Harri Keyn uchun Angliyadan ikki chaqiriq: “Bavariya” nima qiladi?

·0·Sport
Harri Keyn uchun Angliyadan ikki chaqiriq: “Bavariya” nima qiladi?

Harri Keynning kelajagi yana katta transfer muhokamasiga aylandi. “Bavariya”da fantastik natija ko‘rsatayotgan angliyalik hujumchiga Premer-liganing ikki yirik klubi qiziqish bildirmoqda.

Keyn uchun ikki klub kurashga tayyor

TEAMtalk xabariga ko‘ra, Harri Keynni o‘z safiga qo‘shib olish niyatida bo‘lgan klublar — “Manchester Yunayted” va “Tottenhem”.

Hozircha gap darhol amalga oshadigan transfer haqida emas. Angliya klublari vaziyatni kelgusi mavsumlar uchun kuzatayotgani aytilmoqda.

Keynning “Bavariya” bilan amaldagi shartnomasi 2027 yil yozigacha mo‘ljallangan. Bu esa tabiiy ravishda uning kelajagi atrofidagi savollarni kuchaytirmoqda.

“Tottenhem” uchun bu hissiy qaytish bo‘lardi

Keyn uchun “Tottenhem” oddiy klub emas. U aynan London jamoasida katta yulduzga aylandi va yillar davomida klubning asosiy ramzi bo‘lib keldi.

Shu sababli uning “shporlar”ga qaytishi muxlislar uchun katta voqea bo‘lardi. Bu transfer sport jihatidan ham, emotsional nuqtayi nazardan ham kuchli rezonans keltirishi mumkin.

Ammo savol bitta: Keyn yana Angliyaga qaytishni xohlaydimi yoki “Bavariya”dagi loyihasini davom ettiradimi?

Manchester Yunayted”ga bunday hujumchi kerak

Manchester Yunayted” uchun esa Keyn tajriba, gol kafolati va liderlik olib kelishi mumkin bo‘lgan hujumchi sifatida ko‘rilmoqda.

So‘nggi yillarda mankunianliklar markaziy hujumchi pozitsiyasida barqarorlik topishga qiynaldi. Keyn kabi futbolchi esa jamoaga nafaqat gol, balki o‘yinni bog‘lash, pas berish va hujumni boshqarish qobiliyatini ham qo‘shadi.

Lekin bu yerda muammo katta: “Bavariya” bunday futbolchini oson qo‘yib yubormaydi.

“Bavariya” uni saqlab qolmoqchi

Myunxen klubi rahbariyati Keyn bilan yangi shartnoma bo‘yicha kelishuvga erishishga ishonmoqda.

“Bavariya” uchun Keyn hozirgi tarkibning eng muhim futbolchilaridan biri. U jamoaga kelganidan keyin hujum markazini butunlay yangi darajaga olib chiqdi.

Klubning pozitsiyasi tushunarli: 147 o‘yinda 146 gol urgan hujumchini topish oson emas. Bu statistika emas, bu deyarli cheat code.

Keyn raqamlari gapirib turibdi

Harri Keyn “Bavariya” tarkibida jami 147 ta o‘yin o‘tkazgan. U shu vaqt ichida 146 ta gol urgan va 33 ta golli uzatma amalga oshirgan.

Ko‘rsatkich

Natija

O‘yinlar

147

Gollar

146

Assistlar

33

Shartnoma muddati

2027 yil yozigacha

Bunday samaradorlik Keynning yoshiga qaramay, hali ham jahonning eng kuchli hujumchilaridan biri ekanini ko‘rsatadi.

Qaror Keynning o‘ziga ham bog‘liq

Keyn Angliyaga qaytsa, Premer-liga tarixidagi to‘purarlar poygasiga yana yaqinlashishi mumkin. Bu uning shaxsiy rekordlari uchun katta motivatsiya bo‘ladi.

Ammo Germaniyada u nihoyat sovrinlar uchun barqaror kurashadigan klubda o‘ynamoqda. “Bavariya” unga Chempionlar ligasi va ichki chempionatda yuqori maqsadlar uchun kurashish imkonini beradi.

Shuning uchun bu yerda tanlov faqat pul yoki nom masalasi emas. Keyn faoliyatining keyingi bosqichida nimani ustuvor qiladi — rekordlarnimi, sovrinlarnimi yoki yangi chaqiriqnimi?

Katta transfer intrigasi boshlandi

Hozircha Keynning “Bavariya”dan ketishi haqida rasmiy qaror yo‘q. Ammo “Manchester Yunayted” va “Tottenhem”ning qiziqishi uning kelajagi atrofidagi intrigani kuchaytirdi.

Myunxenliklar esa hujumchini yangi shartnoma bilan saqlab qolishga harakat qiladi.

Endi asosiy savol shunda: Keyn “Bavariya”da qolib, Germaniyada afsonaga aylanadimi yoki Premer-ligaga yana bir katta qaytishni tanlaydimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Laporta ochiq gapirdi: «Barselona»da yangi hujum davri boshlandiLaporta ochiq gapirdi: «Barselona»da yangi hujum davri boshlandiBugun, 16:52“Navbahor” ikki termachi bilan kuchaydi: Namanganda reja kattaga o‘xshaydi“Navbahor” ikki termachi bilan kuchaydi: Namanganda reja kattaga o‘xshaydiBugun, 16:47Argentinaga qarshi petitsiya: Messi atrofida yangi mojaro...Argentinaga qarshi petitsiya: Messi atrofida yangi mojaro...Bugun, 16:05Joan Laporta Lionel Messi va Lamine Yamalning JCH-2026dagi oʻyiniga yuqori baho berdiJoan Laporta Lionel Messi va Lamine Yamalning JCH-2026dagi oʻyiniga yuqori baho berdiBugun, 15:53Rodri Lamine Yamalni xotirjamlikka chaqirdi: Ispaniya yulduzi bosim ostida qolmoqdami?Rodri Lamine Yamalni xotirjamlikka chaqirdi: Ispaniya yulduzi bosim ostida qolmoqdami?Bugun, 15:11Joan Laporta Raphinha va Karim Adeyemi transferi borasidagi rejalarni ochiqladiJoan Laporta Raphinha va Karim Adeyemi transferi borasidagi rejalarni ochiqladiBugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi