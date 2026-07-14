Adrien Rabiot: "Lamine Yamalga qarshi maxsus rejamiz yoʻq"
Fransiya terma jamoasi yarim himoyachisi Adrien Rabiot Jahon chempionati yarim finali doirasidagi Ispaniyaga qarshi bahs oldidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Tajribali futbolchi matbuot anjumanida "qizil furiya"ning yosh yulduzi Lamine Yamalni toʻxtatib qolish uchun alohida taktik reja tuzilmaganini maʼlum qildi. Bu uchrashuv ikki jamoa oʻrtasidagi soʻnggi yillardagi murosasiz raqobatning yangi sahifasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Adrien Rabiot va Lamine Yamal oʻrtasidagi munosabatlar Yevro-2024 turniridan buyon futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻlib kelmoqda. Oʻshanda fransiyalik futbolchi oʻsmir yoshdagi iqtidor egasini tanqid qilib, finalga chiqish uchun u "bundan ham koʻproq harakat qilishi kerakligi"ni aytgan edi. Biroq Yamal maydonda javob qaytarib, Fransiya darvozasiga supergol urgan va Les Bleusni turnirdan chiqarib yuborgan edi.
Taktik yondashuv va jamoaviy oʻyinGoal.com nashri xabariga koʻra, Adrien Rabiot bu gal ehtiyotkorroq ohangda gapirdi. Uning taʼkidlashicha, Fransiya terma jamoasi faqat bir nafar futbolchiga eʼtibor qaratish xatosiga yoʻl qoʻymaydi. Ispaniya terma jamoasi oʻzining jamoaviy oʻyini va hujum chizigʻidagi xilma-xilligi bilan xavfli ekanligi qayd etildi.
"Lamine Yamalga qarshi maxsus reja mavjud emas. Biz faqat bir futbolchiga emas, balki butun Ispaniya terma jamoasiga qarshi tayyorgarlik koʻryapmiz. Ularning hujumchilari, toʻp nazorati va jarima maydonchasi ichida boʻshliqlarni topish qobiliyati juda yuqori. Biz bularning barchasiga hushyor boʻlishimiz kerak", — dedi Rabiot.
Fransiya terma jamoasi lagerida hozirda optimistik kayfiyat hukmron. Jamoa yarim finalgacha boʻlgan qiyin yoʻlni bosib oʻtib, jismoniy va ruhiy jihatdan eng yuqori sport formasiga kirgan. Rabiotning soʻzlariga koʻra, tarkibdagi har bir oʻyinchi oʻz kuchiga ishonsa-da, raqibga nisbatan kamtarlikni saqlab qolishi shart.
Oʻtmishdagi tanqidlar va xulosalarJurnalistlar Rabiotning Yevro-2024 oldidan aytgan gaplarini eslatishganda, u vaziyatga xotirjam yondashdi. Yarim himoyachi oʻsha paytdagi gaplarini aniq eslay olmasligini, lekin agar shunday degan boʻlsa, demak oʻsha vaqtdagi fikri shunday boʻlganini bildirdi. Bu safar u psixologik bosimdan koʻra, maydondagi harakatlarga koʻproq urgʻu bermoqda.
Fransiya va Ispaniya oʻrtasidagi yarim final bahsi Dallasdagi stadionda boʻlib oʻtadi. Ushbu oʻyin nafaqat final yoʻllanmasi, balki ikki xil futbol maktabining toʻqnashuvi sifatida ham katta ahamiyatga ega. Ispaniyaliklarning texnik ustunligi va Fransiyaning atletik hamda tartibli oʻyini oʻrtasidagi kurash gʻolibni aniqlab beradi.
Maʼlumot uchun, Lamine Yamal joriy mavsumda Barselona va terma jamoa safida ajoyib natijalar qayd etmoqda. Uning har bir harakati raqib himoyachilari uchun jiddiy muammo tugʻdirishi shubhasiz. Fransiya esa oʻz navbatida tajribali himoya chizigʻiga va tezkor qarshi hujumlarga tayanadi.
…