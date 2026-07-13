Xiaomi kompaniyasi aqlli Mijia Smart Tea Bar Pro choy stansiyasini taqdim etdi
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining Youpin kraudfanding platformasida oshxona jihozlari olamidagi navbatdagi innovatsiyasi — Mijia Smart Tea Bar Pro qurilmasini namoyish etdi. Bu shunchaki elektr choynak emas, balki choy damlash jarayonini toʻliq avtomatlashtiradigan va zamonaviy aqlli uy tizimiga integratsiya qilingan koʻp funksiyali stansiyadir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilma Mijia brendiga xos boʻlgan minimalistik oq rangda ishlangan boʻlib, uning korpusida 2,8 dyuymli rangli sensorli displey joylashgan. Foydalanuvchilar stansiyani nafaqat ekran orqali, balki Xiao Ai ovozli yordamchisi yordamida ham boshqarishlari mumkin. Bu esa oshxonadagi kundalik yumushlarni yanada osonlashtirishga xizmat qiladi.
Ikki zonali suv uzatish tizimi va tezkor isitishMijia Smart Tea Bar Pro modelining asosiy texnik ustunligi uning ikki konturli suv uzatish tizimidir. Birinchi kontur suvni bir necha soniya ichida qaynatib berishga moʻljallangan boʻlsa, ikkinchi kontur bevosita choy damlash jarayoni uchun masʼuldir. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, qurilma suvni bor-yoʻgʻi 15 soniyada qaynatish quvvatiga ega, issiq suv esa rejim tanlangandan keyin 3 soniya oʻtib uzatila boshlaydi.
Qurilma 5,5 litr hajmli katta suv rezervuari bilan jihozlangan boʻlib, u besh xil harorat rejimi va toʻrt xil porsiya hajmini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu foydalanuvchiga turli xil choy navlarini (koʻk choy, qora choy yoki oʻtli damlamalar) aynan kerakli haroratda tayyorlash imkonini beradi.
Gigiyena va qoʻshimcha imkoniyatlarXiaomi muhandislari choy ichish madaniyatiga alohida eʼtibor qaratgan holda, toʻplamga 1,2 litrli choynak va mehmonlar uchun alohida idishni ham kiritishgan. Shuningdek, stansiyada idish-tovoqlar va choy aksessuarlarini saqlash uchun 10 litrli maxsus boʻlinma mavjud. Eng muhimi, ushbu boʻlinma ichki sterilizatsiya moduli bilan jihozlangan boʻlib, u idishlarning doimiy tozaligini taʼminlaydi.
Oʻzbekiston bozorida Xiaomi brendining oshxona jihozlari, xususan, aqlli choynaklari juda ommabop ekanligini hisobga olsak, ushbu professional choy stansiyasi ham tez orada hamyurtlarimiz eʼtiborini tortishi shubhasiz. Hozircha qurilmaning narxi taxminan 150 dollar atrofida ekani maʼlum qilingan.
Mijia Smart Tea Bar Pro qurilmasining asosiy xususiyatlari:
- 2,8 dyuymli sensorli boshqaruv ekrani;
- Xiao Ai ovozli yordamchisi bilan ishlash imkoniyati;
- 15 soniyada suvni qaynatish va 3 soniyada issiq suv uzatish;
- 10 litrli sterilizatsiya boʻlinmasi;
- 5,5 litrli umumiy suv sigʻimi.
…