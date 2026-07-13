Harvey Elliott Liverpulga qaytdi: Andoni Iraola futbolchining kelajagi haqida gapirdi
Liverpul jamoasining yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola yarim himoyachi Harvey Elliott atrofidagi noaniqliklarga chek qoʻydi. Oʻtgan mavsumni Aston Villa safida ijarada oʻtkazgan, biroq kutilmagan shartnoma bandlari sababli oʻyin amaliyotisiz qolib ketgan 23 yoshli futbolchi muddatidan avval Mersisaydga qaytgan edi. Iraola yosh iqtidor egasining Anfielddagi kelajagi hali porloq ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar berishicha, Harvey Elliottning Birmingem klubidagi faoliyati sport prinsiplaridan koʻra koʻproq moliyaviy va yuridik cheklovlar qurboniga aylandi. Futbolchi Aston Villa safiga oʻtganida, shartnomada maʼlum miqdordagi oʻyinlarda ishtirok etsa, 30 million funt sterling evaziga sotib olish majburiyati koʻrsatilgan edi. Villa rahbariyati ushbu mablagʻni toʻlashdan qochish maqsadida futbolchini tarkibdan chetlatishga qaror qildi.
Ijaradagi omadsizlik va murabbiyning munosabatiUshbu vaziyat Angliya Premer-ligasida mavsumning eng muvaffaqiyatsiz bitimlaridan biri deb baholandi. Unai Emery boshchiligidagi jamoada Elliott bor-yoʻgʻi 109 daqiqa harakat qildi. Hatto Emeryning oʻzi ham futbolchidan uzr soʻrab, vaziyatni "uyatli" deb atagan edi. Shunga qaramay, Andoni Iraola futbolchining ruhiy holati va mashgʻulotlardagi ishtiyoqini yuqori baholamoqda.
"Albatta, Harvey biz bilan qoladi. Men uning koʻzlarida oʻzini koʻrsatishga boʻlgan ulkan ishtiyoqni koʻrdim. U mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida oʻz imkoniyatiga ega boʻladi. Jamoaga Elliott kabi mahoratli oʻyinchilar kerak va uning erta qaytgani biz uchun yaxshi signal", — deya taʼkidladi ispaniyalik mutaxassis.
Iraolaning soʻzlariga koʻra, Elliott oʻtgan mavsumdagi qiyin davrni oʻzi uchun dars sifatida qabul qilishi lozim. Murabbiy futbolchi ushbu salbiy tajribadan kuch olib, Liverpulning asosiy tarkibidan joy olish uchun yanada koʻproq mehnat qilishiga ishonch bildirdi. Hozirda futbolchi AXA oʻquv-mashgʻulot markazida jismoniy holatini tiklash bilan band.
Yangi mavsum rejalariLiverpul rahbariyati Arne Slot isteʼfosidan soʻng jamoani Andoni Iraolaga ishonib topshirgan edi. Yangi murabbiy oʻz faoliyatining dastlabki haftasini yoshlar jamoasi (U21) va ijaradan qaytgan futbolchilarning imkoniyatlarini oʻrganishga sarfladi. Bu Elliott uchun yangi murabbiy qoʻl ostida noldan boshlash va oʻzining 2025-yilgi yoshlar oʻrtasidagi Yevropa chempionatidagi yorqin oʻyinlarini eslatib qoʻyish uchun qulay fursatdir.
Mersisaydliklar uchun ushbu transfer oynasi va mavsumoldi yigʻinlari tarkibni optimallashtirish nuqtayi nazaridan juda muhim. Elliottning koʻp qirrali ekani, ham markazda, ham qanotda oʻynay olishi Iraolaning taktik chizmalarida qoʻl kelishi kutilmoqda. Muxlislar esa oʻz vaqtida katta umidlar bogʻlangan yarim himoyachining yana oʻz formasiga qaytishini kutishmoqda.
…