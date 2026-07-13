Harvey Elliott Liverpulga qaytdi: Andoni Iraola futbolchining kelajagi haqida gapirdi

·0·Sport
Harvey Elliott Liverpulga qaytdi: Andoni Iraola futbolchining kelajagi haqida gapirdi

Liverpul jamoasining yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola yarim himoyachi Harvey Elliott atrofidagi noaniqliklarga chek qoʻydi. Oʻtgan mavsumni Aston Villa safida ijarada oʻtkazgan, biroq kutilmagan shartnoma bandlari sababli oʻyin amaliyotisiz qolib ketgan 23 yoshli futbolchi muddatidan avval Mersisaydga qaytgan edi. Iraola yosh iqtidor egasining Anfielddagi kelajagi hali porloq ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar berishicha, Harvey Elliottning Birmingem klubidagi faoliyati sport prinsiplaridan koʻra koʻproq moliyaviy va yuridik cheklovlar qurboniga aylandi. Futbolchi Aston Villa safiga oʻtganida, shartnomada maʼlum miqdordagi oʻyinlarda ishtirok etsa, 30 million funt sterling evaziga sotib olish majburiyati koʻrsatilgan edi. Villa rahbariyati ushbu mablagʻni toʻlashdan qochish maqsadida futbolchini tarkibdan chetlatishga qaror qildi.

Ijaradagi omadsizlik va murabbiyning munosabati

Ushbu vaziyat Angliya Premer-ligasida mavsumning eng muvaffaqiyatsiz bitimlaridan biri deb baholandi. Unai Emery boshchiligidagi jamoada Elliott bor-yoʻgʻi 109 daqiqa harakat qildi. Hatto Emeryning oʻzi ham futbolchidan uzr soʻrab, vaziyatni "uyatli" deb atagan edi. Shunga qaramay, Andoni Iraola futbolchining ruhiy holati va mashgʻulotlardagi ishtiyoqini yuqori baholamoqda.

"Albatta, Harvey biz bilan qoladi. Men uning koʻzlarida oʻzini koʻrsatishga boʻlgan ulkan ishtiyoqni koʻrdim. U mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida oʻz imkoniyatiga ega boʻladi. Jamoaga Elliott kabi mahoratli oʻyinchilar kerak va uning erta qaytgani biz uchun yaxshi signal", — deya taʼkidladi ispaniyalik mutaxassis.

Iraolaning soʻzlariga koʻra, Elliott oʻtgan mavsumdagi qiyin davrni oʻzi uchun dars sifatida qabul qilishi lozim. Murabbiy futbolchi ushbu salbiy tajribadan kuch olib, Liverpulning asosiy tarkibidan joy olish uchun yanada koʻproq mehnat qilishiga ishonch bildirdi. Hozirda futbolchi AXA oʻquv-mashgʻulot markazida jismoniy holatini tiklash bilan band.

Yangi mavsum rejalari

Liverpul rahbariyati Arne Slot isteʼfosidan soʻng jamoani Andoni Iraolaga ishonib topshirgan edi. Yangi murabbiy oʻz faoliyatining dastlabki haftasini yoshlar jamoasi (U21) va ijaradan qaytgan futbolchilarning imkoniyatlarini oʻrganishga sarfladi. Bu Elliott uchun yangi murabbiy qoʻl ostida noldan boshlash va oʻzining 2025-yilgi yoshlar oʻrtasidagi Yevropa chempionatidagi yorqin oʻyinlarini eslatib qoʻyish uchun qulay fursatdir.

Mersisaydliklar uchun ushbu transfer oynasi va mavsumoldi yigʻinlari tarkibni optimallashtirish nuqtayi nazaridan juda muhim. Elliottning koʻp qirrali ekani, ham markazda, ham qanotda oʻynay olishi Iraolaning taktik chizmalarida qoʻl kelishi kutilmoqda. Muxlislar esa oʻz vaqtida katta umidlar bogʻlangan yarim himoyachining yana oʻz formasiga qaytishini kutishmoqda.

LiverpulAndoni IraolaHarvey ElliottPremer-ligaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harri Keyn uchun Angliyadan ikki chaqiriq: “Bavariya” nima qiladi?Harri Keyn uchun Angliyadan ikki chaqiriq: “Bavariya” nima qiladi?Bugun, 16:56Laporta ochiq gapirdi: «Barselona»da yangi hujum davri boshlandiLaporta ochiq gapirdi: «Barselona»da yangi hujum davri boshlandiBugun, 16:52Angliya terma jamoasida ichki nizomi? Thomas Tuchel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyatAngliya terma jamoasida ichki nizomi? Thomas Tuchel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyatBugun, 16:51“Navbahor” ikki termachi bilan kuchaydi: Namanganda reja kattaga o‘xshaydi“Navbahor” ikki termachi bilan kuchaydi: Namanganda reja kattaga o‘xshaydiBugun, 16:47Argentinaga qarshi petitsiya: Messi atrofida yangi mojaro...Argentinaga qarshi petitsiya: Messi atrofida yangi mojaro...Bugun, 16:05Joan Laporta Lionel Messi va Lamine Yamalning JCH-2026dagi oʻyiniga yuqori baho berdiJoan Laporta Lionel Messi va Lamine Yamalning JCH-2026dagi oʻyiniga yuqori baho berdiBugun, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda