:38Siyosat sportdan ustun keldi: Tramp sabab Balogun kechirildi, Angliya yulduzi esa...Siyosat sportdan ustun keldi: Tramp sabab Balogun kechirildi, Angliya yulduzi esa...Kecha, 23:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi