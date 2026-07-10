Mourino «Real» bazasiga qaytdi: birinchi xabar juda qisqa bo‘ldi...
Portugaliyalik mutaxassis Joze Mourino Madridning «Real» klubida rasman ish boshladi.
U klub bazasiga yetib borganini ijtimoiy tarmoqdagi surati orqali ma’lum qildi. Mourinoning fotosurat ostiga yozgan qisqa izohi esa madridlik muxlislar uchun yangi davr boshlanganini anglatdi.
Mourino «Real» bazasida ko‘rinish berdi
Joze Mourino Madrid klubi bazasiga yetib keldi va rasman bosh murabbiy sifatida faoliyatini boshladi.
Mutaxassis o‘z ijtimoiy tarmoq sahifasida klub bazasida tushgan suratini e’lon qildi. Bu uning «Real»ga qaytishi amalda boshlanganini ko‘rsatdi.
«Qani ketdik!!»
Mourino surat ostiga uzun bayonot emas, qisqa va ta’sirli izoh qoldirdi.
«Qani ketdik!!» — deb yozdi portugaliyalik murabbiy.
Bu ibora «Real» muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Chunki Mourino uchun Madrid klubi begona emas — u avval ham shu yerda katta bosim, katta o‘yinlar va katta g‘alabalar muhitida ishlagan.
Shartnoma uch yilga mo‘ljallangan
Ma’lumot uchun, Joze Mourino «Real» bilan uch yillik shartnoma imzolagan.
Bu klub rahbariyati yangi murabbiy bilan qisqa muddatli tajriba emas, balki kamida bir necha mavsumga mo‘ljallangan loyiha boshlayotganini ko‘rsatadi.
Madridga ikkinchi qaytish
Mourino «Real»ni avval 2010–2013 yillar oralig‘ida boshqargan.
O‘sha davrda u Ispaniya futbolida eng katta raqobat muhitida ishlagan va jamoani o‘ziga xos qat’iy uslubda shakllantirgan. Endi esa portugaliyalik mutaxassis Madridga yangi vazifa va yangi tarkib bilan qaytmoqda.
So‘nggi ish joyi «Benfika» edi
Mourinoning oxirgi ish joyi Portugaliyaning «Benfika» klubi bo‘lgan.
U o‘tgan mavsum yakunlangach, Lissabon jamoasini tark etgan edi. Shundan keyin uning keyingi manzili haqida turli taxminlar bildirilgandi.
«Real»da yangi davr boshlanmoqda
Mourinoning klub bazasidagi birinchi surati va qisqa izohi oddiy postdan ko‘ra ko‘proq ma’no kasb etdi.
Endi Madridda asosiy savol bitta: Mourino ikkinchi qaytishida «Real»ga qanday qiyofa beradi?
…