Andoni Iraola Liverpulda yangi transferlar va jamoa tarkibi boʻyicha bayonot berdi

·24·Sport
Andoni Iraola Liverpulda yangi transferlar va jamoa tarkibi boʻyicha bayonot berdi

Liverpul jamoasining yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola mersisaydliklar boshqaruvini qoʻlga olganidan soʻng ilk bor OAV vakillari bilan uchrashdi. Mutaxassis klubning transfer strategiyasi va yozgi rejalari haqida toʻxtalib, jamoa tarkibini kuchaytirish boʻyicha ishlar qizgʻin davom etayotganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mavsumlar oraligʻida jamoa safiga qoʻshilgan Victor Munoz va Jeremy Jacquet transferlaridan soʻng, koʻpchilik Liverpulning faolligi pasayishini kutgan edi. Biroq Iraola jamoaning barcha frontlarda raqobatbardosh boʻlishi uchun yana yangi nomlar kerakligini taʼkidladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, klub rahbariyati va skautlar xizmati hozirda bir necha yoʻnalishda muzokaralar olib bormoqda.

Transfer bozori va murabbiyning ishtiroki

Andoni Iraola AXA oʻquv-mashgʻulot markazida bergan intervyusida murabbiy sifatida yangi oʻyinchilarni mashgʻulotlarning ilk kunidanoq koʻrishni istashini yashirmadi. "Biz allaqachon ikki nafar futbolchi bilan shartnoma imzoladik, ammo tarkibni yanada kengaytirishimiz zarurligini yaxshi bilamiz. Hozirda shu ustida ishlayapmiz. Murabbiy sifatida barcha futbolchilar birinchi kundan yonimda boʻlishini xohlardim, lekin transfer bozori qoidalari biroz boshqacha ekanini tushunaman", — dedi mutaxassis.

Shunisi eʼtiborliki, Iraola faqatgina sport direktori taqdim etgan variantlarni kutib oʻtirmasdan, seleksiya jarayonida bevosita ishtirok etmoqda. U jamoa falsafasiga mos keladigan profildagi oʻyinchilarni tanlashda oʻz tavsiyalarini bermoqda. Bu esa Liverpulning kelgusi mavsumda yanada tajovuzkor va tizimli futbol koʻrsatish niyatida ekanidan dalolat beradi.

Jamoaviy muhit va futbolchilar bilan aloqa

Yangi murabbiy transferlardan tashqari, mavjud tarkib bilan aloqalarni yoʻlga qoʻyishga ham ulgurgan. U 2026-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etgan Liverpul aʼzolari bilan doimiy muloqotda boʻlib turganini maʼlum qildi. Iraola turnirdan chiqib ketgan va hozirda taʼtilda boʻlgan oʻyinchilarning ruhan tiklanishi uchun sharoit yaratish muhimligini qayd etdi.

"Men Jahon chempionatida qatnashgan yigitlar bilan gaplashdim. Ular turnir davomida chalgʻimasliklari uchun ortiqcha bezovta qilmadim, biroq musobaqani tark etganlar bilan mazmunli suhbatlar oʻtkazdik. Shuningdek, bazada ishlaydigan xodimlar bilan ham yaqindan tanishdim. Bizning maqsadimiz — futbolchilar oʻzlarining eng yuqori darajasini koʻrsata oladigan ijobiy muhitni yaratish", — deya qoʻshimcha qildi Iraola.

Liverpul muxlislari uchun bu bayonotlar jamoaning yangi davrga jiddiy tayyorgarlik koʻrayotganidan nishonadir. Angliya Premer-ligasi va Yevropa maydonlaridagi shiddatli raqobat fonida, Iraola boshchiligidagi yangi loyiha qanchalik muvaffaqiyatli boʻlishini yaqin oylardagi natijalar koʻrsatadi.

LiverpulAndoni IraolaTransferlarAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildiKrishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildiBugun, 18:13JCH-2026dagi hayajon fojiasi: Argentinalik muxlis vafot etdi, ko‘plab odamlar shifoxonadaJCH-2026dagi hayajon fojiasi: Argentinalik muxlis vafot etdi, ko‘plab odamlar shifoxonadaBugun, 18:05JCH–2026: «Oson raqiblar» davri tugadi, milliardlik loyiha o‘z mevasini bermoqdaJCH–2026: «Oson raqiblar» davri tugadi, milliardlik loyiha o‘z mevasini bermoqdaBugun, 17:59Jo Kouldan dadil bashorat: “Messini dam olishga jo‘natamiz”Jo Kouldan dadil bashorat: “Messini dam olishga jo‘natamiz”Bugun, 17:56“Mash’al”da yangi davr: Sergey Lushan jamoani qabul qildi“Mash’al”da yangi davr: Sergey Lushan jamoani qabul qildiBugun, 17:43Pedro Porro va Lamine Yamal hamkorligi: Ispaniya terma jamoasining yangi quroliPedro Porro va Lamine Yamal hamkorligi: Ispaniya terma jamoasining yangi quroliBugun, 17:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi