Fransiya Marokashni mag‘lub etib, yarim finalga yo‘l oldi
FIFA 2026 jahon chempionati chorak finalida Fransiya Marokashni 2:0 hisobida mag‘lub etdi. Foksborodagi stadionda o‘tgan uchrashuvda fransuzlar ikkinchi bo‘limda ikkita gol urdi. 60-daqiqada Kilian Mbappe hisobni ochdi, 68-daqiqada Usmon Dembele Fransiyaning ustunligini mustahkamladi.
O‘yin statistikasida ham Fransiya faolroq ko‘rindi. Jamoa 21 marta zarba yo‘llab, shundan 9 tasini darvoza tomon aniq yetkazdi. Marokash esa 5 ta zarba berdi, ulardan 1 tasi nishonga bordi.
To‘p nazoratida Marokash 53 foiz bilan ustun bo‘ldi. Fransiyada bu ko‘rsatkich 47 foizni tashkil qildi. Paslar soni bo‘yicha ham Marokash oldinda: 498 ta uzatma. Fransiya 472 ta pas amalga oshirdi.
Aniq paslar bo‘yicha Fransiya yaxshiroq natija ko‘rsatdi. Fransuzlarda uzatmalar aniqligi 92 foiz, Marokashda 88 foiz bo‘ldi. Follar sonida Marokash 12 marta qoida buzdi, Fransiya esa 10 marta fol ishlatdi.
Har ikki jamoada bittadan sariq kartochka qayd etildi. Qizil kartochka bo‘lmadi. Ofsaydlar ham kuzatilmadi. Burchak to‘plari soni teng bo‘ldi, har ikki jamoa 5 martadan burchakdan to‘p uzatdi.
Shu tariqa, Fransiya yarim finalga chiqdi. Marokash esa chorak finalda ishtirokini yakunladi.
…