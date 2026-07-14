Adrien Rabiot: "Lamine Yamalga qarshi maxsus rejamiz yoʻq"

·28·Sport
Adrien Rabiot: "Lamine Yamalga qarshi maxsus rejamiz yoʻq"

Fransiya terma jamoasi yarim himoyachisi Adrien Rabiot Jahon chempionati yarim finali doirasidagi Ispaniyaga qarshi bahs oldidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Tajribali futbolchi matbuot anjumanida "qizil furiya"ning yosh yulduzi Lamine Yamalni toʻxtatib qolish uchun alohida taktik reja tuzilmaganini maʼlum qildi. Bu uchrashuv ikki jamoa oʻrtasidagi soʻnggi yillardagi murosasiz raqobatning yangi sahifasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Adrien Rabiot va Lamine Yamal oʻrtasidagi munosabatlar Yevro-2024 turniridan buyon futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻlib kelmoqda. Oʻshanda fransiyalik futbolchi oʻsmir yoshdagi iqtidor egasini tanqid qilib, finalga chiqish uchun u "bundan ham koʻproq harakat qilishi kerakligi"ni aytgan edi. Biroq Yamal maydonda javob qaytarib, Fransiya darvozasiga supergol urgan va Les Bleusni turnirdan chiqarib yuborgan edi.

Taktik yondashuv va jamoaviy oʻyin

Goal.com nashri xabariga koʻra, Adrien Rabiot bu gal ehtiyotkorroq ohangda gapirdi. Uning taʼkidlashicha, Fransiya terma jamoasi faqat bir nafar futbolchiga eʼtibor qaratish xatosiga yoʻl qoʻymaydi. Ispaniya terma jamoasi oʻzining jamoaviy oʻyini va hujum chizigʻidagi xilma-xilligi bilan xavfli ekanligi qayd etildi.

"Lamine Yamalga qarshi maxsus reja mavjud emas. Biz faqat bir futbolchiga emas, balki butun Ispaniya terma jamoasiga qarshi tayyorgarlik koʻryapmiz. Ularning hujumchilari, toʻp nazorati va jarima maydonchasi ichida boʻshliqlarni topish qobiliyati juda yuqori. Biz bularning barchasiga hushyor boʻlishimiz kerak", — dedi Rabiot.

Fransiya terma jamoasi lagerida hozirda optimistik kayfiyat hukmron. Jamoa yarim finalgacha boʻlgan qiyin yoʻlni bosib oʻtib, jismoniy va ruhiy jihatdan eng yuqori sport formasiga kirgan. Rabiotning soʻzlariga koʻra, tarkibdagi har bir oʻyinchi oʻz kuchiga ishonsa-da, raqibga nisbatan kamtarlikni saqlab qolishi shart.

Oʻtmishdagi tanqidlar va xulosalar

Jurnalistlar Rabiotning Yevro-2024 oldidan aytgan gaplarini eslatishganda, u vaziyatga xotirjam yondashdi. Yarim himoyachi oʻsha paytdagi gaplarini aniq eslay olmasligini, lekin agar shunday degan boʻlsa, demak oʻsha vaqtdagi fikri shunday boʻlganini bildirdi. Bu safar u psixologik bosimdan koʻra, maydondagi harakatlarga koʻproq urgʻu bermoqda.

Fransiya va Ispaniya oʻrtasidagi yarim final bahsi Dallasdagi stadionda boʻlib oʻtadi. Ushbu oʻyin nafaqat final yoʻllanmasi, balki ikki xil futbol maktabining toʻqnashuvi sifatida ham katta ahamiyatga ega. Ispaniyaliklarning texnik ustunligi va Fransiyaning atletik hamda tartibli oʻyini oʻrtasidagi kurash gʻolibni aniqlab beradi.

Maʼlumot uchun, Lamine Yamal joriy mavsumda Barselona va terma jamoa safida ajoyib natijalar qayd etmoqda. Uning har bir harakati raqib himoyachilari uchun jiddiy muammo tugʻdirishi shubhasiz. Fransiya esa oʻz navbatida tajribali himoya chizigʻiga va tezkor qarshi hujumlarga tayanadi.

FransiyaIspaniyaLamine YamalAdrien RabiotJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Emiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydiEmiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydiBugun, 15:40Aql bovar qilmas raqamlar: JCH-2026 finaliga chipta narxi 11,5 mln dollarga yetdi!Aql bovar qilmas raqamlar: JCH-2026 finaliga chipta narxi 11,5 mln dollarga yetdi!Bugun, 15:12Lionel Messi Angliyaga qarshi: Nico O'Reilly afsonaga qarshi bahsni intiqlik bilan kutmoqdaLionel Messi Angliyaga qarshi: Nico O'Reilly afsonaga qarshi bahsni intiqlik bilan kutmoqdaBugun, 14:54JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiJCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiBugun, 14:51Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”Bugun, 14:46Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdiErling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdiBugun, 14:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi