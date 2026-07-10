Barselona va Ispaniyaning yangi davri: Pau Cubarsi Lamine Yamal soyasidan chiqmoqda
Ispaniya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli yurishi koʻpchilikning eʼtiborini yana bir bor yosh iqtidorlarga qaratdi. Garchi asosiy eʼtibor Lamine Yamalga qaratilgan boʻlsa-da, Barselona himoyachisi Pau Cubarsi Shimoliy Amerikadagi turnirda oʻzining tengdoshidan ham koʻra barqarorroq va taʼsirliroq oʻyin namoyish etmoqda. Hozirda 19 yoshga toʻlgan himoyachi nafaqat oʻz jamoasining, balki butun chempionatning eng yaxshi yosh oʻyinchisi boʻlishga asosiy nomzod sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick yosh himoyachining maydondagi yetukligidan hayratda ekanini yashirmaydi. Germaniyalik mutaxassisning fikricha, Cubarsi oʻz yoshiga nisbatan ancha mazmunli va ishonchli himoyalanadi. Murabbiy uni jamoaning yana bir yulduzi Lamine Yamal bilan bir qatorda koʻradi va klub bunday iqtidorga ega boʻlganidan baxtiyor ekanini taʼkidlaydi. Goal.com nashrining yozishicha, Cubarsi hozirda jahonning eng iqtidorli oʻsmirlaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda.
Himoyadagi mustahkamlik va barqarorlikIspaniya terma jamoasi Jahon chempionatining chorak finaliga qadar birorta ham gol oʻtkazib yubormasdan yetib keldi. Bu natijada Pau Cubarsining hissasi beqiyos. Garchi Lamine Yamal turnir davomida jarohatlar bilan bogʻliq muammolarga duch kelgan boʻlsa-da, Cubarsi har bir uchrashuvda oʻzining sovuqqonligi va yuqori saviyadagi oʻyini bilan ajralib turdi. Uning maydonni koʻrish qobiliyati va pas berish mahorati Ispaniya hujumlarini tashkil etishda muhim poydevor boʻlib xizmat qilmoqda.
Qizigʻi shundaki, Luis de la Fuente uni Evro-2024 qaydnomasiga kiritmagan edi. Oʻshanda murabbiy bu qarorni futbolchining yoshi bilan emas, balki tarkibda tajribaliroq markaziy himoyachilar borligi bilan izohlagan edi. Biroq vaqt oʻtishi bilan Cubarsi oʻzining darajasi boʻyicha nafaqat tengdoshlaridan, balki koʻplab tajribali hamkasblaridan ham oʻzib ketganini isbotladi. Hozirda Ispaniya mudofaa chizigʻini usiz tasavvur qilish qiyin.
Jamoaviy mehnat va yulduzli tarkibIspaniyaning Shimoliy Amerikadagi muvaffaqiyati faqatgina bir futbolchiga bogʻliq emas. Jamoada Mikel Oyarzabal oldingi chiziqda bosim uyushtirayotgan boʻlsa, Rodri yarim himoyada raqib hujumlarini qaytarishda tengsiz boʻlib qolmoqda. Shuningdek, yaqinda Real Madrid safiga 60 million evro evaziga oʻtgan Marc Cucurella va darvozada ishonchli harakat qilayotgan Unai Simon ham jamoaning "quruq" seriyasiga munosib hissa qoʻshmoqda.
Shunga qaramay, Pau Cubarsining oʻyini mutaxassislar tomonidan alohida eʼtirof etilmoqda. Uning 32 yoshli Aymeric Laporte bilan tandemda harakat qilishi va Pedro Porro kabi qanot himoyachilari bilan oʻzaro tushunishi Ispaniya mudofaasini turnirdagi eng kuchli chiziqqa aylantirdi. Agar Ispaniya bosh sovrinni qoʻlga kiritsa, Cubarsi uchun bu faoliyatidagi eng yirik burilish nuqtasi boʻlishi shubhasiz.
…