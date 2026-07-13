Pedro Porro va Lamine Yamal hamkorligi: Ispaniya terma jamoasining yangi quroli

·21·Sport
Pedro Porro va Lamine Yamal hamkorligi: Ispaniya terma jamoasining yangi quroli

Ispaniya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli yurishi davom etmoqda. Jamoaning oʻng qanotida Tottenxem himoyachisi Pedro Porro va Barselona yulduzi Lamine Yamal oʻrtasida shakllangan mustahkam hamkorlik Luis de la Fuente jamoasining asosiy ustunliklaridan biriga aylandi. Turnirni zaxira oʻrindigʻida boshlagan Porro qisqa vaqt ichida asosiy tarkibning ajralmas boʻlagiga aylanishga ulgurdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida Pedro Porro oʻsmir iqtidor egasi Lamine Yamal bilan maydondagi tushunish darajasi qanday shakllangani haqida soʻzlab berdi. Himoyachining taʼkidlashicha, bu hamkorlik bir zumda paydo boʻlmagan, balki vaqt va oʻzaro ishonch natijasida yuzaga kelgan. Angliya Premer-ligasida toʻp suradigan Porro uchun Yamalning oʻyin uslubiga moslashish dastlab biroz qiyinchilik tugʻdirgan.

Oʻzaro ishonch va taktik moslashuv

"Bu koʻproq ishonch masalasidir. U bilan birga koʻproq oʻyin oʻtkazganingiz sayin, uning harakatlariga oʻrganib borasiz. Dastlabki uchrashuvlar qiyinroq kechishi tabiiy, chunki men Angliyada oʻynayman va u bilan klubda birga emasman. Hamma narsa biroz murakkabroq edi, lekin asosiysi — har bir oʻyinda unga nima kerakligini tushunishdir", — deydi Pedro Porro.

Himoyachining soʻzlariga koʻra, ular nafaqat mashgʻulotlarda, balki oʻyin davomida ham doimiy muloqotda boʻlishadi. Belgiyaga qarshi kechgan bahsda ular himoyaga koʻproq eʼtibor qaratishgan boʻlsa-da, aynan Porro va Yamalning oʻzaro kombinatsiyasi jamoaning birinchi goliga zamin yaratgan. Bu esa ularning nafaqat himoyada, balki hujumda ham bir-birini mukammal toʻldirayotganidan dalolat beradi.

Ispaniya terma jamoasini yarim finalda Fransiya kabi jiddiy raqib kutib turibdi. Kylian Mbappe boshchiligidagi hujum chizigʻi Porro va uning jamoadoshlari uchun eng katta sinov boʻlishi aniq. Himoyachi raqib tarkibidagi Ousmane Dembele va Michael Olise kabi futbolchilarning xavfliligini tan olgan holda, oʻyinga 200 foiz konsentratsiya bilan tayyorgarlik koʻrayotganliklarini bildirdi.

Fransiyaga qarshi bahs va Mbappe xavfi

"Ehtimol, bu Jahon chempionatidagi eng kuchli hujum chiziqlaridan biri. Bunday darajadagi futbolchilarga qarshi oʻyinda kichik detallar ham katta farq qiladi. Kylian Mbappe — dunyoning eng yaxshi oʻyinchilaridan biri, u oʻyin taqdirini hal qila oladi. Biz uni toʻxtatish uchun bor kuchimizni ishga solamiz", — deya qoʻshimcha qildi Tottenxem aʼzosi.

Ispaniya va Fransiya oʻrtasidagi yarim final bahsi nafaqat ikki grand jamoaning toʻqnashuvi, balki Porro va Yamal juftligining Mbappega qarshi kurashi sifatida ham katta qiziqish uygʻotmoqda. Luis de la Fuente shogirdlari ushbu turnirda koʻrsatayotgan barqaror oʻyin ularni asosiy favoritlardan biriga aylantirgan.

IspaniyaJahon ChempionatiPedro PorroLamine YamalКилиан Мбаппе
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildiKrishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildiBugun, 18:13JCH-2026dagi hayajon fojiasi: Argentinalik muxlis vafot etdi, ko‘plab odamlar shifoxonadaJCH-2026dagi hayajon fojiasi: Argentinalik muxlis vafot etdi, ko‘plab odamlar shifoxonadaBugun, 18:05JCH–2026: «Oson raqiblar» davri tugadi, milliardlik loyiha o‘z mevasini bermoqdaJCH–2026: «Oson raqiblar» davri tugadi, milliardlik loyiha o‘z mevasini bermoqdaBugun, 17:59Jo Kouldan dadil bashorat: “Messini dam olishga jo‘natamiz”Jo Kouldan dadil bashorat: “Messini dam olishga jo‘natamiz”Bugun, 17:56“Mash’al”da yangi davr: Sergey Lushan jamoani qabul qildi“Mash’al”da yangi davr: Sergey Lushan jamoani qabul qildiBugun, 17:43Andoni Iraola Liverpulda yangi transferlar va jamoa tarkibi boʻyicha bayonot berdiAndoni Iraola Liverpulda yangi transferlar va jamoa tarkibi boʻyicha bayonot berdiBugun, 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi