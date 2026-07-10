Brozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant bor

·0·Sport
Brozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant bor

Xorvatiya terma jamoasi yarimhimoyachisi Marselo Brozovich Saudiyaning «An-Nasr» klubini tark etganidan keyin erkin agent maqomiga ega bo‘ldi.

Endi 33 yoshli futbolchi faoliyatini Ispaniyaning eng yirik klublaridan birida davom ettirishi mumkinligi aytilmoqda.

«Real» Brozovich variantini ko‘rib chiqmoqda

Jurnalist Sasha Tavoleri ma’lumotiga ko‘ra, madridlik «Real» Brozovichni transfer uchun to‘lovsiz qo‘lga kiritish imkoniyatiga ega.

Xorvatiyalik yarimhimoyachi erkin agent bo‘lgani sabab, uning transferi uchun boshqa klubga mablag‘ to‘lanmaydi. Bu esa «qirollik klubi» uchun moliyaviy jihatdan qulay variant bo‘lishi mumkin.

Mourino tajribaga e’tibor qaratmoqda

Manbaga ko‘ra, «Real» bosh murabbiyi Joze Mourino Brozovichni jamoaga taklif etish g‘oyasiga qiziqish bildirgan.

Portugaliyalik mutaxassis yarimhimoya markazida tajriba, intizom va katta o‘yinlar bosimini ko‘tara oladigan futbolchiga ehtiyoj sezayotgan bo‘lishi mumkin.

Shartnoma bir yillik bo‘lishi mumkin

Xabarlarga qaraganda, ehtimoliy kelishuv bir yil muddatga mo‘ljallanishi mumkin.

Bu «Real» uchun xavfi nisbatan kam bo‘lgan qaror bo‘ladi: klub tajribali futbolchini qisqa muddatga sinab ko‘radi, Brozovich esa Yevropaning eng yuqori darajasiga qaytish imkoniyatini qo‘lga kiritadi.

«Inter»dagi davri bilan tanilgan

Marselo Brozovich Yevropada avvalo «Inter»dagi o‘yinlari orqali tanilgan.

U 2015 yildan 2023 yilgacha Milan klubi sharafini himoya qildi va jamoaning yarimhimoya markazida muhim figuralardan biri bo‘ldi.

Xorvatiya termasida 99 ta o‘yin

Brozovich Xorvatiya milliy jamoasi safida ham katta tajribaga ega.

U terma jamoa libosida 99 ta o‘yin o‘tkazgan va 7 ta gol muallifiga aylangan.

«Real» uchun kutilmagan, ammo mantiqli variant

Brozovich yosh jihatidan uzoq muddatli loyiha emas. Ammo erkin agent maqomi, katta tajribasi va markaziy yarimhimoyadagi o‘yin madaniyati uni «Real» uchun qisqa muddatli, ammo foydali variantga aylantirishi mumkin.

Endi asosiy savol — Mourinoning qiziqishi rasmiy taklifga aylanadimi yoki Brozovich boshqa klub bilan kelishuvga erishadimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Senegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiSenegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiBugun, 16:29Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Bugun, 16:25Saloh «Liverpul»dan ketdi: u JCH-2026 dan so‘ng yangi jamoa tanlamoqdaSaloh «Liverpul»dan ketdi: u JCH-2026 dan so‘ng yangi jamoa tanlamoqdaBugun, 16:23De la Fuente Messi haqida gapirdi: 39 yoshda ham bir jihat o‘zgarmaganDe la Fuente Messi haqida gapirdi: 39 yoshda ham bir jihat o‘zgarmaganBugun, 16:20Arsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladiArsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladiBugun, 16:13Kylian Mbappe penalti borasidagi muvaffaqiyatsizlik va jarohati haqida gapirdiKylian Mbappe penalti borasidagi muvaffaqiyatsizlik va jarohati haqida gapirdiBugun, 15:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi