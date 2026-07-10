Erling Xoland bosimni Angliyaga yukladi: Norvegiya chorak final oldidan autsayder

·65·Sport
Erling Xoland bosimni Angliyaga yukladi: Norvegiya chorak final oldidan autsayder

Jahon chempionatining chorak final bosqichi oldidan Norvegiya terma jamoasi va Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland kutilmagan bayonot bilan chiqdi. U oʻz jamoasining ajoyib natijalariga qaramay, boʻlajak bahsda Angliyani yaqqol favorit deb hisoblamoqda. Xolandning fikricha, barcha bosim va gʻalaba qozonish majburiyati aynan Tomas Tuxel shogirdlari zimmasiga tushadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Norvegiya terma jamoasi Braziliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng turnirning eng katta syurprizlaridan biriga aylandi. Biroq, NRK nashriga bergan intervyusida Erling Xoland oʻz jamoasining imkoniyatlarini past baholab, ehtiyotkorlikni saqlab qolishni afzal koʻrdi. Uning soʻzlariga koʻra, Norvegiyaning gʻalaba qozonish ehtimoli juda past va jamoatchilik barcha eʼtiborni inglizlarga qaratishi lozim.

Klubdoshlar oʻrtasidagi qarama-qarshilik

Mazkur uchrashuv Erling Xoland uchun shaxsiy xarakterga ham ega. Boisi, u maydonda Manchester Siti tarkibidagi jamoadoshlari John Stones va Marc Guehi bilan toʻqnash keladi. Hujumchi oʻzining eng yaqin doʻstlariga qarshi oʻynash biroz gʻalati tuyulishini, ammo bu professional futbolda oddiy hol ekanini taʼkidladi.

"Bu biroz gʻalati tuyuladi. Siz hayotingizda boshqa hech kim bilan ular kabi koʻp vaqt oʻtkazmaysiz. Marc Guehi va John Stones bilan yillar davomida birga mehnat qilib kelmoqdaman, shuning uchun bu oʻyin oʻzgacha ahamiyatga ega," — deya qoʻshimcha qildi hujumchi Nettavisen nashriga bergan intervyusida.

Jismoniy holat va tayyorgarlik sirlari

Norvegiyaning muvaffaqiyati koʻp jihatdan ularning asosiy yulduzi Erling Xolandning sogʻligʻi va jismoniy holatiga bogʻliq. Hujumchi ogʻir turnir jadvaliga qaramay, oʻzini aʼlo darajada his qilayotganini va bunda ham klubi, ham terma jamoasi murabbiylarining hissasi katta ekanini eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, soʻnggi yillarda u oʻz tanasini yaxshiroq tushunishni oʻrgangan.

Xoland Stale Solbakken va Manchester Siti murabbiylar shtabiga minnatdorchilik bildirib, koʻp oʻyin oʻtkazish faqat maydondagi harakat emas, balki oʻyinga oʻzgacha tayyorgarlik koʻrish sanʼati ekanini aytdi. "Men oʻz tanamni bilaman, jarohatlar meni chetlab oʻtayotgani esa yaxshi belgi," — dedi norvegiyalik toʻpurar.

Muxlislar va ekspertlar ushbu chorak final bahsini intizorlik bilan kutishmoqda. Garchi Erling Xoland bosimni raqibga oʻtkazishga harakat qilayotgan boʻlsa-da, Norvegiya terma jamoasining intizomli oʻyini Angliya uchun jiddiy toʻsiq boʻlishi kutilmoqda. Miamida boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuv yarim final yoʻllanmasi egasini aniqlab beradi.

Эрлинг ХоландAngliyaNorvegiyaJahon ChempionatiManchester Siti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshimi? Stan Collymore "zamonaviy bias" haqida gapirdiHarry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshimi? Stan Collymore "zamonaviy bias" haqida gapirdiBugun, 18:13Belgiya terma jamoasi ustozi Lamine Yamalni toʻxtatish boʻyicha maxsus rejasi yoʻqligini aytdiBelgiya terma jamoasi ustozi Lamine Yamalni toʻxtatish boʻyicha maxsus rejasi yoʻqligini aytdiBugun, 17:56Mourino «Real» bazasiga qaytdi: birinchi xabar juda qisqa bo‘ldi...Mourino «Real» bazasiga qaytdi: birinchi xabar juda qisqa bo‘ldi...Bugun, 17:15Holanddan chempionlik savoliga kutilmagan javob: bosim boshqa jamoaga o‘tdiHolanddan chempionlik savoliga kutilmagan javob: bosim boshqa jamoaga o‘tdiBugun, 17:08Brozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant borBrozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant borBugun, 16:36Senegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiSenegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiBugun, 16:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi