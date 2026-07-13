Bodrumda restoran ichida 28 yoshli erkak otib o‘ldirildi

·0·Dunyo
Bodrumda restoran ichida 28 yoshli erkak otib o‘ldirildi

Turkiyaning Mug‘la viloyatiga qarashli mashhur Bodrum tumanida joriy yilning 13 iyulga o‘tar kechasi sodir bo‘lgan qurolli hujum bir insonning hayotiga zomin bo‘ldi. Restoranda yuz bergan otishma oqibatida 28 yoshli Muhammer Bilik halok bo‘lgan. Bu haqda Cumhuriyet nashri xabar tarqatdi.

Mahalliy ommaviy axborot vositalari ma’lumotiga ko‘ra, hodisa Bitez sohilida joylashgan restoranlardan birida mahalliy vaqt bilan taxminan soat 00:30 atrofida sodir bo‘lgan. Muhammer Bilik uch nafar tanishi bilan birga ovqatlanayotgan vaqtda hojatxonaga chiqqan. U yana stoliga qaytib kelayotganida noma’lum shaxs uning ortidan yaqin masofadan bir necha marta o‘q uzgan.

Qayd etilishicha, qurolli hujumni sodir etgan shaxs voqeadan so‘ng zudlik bilan restoran hududini tark etgan. U yaqin atrofdagi ko‘chada kutib turgan mototsiklga o‘tirib, sherigi bilan birga hodisa joyidan qochib ketgan.

Otishma ovozlari restorandagi boshqa mijozlar orasida sarosima keltirib chiqargan. Vahimaga tushgan odamlar xavfsiz joyga chiqish uchun restoranni tark etgan. Shundan so‘ng voqea haqida tezkor ravishda politsiya va tibbiy yordam xizmatlariga xabar berilgan.

Hodisa joyiga yetib kelgan shifokorlar Muhammer Bilik olgan o‘q jarohatlari sabab voqea joyining o‘zida vafot etganini tasdiqlagan. Keyin hudud politsiya tomonidan to‘liq o‘rab olinib, jinoyat izlarini yig‘ish ishlari boshlangan. Bodrum prokuraturasi mazkur qotillik yuzasidan rasmiy tergov harakatlarini boshlagan.

Dastlabki surishtiruv natijalariga ko‘ra, qurolli hujumni amalga oshirgan gumondor voqeadan avval Bitez sohilidagi bir nechta restoran va ko‘ngilochar muassasalarga kirib, Muhammer Bilikni izlagan. Bu esa hujum oldindan rejalashtirilgan bo‘lishi mumkinligi haqidagi taxminlarni kuchaytirmoqda.

Ayni vaqtda politsiya gumondorning shaxsini aniqlash va uni qo‘lga olish bo‘yicha keng ko‘lamli qidiruv tadbirlarini davom ettirmoqda. Tergov manfaatlaridan kelib chiqib, hozircha hodisaning ehtimoliy sabablari yuzasidan qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiyadagi vikinglar davriga oid qabrdan “Alloh” yozuv tushirilgan uzuk topildiShvetsiyadagi vikinglar davriga oid qabrdan “Alloh” yozuv tushirilgan uzuk topildiBugun, 15:22Egasining imo-ishoralarini tushunadigan it tarmoqlarda ko‘pchilikni qiziqtirdiEgasining imo-ishoralarini tushunadigan it tarmoqlarda ko‘pchilikni qiziqtirdiBugun, 15:12Hindistonda bir kunlik milliy motam e’lon qilindiHindistonda bir kunlik milliy motam e’lon qilindiBugun, 11:09Bangkokdagi mashhur pabda dahshatli yong‘in: Kamida 27 kishi halok bo‘ldiBangkokdagi mashhur pabda dahshatli yong‘in: Kamida 27 kishi halok bo‘ldiBugun, 11:02Yevropadagi anomal issiqlik to‘lqini dahshatli oqibatlarga olib keldiYevropadagi anomal issiqlik to‘lqini dahshatli oqibatlarga olib keldiBugun, 10:58Ho‘rmuz bo‘g‘ozida yangi urush ostonasi: AQSH Eronga havo zarbalari berdiHo‘rmuz bo‘g‘ozida yangi urush ostonasi: AQSH Eronga havo zarbalari berdiBugun, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi