Jizzaxda garovdagi BMW avtomashinasi xatlandi

·0·Jamiyat
Jizzaxda garovdagi BMW avtomashinasi xatlandi

Majburiy ijro byurosining Jizzax shahar bo‘limi ish yurituvida “Alfa mikromoliya” korxonasi foydasiga qarzdordan 130 million so‘m qarzdorlikni undirish to‘g‘risidagi ijro hujjati bo‘yicha majburiy ijro harakatlari amalga oshirildi.

Ijro harakatlari davomida qarzdor tomonidan kredit ta’minoti sifatida garovga qo‘yilgan “BMW” rusumli avtomashina davlat ijrochisi tomonidan xatlovga olindi.

Qarzdorga sud hujjati talablarini ixtiyoriy ravishda bajarish va qarzdorlikni belgilangan muddatda qoplash yuzasidan bir necha bor tushuntirish ishlari olib borilganiga qaramasdan, ijro hujjati talablari bajarilmagan. Shu sababli qonunchilik talablariga muvofiq garov mulki xatlanib, keyingi ijro harakatlarini amalga oshirish uchun belgilangan tartibda rasmiylashtirildi.

Majburiy ijro byurosi fuqarolar va yuridik shaxslarni sud hujjatlari hamda boshqa ijro hujjatlari talablarini o‘z vaqtida bajarishga chaqiradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘rtachirchiqda kredit qarzdorligi sababli, garovdagi uy auksionga chiqarildiO‘rtachirchiqda kredit qarzdorligi sababli, garovdagi uy auksionga chiqarildiBugun, 17:00Bog‘chalar yopiladimi? Jazirama qarorni tezlatdiBog‘chalar yopiladimi? Jazirama qarorni tezlatdiBugun, 15:27P2P mojarosi davom etmoqda: Soliq qo‘mitasi qanday javob berdi?P2P mojarosi davom etmoqda: Soliq qo‘mitasi qanday javob berdi?Bugun, 14:15P2P o‘tkazmalar mojarosi: bank siri masalasi ochiq qoldiP2P o‘tkazmalar mojarosi: bank siri masalasi ochiq qoldiBugun, 13:48Toshkent ko‘chalarida robotlar: Yandex yangi xizmatga tayyorlanmoqdaToshkent ko‘chalarida robotlar: Yandex yangi xizmatga tayyorlanmoqdaBugun, 13:182,8 mlrd so‘mlik gaz ishi: Urgutda prokuror o‘rinbosari qamoqqa olindi2,8 mlrd so‘mlik gaz ishi: Urgutda prokuror o‘rinbosari qamoqqa olindiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi