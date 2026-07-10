Arsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladi
Londonning Arsenal klubi ayollar futboli transfer bozorida haqiqiy shov-shuv koʻtarishda davom etmoqda. "Kanonirlar" Barselona jamoasining tajribali himoyachisi Ona Batlle bilan rasman shartnoma imzolaganini eʼlon qildi. Ispaniya terma jamoasi aʼzosi boʻlgan 27 yoshli futbolchi London klubiga erkin agent sifatida kelib qoʻshildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eʼtiborlisi, ushbu transfer Arsenal uchun soʻnggi sakkiz kun ichida amalga oshirilgan toʻrtinchi yirik xarid boʻldi. Batlle jamoaga Georgia Stanway, Geraldine Reuteler va Selina Cerci kabi nomdor oʻyinchilardan soʻng kelib qoʻshildi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi yangi jamoasida 22-raqam ostida toʻp suradigan boʻldi.
Transfer tafsilotlari va raqobatOna Batlle uchun kurashda Arsenal Angliyaning boshqa bir giganti Chelsi hamda London Siti Layoness jamoalarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Maʼlumotlarga koʻra, himoyachi bilan toʻrt yillik shartnoma imzolangan boʻlib, u yana bir yilga uzaytirilishi mumkin boʻlgan bandni ham oʻz ichiga oladi. Batlle oʻzining 27 yoshga toʻlgan tugʻilgan kunida rasmiy shartnomaga qoʻl qoʻydi.
Ispaniyalik himoyachi Barselona safida oʻtkazgan uch yillik faoliyati davomida 11 ta nufuzli sovrinni, jumladan, ikki marta ayollar oʻrtasidagi Chempionlar ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan. Uning tajribasi yetti yildan buyon Angliya chempionligini kutayotgan Arsenal uchun juda muhim hisoblanadi.
Yangi chaqiriqlar va maqsadlar"Men Arsenal kabi dunyoning eng yirik klublaridan biriga kelganimdan juda baxtiyorman. Emirates Stadium maydonida muxlislarimiz qarshisida toʻp surishni intizorlik bilan kutyapman. Bu yerga sovrinlar yutish uchun keldim", — deya taʼkidladi Ona Batlle oʻzining ilk intervyusida.
Arsenal ayollar jamoasi bosh murabbiyi Renee Slegers ham ushbu transferdan mamnunligini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, Batlle nafaqat himoyada ishonchli oʻynaydi, balki hujumlarni tashkil etishda ham oʻzining yuqori jismoniy holati va gʻoliblik ruhiyati bilan jamoaga katta yordam beradi.
Klub sport direktori Clare Wheatley Batlleni dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb atadi. Uning oʻng qanot bilan birga chap qanotda ham birdek muvaffaqiyatli harakat qila olishi jamoa taktikasi uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, chunki ayollar futboliga boʻlgan eʼtibor mintaqamizda ham tobora ortib bormoqda.
…