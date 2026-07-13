Andoni Iraola Liverpulda yangi transferlar va jamoa tarkibi boʻyicha bayonot berdi
Liverpul jamoasining yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola mersisaydliklar boshqaruvini qoʻlga olganidan soʻng ilk bor OAV vakillari bilan uchrashdi. Mutaxassis klubning transfer strategiyasi va yozgi rejalari haqida toʻxtalib, jamoa tarkibini kuchaytirish boʻyicha ishlar qizgʻin davom etayotganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mavsumlar oraligʻida jamoa safiga qoʻshilgan Victor Munoz va Jeremy Jacquet transferlaridan soʻng, koʻpchilik Liverpulning faolligi pasayishini kutgan edi. Biroq Iraola jamoaning barcha frontlarda raqobatbardosh boʻlishi uchun yana yangi nomlar kerakligini taʼkidladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, klub rahbariyati va skautlar xizmati hozirda bir necha yoʻnalishda muzokaralar olib bormoqda.
Transfer bozori va murabbiyning ishtirokiAndoni Iraola AXA oʻquv-mashgʻulot markazida bergan intervyusida murabbiy sifatida yangi oʻyinchilarni mashgʻulotlarning ilk kunidanoq koʻrishni istashini yashirmadi. "Biz allaqachon ikki nafar futbolchi bilan shartnoma imzoladik, ammo tarkibni yanada kengaytirishimiz zarurligini yaxshi bilamiz. Hozirda shu ustida ishlayapmiz. Murabbiy sifatida barcha futbolchilar birinchi kundan yonimda boʻlishini xohlardim, lekin transfer bozori qoidalari biroz boshqacha ekanini tushunaman", — dedi mutaxassis.
Shunisi eʼtiborliki, Iraola faqatgina sport direktori taqdim etgan variantlarni kutib oʻtirmasdan, seleksiya jarayonida bevosita ishtirok etmoqda. U jamoa falsafasiga mos keladigan profildagi oʻyinchilarni tanlashda oʻz tavsiyalarini bermoqda. Bu esa Liverpulning kelgusi mavsumda yanada tajovuzkor va tizimli futbol koʻrsatish niyatida ekanidan dalolat beradi.
Jamoaviy muhit va futbolchilar bilan aloqaYangi murabbiy transferlardan tashqari, mavjud tarkib bilan aloqalarni yoʻlga qoʻyishga ham ulgurgan. U 2026-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etgan Liverpul aʼzolari bilan doimiy muloqotda boʻlib turganini maʼlum qildi. Iraola turnirdan chiqib ketgan va hozirda taʼtilda boʻlgan oʻyinchilarning ruhan tiklanishi uchun sharoit yaratish muhimligini qayd etdi.
"Men Jahon chempionatida qatnashgan yigitlar bilan gaplashdim. Ular turnir davomida chalgʻimasliklari uchun ortiqcha bezovta qilmadim, biroq musobaqani tark etganlar bilan mazmunli suhbatlar oʻtkazdik. Shuningdek, bazada ishlaydigan xodimlar bilan ham yaqindan tanishdim. Bizning maqsadimiz — futbolchilar oʻzlarining eng yuqori darajasini koʻrsata oladigan ijobiy muhitni yaratish", — deya qoʻshimcha qildi Iraola.
Liverpul muxlislari uchun bu bayonotlar jamoaning yangi davrga jiddiy tayyorgarlik koʻrayotganidan nishonadir. Angliya Premer-ligasi va Yevropa maydonlaridagi shiddatli raqobat fonida, Iraola boshchiligidagi yangi loyiha qanchalik muvaffaqiyatli boʻlishini yaqin oylardagi natijalar koʻrsatadi.
…