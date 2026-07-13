Xiaomi kompaniyasi aqlli Mijia Smart Tea Bar Pro choy stansiyasini taqdim etdi

·31·Texno
Xiaomi kompaniyasi aqlli Mijia Smart Tea Bar Pro choy stansiyasini taqdim etdi

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining Youpin kraudfanding platformasida oshxona jihozlari olamidagi navbatdagi innovatsiyasi — Mijia Smart Tea Bar Pro qurilmasini namoyish etdi. Bu shunchaki elektr choynak emas, balki choy damlash jarayonini toʻliq avtomatlashtiradigan va zamonaviy aqlli uy tizimiga integratsiya qilingan koʻp funksiyali stansiyadir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilma Mijia brendiga xos boʻlgan minimalistik oq rangda ishlangan boʻlib, uning korpusida 2,8 dyuymli rangli sensorli displey joylashgan. Foydalanuvchilar stansiyani nafaqat ekran orqali, balki Xiao Ai ovozli yordamchisi yordamida ham boshqarishlari mumkin. Bu esa oshxonadagi kundalik yumushlarni yanada osonlashtirishga xizmat qiladi.

Ikki zonali suv uzatish tizimi va tezkor isitish

Mijia Smart Tea Bar Pro modelining asosiy texnik ustunligi uning ikki konturli suv uzatish tizimidir. Birinchi kontur suvni bir necha soniya ichida qaynatib berishga moʻljallangan boʻlsa, ikkinchi kontur bevosita choy damlash jarayoni uchun masʼuldir. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, qurilma suvni bor-yoʻgʻi 15 soniyada qaynatish quvvatiga ega, issiq suv esa rejim tanlangandan keyin 3 soniya oʻtib uzatila boshlaydi.

Qurilma 5,5 litr hajmli katta suv rezervuari bilan jihozlangan boʻlib, u besh xil harorat rejimi va toʻrt xil porsiya hajmini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu foydalanuvchiga turli xil choy navlarini (koʻk choy, qora choy yoki oʻtli damlamalar) aynan kerakli haroratda tayyorlash imkonini beradi.

Gigiyena va qoʻshimcha imkoniyatlar

Xiaomi muhandislari choy ichish madaniyatiga alohida eʼtibor qaratgan holda, toʻplamga 1,2 litrli choynak va mehmonlar uchun alohida idishni ham kiritishgan. Shuningdek, stansiyada idish-tovoqlar va choy aksessuarlarini saqlash uchun 10 litrli maxsus boʻlinma mavjud. Eng muhimi, ushbu boʻlinma ichki sterilizatsiya moduli bilan jihozlangan boʻlib, u idishlarning doimiy tozaligini taʼminlaydi.

Oʻzbekiston bozorida Xiaomi brendining oshxona jihozlari, xususan, aqlli choynaklari juda ommabop ekanligini hisobga olsak, ushbu professional choy stansiyasi ham tez orada hamyurtlarimiz eʼtiborini tortishi shubhasiz. Hozircha qurilmaning narxi taxminan 150 dollar atrofida ekani maʼlum qilingan.

Mijia Smart Tea Bar Pro qurilmasining asosiy xususiyatlari:

  • 2,8 dyuymli sensorli boshqaruv ekrani;
  • Xiao Ai ovozli yordamchisi bilan ishlash imkoniyati;
  • 15 soniyada suvni qaynatish va 3 soniyada issiq suv uzatish;
  • 10 litrli sterilizatsiya boʻlinmasi;
  • 5,5 litrli umumiy suv sigʻimi.
Yangi mahsulotning rasmiy savdolari 20-iyuldan boshlanishi rejalashtirilgan. Ushbu qurilma nafaqat uylar, balki zamonaviy ofislar uchun ham choy tayyorlash jarayonini yangi bosqichga olib chiquvchi qulay yechim boʻlishi kutilmoqda.

XiaomiMijiaAqlli UyТехнологияЧой Станцияси
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Haydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqdaHaydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqdaBugun, 18:22Uber va Waymo oʻrtasida ziddiyat: Robotaksilar kelajagi uchun kurash avj olmoqdaUber va Waymo oʻrtasida ziddiyat: Robotaksilar kelajagi uchun kurash avj olmoqdaBugun, 17:55Yevropa Ittifoqi VK xoldingi va Max messenjeriga qarshi sanksiyalar joriy etdiYevropa Ittifoqi VK xoldingi va Max messenjeriga qarshi sanksiyalar joriy etdiBugun, 17:53Xitoy koinot texnologiyalarida inqilob qildi: 2500 darajaga chidamli yangi himoya qatlamiXitoy koinot texnologiyalarida inqilob qildi: 2500 darajaga chidamli yangi himoya qatlamiBugun, 16:59Max milliy messenjerida Aeroflot aviachiptalarini sotib olish imkoniyati yaratildiMax milliy messenjerida Aeroflot aviachiptalarini sotib olish imkoniyati yaratildiBugun, 15:59SpaceX Starship uchun yangilangan ulkan tutqichlar mexanizmini namoyish etdiSpaceX Starship uchun yangilangan ulkan tutqichlar mexanizmini namoyish etdiBugun, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi