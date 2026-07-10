Brozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant bor
Xorvatiya terma jamoasi yarimhimoyachisi Marselo Brozovich Saudiyaning «An-Nasr» klubini tark etganidan keyin erkin agent maqomiga ega bo‘ldi.
Endi 33 yoshli futbolchi faoliyatini Ispaniyaning eng yirik klublaridan birida davom ettirishi mumkinligi aytilmoqda.
«Real» Brozovich variantini ko‘rib chiqmoqda
Jurnalist Sasha Tavoleri ma’lumotiga ko‘ra, madridlik «Real» Brozovichni transfer uchun to‘lovsiz qo‘lga kiritish imkoniyatiga ega.
Xorvatiyalik yarimhimoyachi erkin agent bo‘lgani sabab, uning transferi uchun boshqa klubga mablag‘ to‘lanmaydi. Bu esa «qirollik klubi» uchun moliyaviy jihatdan qulay variant bo‘lishi mumkin.
Mourino tajribaga e’tibor qaratmoqda
Manbaga ko‘ra, «Real» bosh murabbiyi Joze Mourino Brozovichni jamoaga taklif etish g‘oyasiga qiziqish bildirgan.
Portugaliyalik mutaxassis yarimhimoya markazida tajriba, intizom va katta o‘yinlar bosimini ko‘tara oladigan futbolchiga ehtiyoj sezayotgan bo‘lishi mumkin.
Shartnoma bir yillik bo‘lishi mumkin
Xabarlarga qaraganda, ehtimoliy kelishuv bir yil muddatga mo‘ljallanishi mumkin.
Bu «Real» uchun xavfi nisbatan kam bo‘lgan qaror bo‘ladi: klub tajribali futbolchini qisqa muddatga sinab ko‘radi, Brozovich esa Yevropaning eng yuqori darajasiga qaytish imkoniyatini qo‘lga kiritadi.
«Inter»dagi davri bilan tanilgan
Marselo Brozovich Yevropada avvalo «Inter»dagi o‘yinlari orqali tanilgan.
U 2015 yildan 2023 yilgacha Milan klubi sharafini himoya qildi va jamoaning yarimhimoya markazida muhim figuralardan biri bo‘ldi.
Xorvatiya termasida 99 ta o‘yin
Brozovich Xorvatiya milliy jamoasi safida ham katta tajribaga ega.
U terma jamoa libosida 99 ta o‘yin o‘tkazgan va 7 ta gol muallifiga aylangan.
«Real» uchun kutilmagan, ammo mantiqli variant
Brozovich yosh jihatidan uzoq muddatli loyiha emas. Ammo erkin agent maqomi, katta tajribasi va markaziy yarimhimoyadagi o‘yin madaniyati uni «Real» uchun qisqa muddatli, ammo foydali variantga aylantirishi mumkin.
Endi asosiy savol — Mourinoning qiziqishi rasmiy taklifga aylanadimi yoki Brozovich boshqa klub bilan kelishuvga erishadimi?
…