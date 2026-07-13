Bodrumda restoran ichida 28 yoshli erkak otib o‘ldirildi
Turkiyaning Mug‘la viloyatiga qarashli mashhur Bodrum tumanida joriy yilning 13 iyulga o‘tar kechasi sodir bo‘lgan qurolli hujum bir insonning hayotiga zomin bo‘ldi. Restoranda yuz bergan otishma oqibatida 28 yoshli Muhammer Bilik halok bo‘lgan. Bu haqda Cumhuriyet nashri xabar tarqatdi.
Mahalliy ommaviy axborot vositalari ma’lumotiga ko‘ra, hodisa Bitez sohilida joylashgan restoranlardan birida mahalliy vaqt bilan taxminan soat 00:30 atrofida sodir bo‘lgan. Muhammer Bilik uch nafar tanishi bilan birga ovqatlanayotgan vaqtda hojatxonaga chiqqan. U yana stoliga qaytib kelayotganida noma’lum shaxs uning ortidan yaqin masofadan bir necha marta o‘q uzgan.
Qayd etilishicha, qurolli hujumni sodir etgan shaxs voqeadan so‘ng zudlik bilan restoran hududini tark etgan. U yaqin atrofdagi ko‘chada kutib turgan mototsiklga o‘tirib, sherigi bilan birga hodisa joyidan qochib ketgan.
Otishma ovozlari restorandagi boshqa mijozlar orasida sarosima keltirib chiqargan. Vahimaga tushgan odamlar xavfsiz joyga chiqish uchun restoranni tark etgan. Shundan so‘ng voqea haqida tezkor ravishda politsiya va tibbiy yordam xizmatlariga xabar berilgan.
Hodisa joyiga yetib kelgan shifokorlar Muhammer Bilik olgan o‘q jarohatlari sabab voqea joyining o‘zida vafot etganini tasdiqlagan. Keyin hudud politsiya tomonidan to‘liq o‘rab olinib, jinoyat izlarini yig‘ish ishlari boshlangan. Bodrum prokuraturasi mazkur qotillik yuzasidan rasmiy tergov harakatlarini boshlagan.
Dastlabki surishtiruv natijalariga ko‘ra, qurolli hujumni amalga oshirgan gumondor voqeadan avval Bitez sohilidagi bir nechta restoran va ko‘ngilochar muassasalarga kirib, Muhammer Bilikni izlagan. Bu esa hujum oldindan rejalashtirilgan bo‘lishi mumkinligi haqidagi taxminlarni kuchaytirmoqda.
Ayni vaqtda politsiya gumondorning shaxsini aniqlash va uni qo‘lga olish bo‘yicha keng ko‘lamli qidiruv tadbirlarini davom ettirmoqda. Tergov manfaatlaridan kelib chiqib, hozircha hodisaning ehtimoliy sabablari yuzasidan qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
…