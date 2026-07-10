Vilyam Saliba atrofida transfer o‘yini: «Arsenal»ning sharti og‘ir...
«Arsenal» himoyachisi Vilyam Saliba atrofida transfer qiziqishi kuchaymoqda. Fransiyalik futbolchini Yevropaning bir necha gigant klublari kuzatmoqda, ammo londonliklar uni osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas.
Caught Offside ma’lumotiga ko‘ra, Salibaga «Real Madrid», PSJ va «Barselona» jiddiy e’tibor qaratgan.
Uchta grand Salibani kuzatmoqda
Manbaga ko‘ra, «Real», PSJ va «Barselona» Salibaning holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Fransiyalik markaziy himoyachi so‘nggi yillarda «Arsenal» himoya chizig‘ining asosiy figuralaridan biriga aylandi. Shu bois unga bo‘lgan qiziqish Yevropaning eng yirik klublari darajasiga chiqqan.
«Arsenal» muzokaraga shoshilmayapti
London klubi hozircha Saliba bo‘yicha hech qanday muzokara boshlash niyatida emas.
«Arsenal» rahbariyati futbolchini jamoaning uzoq muddatli loyihasida muhim o‘rin tutuvchi o‘yinchi sifatida ko‘rmoqda. Shu sabab klub uni sotish masalasini faqat juda katta taklif tushgandagina ko‘rib chiqishi mumkin.
150 million yevro — asosiy to‘siq
Xabarlarga ko‘ra, «Arsenal» faqat 150 million yevro atrofidagi taklif bo‘lsa, muzokara stoliga o‘tirishga tayyor.
Bu summa «Barselona» uchun deyarli imkonsiz deb baholanmoqda. «Real» va PSJ moliyaviy jihatdan kuchliroq imkoniyatlarga ega, ammo bu ham transfer amalga oshishiga kafolat bermaydi.
Shartnoma 2030 yilgacha
Salibaning «Arsenal» bilan amaldagi shartnomasi 2030 yil yozigacha mo‘ljallangan.
Aynan shu omil londonliklarga muzokaralarda katta ustunlik beradi. Klub futbolchini sotishga majbur emas va xaridorlar uchun shartlarni o‘zi belgilashi mumkin.
O‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlar
Vilyam Saliba o‘tgan mavsumda barcha musobaqalar doirasida 50 ta o‘yinda maydonga tushdi.
Ushbu uchrashuvlarda markaziy himoyachi:
1 ta gol urdi;
1 ta golli uzatma amalga oshirdi.
Transfermarkt portali hozirgi paytda Salibaning bozor qiymatini 100 million yevro atrofida baholamoqda.
«Arsenal»ning asosiy signali
Saliba atrofidagi qiziqish kuchaygani aniq, ammo «Arsenal»ning pozitsiyasi ham shunchalik qat’iy ko‘rinmoqda.
London klubi himoyachisini kelajak loyihasining markazida ko‘rmoqda. Shuning uchun bu transferda asosiy savol narxda emas, balki «Arsenal» umuman eshikni ochadimi-yo‘qmi — shunda.
…