Harri Keyn uchun Angliyadan ikki chaqiriq: “Bavariya” nima qiladi?
Harri Keynning kelajagi yana katta transfer muhokamasiga aylandi. “Bavariya”da fantastik natija ko‘rsatayotgan angliyalik hujumchiga Premer-liganing ikki yirik klubi qiziqish bildirmoqda.
Keyn uchun ikki klub kurashga tayyor
TEAMtalk xabariga ko‘ra, Harri Keynni o‘z safiga qo‘shib olish niyatida bo‘lgan klublar — “Manchester Yunayted” va “Tottenhem”.
Hozircha gap darhol amalga oshadigan transfer haqida emas. Angliya klublari vaziyatni kelgusi mavsumlar uchun kuzatayotgani aytilmoqda.
Keynning “Bavariya” bilan amaldagi shartnomasi 2027 yil yozigacha mo‘ljallangan. Bu esa tabiiy ravishda uning kelajagi atrofidagi savollarni kuchaytirmoqda.
“Tottenhem” uchun bu hissiy qaytish bo‘lardi
Keyn uchun “Tottenhem” oddiy klub emas. U aynan London jamoasida katta yulduzga aylandi va yillar davomida klubning asosiy ramzi bo‘lib keldi.
Shu sababli uning “shporlar”ga qaytishi muxlislar uchun katta voqea bo‘lardi. Bu transfer sport jihatidan ham, emotsional nuqtayi nazardan ham kuchli rezonans keltirishi mumkin.
Ammo savol bitta: Keyn yana Angliyaga qaytishni xohlaydimi yoki “Bavariya”dagi loyihasini davom ettiradimi?
“Manchester Yunayted”ga bunday hujumchi kerak
“Manchester Yunayted” uchun esa Keyn tajriba, gol kafolati va liderlik olib kelishi mumkin bo‘lgan hujumchi sifatida ko‘rilmoqda.
So‘nggi yillarda mankunianliklar markaziy hujumchi pozitsiyasida barqarorlik topishga qiynaldi. Keyn kabi futbolchi esa jamoaga nafaqat gol, balki o‘yinni bog‘lash, pas berish va hujumni boshqarish qobiliyatini ham qo‘shadi.
Lekin bu yerda muammo katta: “Bavariya” bunday futbolchini oson qo‘yib yubormaydi.
“Bavariya” uni saqlab qolmoqchi
Myunxen klubi rahbariyati Keyn bilan yangi shartnoma bo‘yicha kelishuvga erishishga ishonmoqda.
“Bavariya” uchun Keyn hozirgi tarkibning eng muhim futbolchilaridan biri. U jamoaga kelganidan keyin hujum markazini butunlay yangi darajaga olib chiqdi.
Klubning pozitsiyasi tushunarli: 147 o‘yinda 146 gol urgan hujumchini topish oson emas. Bu statistika emas, bu deyarli cheat code.
Keyn raqamlari gapirib turibdi
Harri Keyn “Bavariya” tarkibida jami 147 ta o‘yin o‘tkazgan. U shu vaqt ichida 146 ta gol urgan va 33 ta golli uzatma amalga oshirgan.
Ko‘rsatkich
Natija
O‘yinlar
147
Gollar
146
Assistlar
33
Shartnoma muddati
2027 yil yozigacha
Bunday samaradorlik Keynning yoshiga qaramay, hali ham jahonning eng kuchli hujumchilaridan biri ekanini ko‘rsatadi.
Qaror Keynning o‘ziga ham bog‘liq
Keyn Angliyaga qaytsa, Premer-liga tarixidagi to‘purarlar poygasiga yana yaqinlashishi mumkin. Bu uning shaxsiy rekordlari uchun katta motivatsiya bo‘ladi.
Ammo Germaniyada u nihoyat sovrinlar uchun barqaror kurashadigan klubda o‘ynamoqda. “Bavariya” unga Chempionlar ligasi va ichki chempionatda yuqori maqsadlar uchun kurashish imkonini beradi.
Shuning uchun bu yerda tanlov faqat pul yoki nom masalasi emas. Keyn faoliyatining keyingi bosqichida nimani ustuvor qiladi — rekordlarnimi, sovrinlarnimi yoki yangi chaqiriqnimi?
Katta transfer intrigasi boshlandi
Hozircha Keynning “Bavariya”dan ketishi haqida rasmiy qaror yo‘q. Ammo “Manchester Yunayted” va “Tottenhem”ning qiziqishi uning kelajagi atrofidagi intrigani kuchaytirdi.
Myunxenliklar esa hujumchini yangi shartnoma bilan saqlab qolishga harakat qiladi.
Endi asosiy savol shunda: Keyn “Bavariya”da qolib, Germaniyada afsonaga aylanadimi yoki Premer-ligaga yana bir katta qaytishni tanlaydimi?
…