Mourino «Real» bazasiga qaytdi: birinchi xabar juda qisqa bo‘ldi...

·113·Sport
Mourino «Real» bazasiga qaytdi: birinchi xabar juda qisqa bo‘ldi...

Portugaliyalik mutaxassis Joze Mourino Madridning «Real» klubida rasman ish boshladi.

U klub bazasiga yetib borganini ijtimoiy tarmoqdagi surati orqali ma’lum qildi. Mourinoning fotosurat ostiga yozgan qisqa izohi esa madridlik muxlislar uchun yangi davr boshlanganini anglatdi.

Mourino «Real» bazasida ko‘rinish berdi

Joze Mourino Madrid klubi bazasiga yetib keldi va rasman bosh murabbiy sifatida faoliyatini boshladi.

Mutaxassis o‘z ijtimoiy tarmoq sahifasida klub bazasida tushgan suratini e’lon qildi. Bu uning «Real»ga qaytishi amalda boshlanganini ko‘rsatdi.

«Qani ketdik!!»

Mourino surat ostiga uzun bayonot emas, qisqa va ta’sirli izoh qoldirdi.

«Qani ketdik!!» — deb yozdi portugaliyalik murabbiy.

Bu ibora «Real» muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Chunki Mourino uchun Madrid klubi begona emas — u avval ham shu yerda katta bosim, katta o‘yinlar va katta g‘alabalar muhitida ishlagan.

Shartnoma uch yilga mo‘ljallangan

Ma’lumot uchun, Joze Mourino «Real» bilan uch yillik shartnoma imzolagan.

Bu klub rahbariyati yangi murabbiy bilan qisqa muddatli tajriba emas, balki kamida bir necha mavsumga mo‘ljallangan loyiha boshlayotganini ko‘rsatadi.

Madridga ikkinchi qaytish

Mourino «Real»ni avval 2010–2013 yillar oralig‘ida boshqargan.

O‘sha davrda u Ispaniya futbolida eng katta raqobat muhitida ishlagan va jamoani o‘ziga xos qat’iy uslubda shakllantirgan. Endi esa portugaliyalik mutaxassis Madridga yangi vazifa va yangi tarkib bilan qaytmoqda.

So‘nggi ish joyi «Benfika» edi

Mourinoning oxirgi ish joyi Portugaliyaning «Benfika» klubi bo‘lgan.

U o‘tgan mavsum yakunlangach, Lissabon jamoasini tark etgan edi. Shundan keyin uning keyingi manzili haqida turli taxminlar bildirilgandi.

«Real»da yangi davr boshlanmoqda

Mourinoning klub bazasidagi birinchi surati va qisqa izohi oddiy postdan ko‘ra ko‘proq ma’no kasb etdi.

Endi Madridda asosiy savol bitta: Mourino ikkinchi qaytishida «Real»ga qanday qiyofa beradi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belgiya terma jamoasi ustozi Lamine Yamalni toʻxtatish boʻyicha maxsus rejasi yoʻqligini aytdiBelgiya terma jamoasi ustozi Lamine Yamalni toʻxtatish boʻyicha maxsus rejasi yoʻqligini aytdiBugun, 17:56Erling Xoland bosimni Angliyaga yukladi: Norvegiya chorak final oldidan autsayderErling Xoland bosimni Angliyaga yukladi: Norvegiya chorak final oldidan autsayderBugun, 17:11Holanddan chempionlik savoliga kutilmagan javob: bosim boshqa jamoaga o‘tdiHolanddan chempionlik savoliga kutilmagan javob: bosim boshqa jamoaga o‘tdiBugun, 17:08Brozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant borBrozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant borBugun, 16:36Senegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiSenegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiBugun, 16:29Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Bugun, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi