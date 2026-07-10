Arsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladi

·0·Sport
Arsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladi

Londonning Arsenal klubi ayollar futboli transfer bozorida haqiqiy shov-shuv koʻtarishda davom etmoqda. "Kanonirlar" Barselona jamoasining tajribali himoyachisi Ona Batlle bilan rasman shartnoma imzolaganini eʼlon qildi. Ispaniya terma jamoasi aʼzosi boʻlgan 27 yoshli futbolchi London klubiga erkin agent sifatida kelib qoʻshildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eʼtiborlisi, ushbu transfer Arsenal uchun soʻnggi sakkiz kun ichida amalga oshirilgan toʻrtinchi yirik xarid boʻldi. Batlle jamoaga Georgia Stanway, Geraldine Reuteler va Selina Cerci kabi nomdor oʻyinchilardan soʻng kelib qoʻshildi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi yangi jamoasida 22-raqam ostida toʻp suradigan boʻldi.

Transfer tafsilotlari va raqobat

Ona Batlle uchun kurashda Arsenal Angliyaning boshqa bir giganti Chelsi hamda London Siti Layoness jamoalarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Maʼlumotlarga koʻra, himoyachi bilan toʻrt yillik shartnoma imzolangan boʻlib, u yana bir yilga uzaytirilishi mumkin boʻlgan bandni ham oʻz ichiga oladi. Batlle oʻzining 27 yoshga toʻlgan tugʻilgan kunida rasmiy shartnomaga qoʻl qoʻydi.

Ispaniyalik himoyachi Barselona safida oʻtkazgan uch yillik faoliyati davomida 11 ta nufuzli sovrinni, jumladan, ikki marta ayollar oʻrtasidagi Chempionlar ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan. Uning tajribasi yetti yildan buyon Angliya chempionligini kutayotgan Arsenal uchun juda muhim hisoblanadi.

Yangi chaqiriqlar va maqsadlar

"Men Arsenal kabi dunyoning eng yirik klublaridan biriga kelganimdan juda baxtiyorman. Emirates Stadium maydonida muxlislarimiz qarshisida toʻp surishni intizorlik bilan kutyapman. Bu yerga sovrinlar yutish uchun keldim", — deya taʼkidladi Ona Batlle oʻzining ilk intervyusida.

Arsenal ayollar jamoasi bosh murabbiyi Renee Slegers ham ushbu transferdan mamnunligini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, Batlle nafaqat himoyada ishonchli oʻynaydi, balki hujumlarni tashkil etishda ham oʻzining yuqori jismoniy holati va gʻoliblik ruhiyati bilan jamoaga katta yordam beradi.

Klub sport direktori Clare Wheatley Batlleni dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb atadi. Uning oʻng qanot bilan birga chap qanotda ham birdek muvaffaqiyatli harakat qila olishi jamoa taktikasi uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, chunki ayollar futboliga boʻlgan eʼtibor mintaqamizda ham tobora ortib bormoqda.

ArsenalBarselonaOna BatlleFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe penalti borasidagi muvaffaqiyatsizlik va jarohati haqida gapirdiKylian Mbappe penalti borasidagi muvaffaqiyatsizlik va jarohati haqida gapirdiBugun, 15:59Lamine Yamal Jaxon chempionati finalida Argentina va Lionel Messi bilan toʻqnashmoqchiLamine Yamal Jaxon chempionati finalida Argentina va Lionel Messi bilan toʻqnashmoqchiBugun, 15:56Nega uni Lamin Yamal deb atashadi? Futbolchi ismining tarixiNega uni Lamin Yamal deb atashadi? Futbolchi ismining tarixiBugun, 15:24Jon Arne Riise: Erling Xoland Angliya terma jamoasini magʻlub etishga qodirJon Arne Riise: Erling Xoland Angliya terma jamoasini magʻlub etishga qodirBugun, 15:11Kylian Mbappe jarohat oldi: Fransiya terma jamoasi sardorining holati maʼlum boʻldiKylian Mbappe jarohat oldi: Fransiya terma jamoasi sardorining holati maʼlum boʻldiBugun, 15:00Jud Bellingem va Muhammad Salah: Nega ingliz yulduzining «takabburligi» foydaliroq?Jud Bellingem va Muhammad Salah: Nega ingliz yulduzining «takabburligi» foydaliroq?Bugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi