Vilyam Saliba atrofida transfer o‘yini: «Arsenal»ning sharti og‘ir...

·59·Sport
Vilyam Saliba atrofida transfer o‘yini: «Arsenal»ning sharti og‘ir...

«Arsenal» himoyachisi Vilyam Saliba atrofida transfer qiziqishi kuchaymoqda. Fransiyalik futbolchini Yevropaning bir necha gigant klublari kuzatmoqda, ammo londonliklar uni osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas.

Caught Offside ma’lumotiga ko‘ra, Salibaga «Real Madrid», PSJ va «Barselona» jiddiy e’tibor qaratgan.

Uchta grand Salibani kuzatmoqda

Manbaga ko‘ra, «Real», PSJ va «Barselona» Salibaning holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Fransiyalik markaziy himoyachi so‘nggi yillarda «Arsenal» himoya chizig‘ining asosiy figuralaridan biriga aylandi. Shu bois unga bo‘lgan qiziqish Yevropaning eng yirik klublari darajasiga chiqqan.

«Arsenal» muzokaraga shoshilmayapti

London klubi hozircha Saliba bo‘yicha hech qanday muzokara boshlash niyatida emas.

«Arsenal» rahbariyati futbolchini jamoaning uzoq muddatli loyihasida muhim o‘rin tutuvchi o‘yinchi sifatida ko‘rmoqda. Shu sabab klub uni sotish masalasini faqat juda katta taklif tushgandagina ko‘rib chiqishi mumkin.

150 million yevro — asosiy to‘siq

Xabarlarga ko‘ra, «Arsenal» faqat 150 million yevro atrofidagi taklif bo‘lsa, muzokara stoliga o‘tirishga tayyor.

Bu summa «Barselona» uchun deyarli imkonsiz deb baholanmoqda. «Real» va PSJ moliyaviy jihatdan kuchliroq imkoniyatlarga ega, ammo bu ham transfer amalga oshishiga kafolat bermaydi.

Shartnoma 2030 yilgacha

Salibaning «Arsenal» bilan amaldagi shartnomasi 2030 yil yozigacha mo‘ljallangan.

Aynan shu omil londonliklarga muzokaralarda katta ustunlik beradi. Klub futbolchini sotishga majbur emas va xaridorlar uchun shartlarni o‘zi belgilashi mumkin.

O‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlar

Vilyam Saliba o‘tgan mavsumda barcha musobaqalar doirasida 50 ta o‘yinda maydonga tushdi.

Ushbu uchrashuvlarda markaziy himoyachi:

  • 1 ta gol urdi;

  • 1 ta golli uzatma amalga oshirdi.

Transfermarkt portali hozirgi paytda Salibaning bozor qiymatini 100 million yevro atrofida baholamoqda.

«Arsenal»ning asosiy signali

Saliba atrofidagi qiziqish kuchaygani aniq, ammo «Arsenal»ning pozitsiyasi ham shunchalik qat’iy ko‘rinmoqda.

London klubi himoyachisini kelajak loyihasining markazida ko‘rmoqda. Shuning uchun bu transferda asosiy savol narxda emas, balki «Arsenal» umuman eshikni ochadimi-yo‘qmi — shunda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kloppga Germaniyadan katta taklif tushdi: maosh raqamlari ham oshkor bo‘ldiKloppga Germaniyadan katta taklif tushdi: maosh raqamlari ham oshkor bo‘ldiBugun, 09:26Norvegiya posboni «Siti»ga yaqinlashdi: Holand bilan birlashish ehtimoli borNorvegiya posboni «Siti»ga yaqinlashdi: Holand bilan birlashish ehtimoli borBugun, 09:21JCH-2026 kashfiyotlari ro‘yxati tuzildi: unda o‘zbek futbolchisi ham borJCH-2026 kashfiyotlari ro‘yxati tuzildi: unda o‘zbek futbolchisi ham borBugun, 09:13Mbappe Marokashga qarshi o‘yinda yana o‘zini ko‘rsatdi: Fransiya yarimfinalda!Mbappe Marokashga qarshi o‘yinda yana o‘zini ko‘rsatdi: Fransiya yarimfinalda!Bugun, 09:10Kylian Mbappe va Fransiya yarim finalda: Marokashning qarshiligi Boston shahrida sindirildiKylian Mbappe va Fransiya yarim finalda: Marokashning qarshiligi Boston shahrida sindirildiBugun, 03:11Fransiya va Marokash o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Fransiya va Marokash o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Bugun, 03:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi