JCH-2026 kashfiyotlari ro‘yxati tuzildi: unda o‘zbek futbolchisi ham bor

·97·Sport
JCH-2026 kashfiyotlari ro‘yxati tuzildi: unda o‘zbek futbolchisi ham bor

AQSH, Meksika va Kanada mezbonligida o‘tayotgan JCH-2026 nafaqat kuchli jamoalar, balki yangi yulduzlarni ham kashf etmoqda.

Ekspertlar turnir davomida o‘zini ko‘rsata olgan futbolchilar ro‘yxatini tuzdi. Ularning ayrimlari mundialga allaqachon superyulduz sifatida kelgan bo‘lsa, boshqalari aynan shu musobaqa orqali butun dunyo e’tiboriga tushdi.

Abduqodir Husanov — O‘zbekistonning katta kashfiyoti

Ro‘yxatda O‘zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovning borligi alohida e’tiborga molik.

U haqida avval ham iqtidorli futbolchi sifatida gapirilardi. Ammo Jahon chempionati Husanovni Osiyo doirasidan chiqarib, xalqaro futbol jamoatchiligi e’tiboriga olib chiqdi.

Himoyachi yakkakurashlarda ishonchli harakat qildi, himoya chizig‘ini tartibli boshqardi va dunyoning kuchli hujumchilariga qarshi ham raqobat qila olishini ko‘rsatdi.

Maykl Olise — Fransiyaning ijodkor kuchi

Fransiya termasi futbolchisi Maykl Olise ham ekspertlar e’tiboriga tushgan nomlardan biri bo‘ldi.

U raqib himoyachilarini o‘ziga tortib, sheriklari uchun bo‘sh hududlar yaratishda katta rol o‘ynadi. Turnir davomida Olise Fransiyaning eng ijodkor futbolchilaridan biri sifatida baholandi.

Vozinya — Kabo-Verde qahramoni

Kabo-Verde terma jamoasining asosiy qahramoni darvozabon Vozinya bo‘ldi.

Asl ismi Jozimar Diash bo‘lgan posbon seyvlari bilan jamoasiga kuchli raqiblarga qarshi munosib kurashish imkonini berdi. Ayniqsa, Argentinaga qarshi o‘yin uni turnirning esda qolarli futbolchilaridan biriga aylantirdi.

Vozinyaning tarixi Jahon chempionati bir necha hafta ichida kam tanilgan futbolchini butun dunyoga tanitishi mumkinligini yana bir bor isbotladi.

Lamin Yamal — iste’doddan yetakchigacha

Ispaniyalik Lamin Yamal turnirgacha ham kelajagi porloq futbolchi sifatida tanilgan edi.

Ammo JCH-2026da u faqat iste’dodli o‘smir emas, balki muhim o‘yinlarda natijaga ta’sir qila oladigan yetakchi ekanini ko‘rsatdi. Shu sabab uning nomi turnir kashfiyotlari qatorida tilga olinmoqda.

Erling Holand — Norvegiyani yangi darajaga olib chiqdi

Erling Holandni kashfiyot deb atash qiyin, chunki u mundialgacha ham jahon futboli yulduzlaridan biri edi.

Biroq aynan JCH-2026dagi o‘yinlari, muhim gollari va Norvegiya termasini katta sahnaga olib chiqqani sabab u ham ushbu ro‘yxatdan joy oldi.

Holandning muvaffaqiyatli harakatlari muxlislar e’tiborini butun Norvegiya terma jamoasiga qaratdi.

Bir oylik turnir karyerani o‘zgartirishi mumkin

Jahon chempionati har doim futbolchilar uchun eng katta namoyish maydoni bo‘lib kelgan.

2026 yilgi mundial ham buni yana bir bor ko‘rsatdi: bir necha hafta ichida futbolchi o‘z karyerasini yangi bosqichga olib chiqishi, top-klublar e’tiboriga tushishi va jahon futbolida o‘z nomini qoldirishi mumkin.

Абдуқодир ҲусановМайкл ОлисеВозиньяЛамин ЯмалArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vilyam Saliba atrofida transfer o‘yini: «Arsenal»ning sharti og‘ir...Vilyam Saliba atrofida transfer o‘yini: «Arsenal»ning sharti og‘ir...Bugun, 09:31Kloppga Germaniyadan katta taklif tushdi: maosh raqamlari ham oshkor bo‘ldiKloppga Germaniyadan katta taklif tushdi: maosh raqamlari ham oshkor bo‘ldiBugun, 09:26Norvegiya posboni «Siti»ga yaqinlashdi: Holand bilan birlashish ehtimoli borNorvegiya posboni «Siti»ga yaqinlashdi: Holand bilan birlashish ehtimoli borBugun, 09:21Mbappe Marokashga qarshi o‘yinda yana o‘zini ko‘rsatdi: Fransiya yarimfinalda!Mbappe Marokashga qarshi o‘yinda yana o‘zini ko‘rsatdi: Fransiya yarimfinalda!Bugun, 09:10Kylian Mbappe va Fransiya yarim finalda: Marokashning qarshiligi Boston shahrida sindirildiKylian Mbappe va Fransiya yarim finalda: Marokashning qarshiligi Boston shahrida sindirildiBugun, 03:11Fransiya va Marokash o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Fransiya va Marokash o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Bugun, 03:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi