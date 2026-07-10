JCH-2026 kashfiyotlari ro‘yxati tuzildi: unda o‘zbek futbolchisi ham bor
AQSH, Meksika va Kanada mezbonligida o‘tayotgan JCH-2026 nafaqat kuchli jamoalar, balki yangi yulduzlarni ham kashf etmoqda.
Ekspertlar turnir davomida o‘zini ko‘rsata olgan futbolchilar ro‘yxatini tuzdi. Ularning ayrimlari mundialga allaqachon superyulduz sifatida kelgan bo‘lsa, boshqalari aynan shu musobaqa orqali butun dunyo e’tiboriga tushdi.
Abduqodir Husanov — O‘zbekistonning katta kashfiyoti
Ro‘yxatda O‘zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovning borligi alohida e’tiborga molik.
U haqida avval ham iqtidorli futbolchi sifatida gapirilardi. Ammo Jahon chempionati Husanovni Osiyo doirasidan chiqarib, xalqaro futbol jamoatchiligi e’tiboriga olib chiqdi.
Himoyachi yakkakurashlarda ishonchli harakat qildi, himoya chizig‘ini tartibli boshqardi va dunyoning kuchli hujumchilariga qarshi ham raqobat qila olishini ko‘rsatdi.
Maykl Olise — Fransiyaning ijodkor kuchi
Fransiya termasi futbolchisi Maykl Olise ham ekspertlar e’tiboriga tushgan nomlardan biri bo‘ldi.
U raqib himoyachilarini o‘ziga tortib, sheriklari uchun bo‘sh hududlar yaratishda katta rol o‘ynadi. Turnir davomida Olise Fransiyaning eng ijodkor futbolchilaridan biri sifatida baholandi.
Vozinya — Kabo-Verde qahramoni
Kabo-Verde terma jamoasining asosiy qahramoni darvozabon Vozinya bo‘ldi.
Asl ismi Jozimar Diash bo‘lgan posbon seyvlari bilan jamoasiga kuchli raqiblarga qarshi munosib kurashish imkonini berdi. Ayniqsa, Argentinaga qarshi o‘yin uni turnirning esda qolarli futbolchilaridan biriga aylantirdi.
Vozinyaning tarixi Jahon chempionati bir necha hafta ichida kam tanilgan futbolchini butun dunyoga tanitishi mumkinligini yana bir bor isbotladi.
Lamin Yamal — iste’doddan yetakchigacha
Ispaniyalik Lamin Yamal turnirgacha ham kelajagi porloq futbolchi sifatida tanilgan edi.
Ammo JCH-2026da u faqat iste’dodli o‘smir emas, balki muhim o‘yinlarda natijaga ta’sir qila oladigan yetakchi ekanini ko‘rsatdi. Shu sabab uning nomi turnir kashfiyotlari qatorida tilga olinmoqda.
Erling Holand — Norvegiyani yangi darajaga olib chiqdi
Erling Holandni kashfiyot deb atash qiyin, chunki u mundialgacha ham jahon futboli yulduzlaridan biri edi.
Biroq aynan JCH-2026dagi o‘yinlari, muhim gollari va Norvegiya termasini katta sahnaga olib chiqqani sabab u ham ushbu ro‘yxatdan joy oldi.
Holandning muvaffaqiyatli harakatlari muxlislar e’tiborini butun Norvegiya terma jamoasiga qaratdi.
Bir oylik turnir karyerani o‘zgartirishi mumkin
Jahon chempionati har doim futbolchilar uchun eng katta namoyish maydoni bo‘lib kelgan.
2026 yilgi mundial ham buni yana bir bor ko‘rsatdi: bir necha hafta ichida futbolchi o‘z karyerasini yangi bosqichga olib chiqishi, top-klublar e’tiboriga tushishi va jahon futbolida o‘z nomini qoldirishi mumkin.
…