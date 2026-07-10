Erling Xoland bosimni Angliyaga yukladi: Norvegiya chorak final oldidan autsayder
Jahon chempionatining chorak final bosqichi oldidan Norvegiya terma jamoasi va Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland kutilmagan bayonot bilan chiqdi. U oʻz jamoasining ajoyib natijalariga qaramay, boʻlajak bahsda Angliyani yaqqol favorit deb hisoblamoqda. Xolandning fikricha, barcha bosim va gʻalaba qozonish majburiyati aynan Tomas Tuxel shogirdlari zimmasiga tushadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Norvegiya terma jamoasi Braziliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng turnirning eng katta syurprizlaridan biriga aylandi. Biroq, NRK nashriga bergan intervyusida Erling Xoland oʻz jamoasining imkoniyatlarini past baholab, ehtiyotkorlikni saqlab qolishni afzal koʻrdi. Uning soʻzlariga koʻra, Norvegiyaning gʻalaba qozonish ehtimoli juda past va jamoatchilik barcha eʼtiborni inglizlarga qaratishi lozim.
Klubdoshlar oʻrtasidagi qarama-qarshilikMazkur uchrashuv Erling Xoland uchun shaxsiy xarakterga ham ega. Boisi, u maydonda Manchester Siti tarkibidagi jamoadoshlari John Stones va Marc Guehi bilan toʻqnash keladi. Hujumchi oʻzining eng yaqin doʻstlariga qarshi oʻynash biroz gʻalati tuyulishini, ammo bu professional futbolda oddiy hol ekanini taʼkidladi.
"Bu biroz gʻalati tuyuladi. Siz hayotingizda boshqa hech kim bilan ular kabi koʻp vaqt oʻtkazmaysiz. Marc Guehi va John Stones bilan yillar davomida birga mehnat qilib kelmoqdaman, shuning uchun bu oʻyin oʻzgacha ahamiyatga ega," — deya qoʻshimcha qildi hujumchi Nettavisen nashriga bergan intervyusida.
Jismoniy holat va tayyorgarlik sirlariNorvegiyaning muvaffaqiyati koʻp jihatdan ularning asosiy yulduzi Erling Xolandning sogʻligʻi va jismoniy holatiga bogʻliq. Hujumchi ogʻir turnir jadvaliga qaramay, oʻzini aʼlo darajada his qilayotganini va bunda ham klubi, ham terma jamoasi murabbiylarining hissasi katta ekanini eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, soʻnggi yillarda u oʻz tanasini yaxshiroq tushunishni oʻrgangan.
Xoland Stale Solbakken va Manchester Siti murabbiylar shtabiga minnatdorchilik bildirib, koʻp oʻyin oʻtkazish faqat maydondagi harakat emas, balki oʻyinga oʻzgacha tayyorgarlik koʻrish sanʼati ekanini aytdi. "Men oʻz tanamni bilaman, jarohatlar meni chetlab oʻtayotgani esa yaxshi belgi," — dedi norvegiyalik toʻpurar.
Muxlislar va ekspertlar ushbu chorak final bahsini intizorlik bilan kutishmoqda. Garchi Erling Xoland bosimni raqibga oʻtkazishga harakat qilayotgan boʻlsa-da, Norvegiya terma jamoasining intizomli oʻyini Angliya uchun jiddiy toʻsiq boʻlishi kutilmoqda. Miamida boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuv yarim final yoʻllanmasi egasini aniqlab beradi.
…