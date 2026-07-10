Barselona va Ispaniyaning yangi davri: Pau Cubarsi Lamine Yamal soyasidan chiqmoqda

·75·Sport
Barselona va Ispaniyaning yangi davri: Pau Cubarsi Lamine Yamal soyasidan chiqmoqda

Ispaniya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli yurishi koʻpchilikning eʼtiborini yana bir bor yosh iqtidorlarga qaratdi. Garchi asosiy eʼtibor Lamine Yamalga qaratilgan boʻlsa-da, Barselona himoyachisi Pau Cubarsi Shimoliy Amerikadagi turnirda oʻzining tengdoshidan ham koʻra barqarorroq va taʼsirliroq oʻyin namoyish etmoqda. Hozirda 19 yoshga toʻlgan himoyachi nafaqat oʻz jamoasining, balki butun chempionatning eng yaxshi yosh oʻyinchisi boʻlishga asosiy nomzod sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick yosh himoyachining maydondagi yetukligidan hayratda ekanini yashirmaydi. Germaniyalik mutaxassisning fikricha, Cubarsi oʻz yoshiga nisbatan ancha mazmunli va ishonchli himoyalanadi. Murabbiy uni jamoaning yana bir yulduzi Lamine Yamal bilan bir qatorda koʻradi va klub bunday iqtidorga ega boʻlganidan baxtiyor ekanini taʼkidlaydi. Goal.com nashrining yozishicha, Cubarsi hozirda jahonning eng iqtidorli oʻsmirlaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda.

Himoyadagi mustahkamlik va barqarorlik

Ispaniya terma jamoasi Jahon chempionatining chorak finaliga qadar birorta ham gol oʻtkazib yubormasdan yetib keldi. Bu natijada Pau Cubarsining hissasi beqiyos. Garchi Lamine Yamal turnir davomida jarohatlar bilan bogʻliq muammolarga duch kelgan boʻlsa-da, Cubarsi har bir uchrashuvda oʻzining sovuqqonligi va yuqori saviyadagi oʻyini bilan ajralib turdi. Uning maydonni koʻrish qobiliyati va pas berish mahorati Ispaniya hujumlarini tashkil etishda muhim poydevor boʻlib xizmat qilmoqda.

Qizigʻi shundaki, Luis de la Fuente uni Evro-2024 qaydnomasiga kiritmagan edi. Oʻshanda murabbiy bu qarorni futbolchining yoshi bilan emas, balki tarkibda tajribaliroq markaziy himoyachilar borligi bilan izohlagan edi. Biroq vaqt oʻtishi bilan Cubarsi oʻzining darajasi boʻyicha nafaqat tengdoshlaridan, balki koʻplab tajribali hamkasblaridan ham oʻzib ketganini isbotladi. Hozirda Ispaniya mudofaa chizigʻini usiz tasavvur qilish qiyin.

Jamoaviy mehnat va yulduzli tarkib

Ispaniyaning Shimoliy Amerikadagi muvaffaqiyati faqatgina bir futbolchiga bogʻliq emas. Jamoada Mikel Oyarzabal oldingi chiziqda bosim uyushtirayotgan boʻlsa, Rodri yarim himoyada raqib hujumlarini qaytarishda tengsiz boʻlib qolmoqda. Shuningdek, yaqinda Real Madrid safiga 60 million evro evaziga oʻtgan Marc Cucurella va darvozada ishonchli harakat qilayotgan Unai Simon ham jamoaning "quruq" seriyasiga munosib hissa qoʻshmoqda.

Shunga qaramay, Pau Cubarsining oʻyini mutaxassislar tomonidan alohida eʼtirof etilmoqda. Uning 32 yoshli Aymeric Laporte bilan tandemda harakat qilishi va Pedro Porro kabi qanot himoyachilari bilan oʻzaro tushunishi Ispaniya mudofaasini turnirdagi eng kuchli chiziqqa aylantirdi. Agar Ispaniya bosh sovrinni qoʻlga kiritsa, Cubarsi uchun bu faoliyatidagi eng yirik burilish nuqtasi boʻlishi shubhasiz.

Пау КубарсиLamine YamalIspaniyaBarselonaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaErling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaBugun, 13:14Kylian Mbappe maslahati va Fransiya gʻalabasi: Dembele muvaffaqiyat sirini ochdiKylian Mbappe maslahati va Fransiya gʻalabasi: Dembele muvaffaqiyat sirini ochdiBugun, 12:37Yurgen Klopp Kilian Mbappe transferi boʻyicha maxfiy muzokaralar tafsilotini ochiqladiYurgen Klopp Kilian Mbappe transferi boʻyicha maxfiy muzokaralar tafsilotini ochiqladiBugun, 12:31Harry Kane faoliyatining eng yuqori choʻqqisida: Angliyalik toʻpurar muvaffaqiyati sirlariHarry Kane faoliyatining eng yuqori choʻqqisida: Angliyalik toʻpurar muvaffaqiyati sirlariBugun, 12:12«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqan«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqanBugun, 12:00Barselona transferlar uchun 210 million yevro miqdorida kredit soʻradiBarselona transferlar uchun 210 million yevro miqdorida kredit soʻradiBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi