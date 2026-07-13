Pedro Porro va Lamine Yamal hamkorligi: Ispaniya terma jamoasining yangi quroli
Ispaniya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli yurishi davom etmoqda. Jamoaning oʻng qanotida Tottenxem himoyachisi Pedro Porro va Barselona yulduzi Lamine Yamal oʻrtasida shakllangan mustahkam hamkorlik Luis de la Fuente jamoasining asosiy ustunliklaridan biriga aylandi. Turnirni zaxira oʻrindigʻida boshlagan Porro qisqa vaqt ichida asosiy tarkibning ajralmas boʻlagiga aylanishga ulgurdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida Pedro Porro oʻsmir iqtidor egasi Lamine Yamal bilan maydondagi tushunish darajasi qanday shakllangani haqida soʻzlab berdi. Himoyachining taʼkidlashicha, bu hamkorlik bir zumda paydo boʻlmagan, balki vaqt va oʻzaro ishonch natijasida yuzaga kelgan. Angliya Premer-ligasida toʻp suradigan Porro uchun Yamalning oʻyin uslubiga moslashish dastlab biroz qiyinchilik tugʻdirgan.
Oʻzaro ishonch va taktik moslashuv"Bu koʻproq ishonch masalasidir. U bilan birga koʻproq oʻyin oʻtkazganingiz sayin, uning harakatlariga oʻrganib borasiz. Dastlabki uchrashuvlar qiyinroq kechishi tabiiy, chunki men Angliyada oʻynayman va u bilan klubda birga emasman. Hamma narsa biroz murakkabroq edi, lekin asosiysi — har bir oʻyinda unga nima kerakligini tushunishdir", — deydi Pedro Porro.
Himoyachining soʻzlariga koʻra, ular nafaqat mashgʻulotlarda, balki oʻyin davomida ham doimiy muloqotda boʻlishadi. Belgiyaga qarshi kechgan bahsda ular himoyaga koʻproq eʼtibor qaratishgan boʻlsa-da, aynan Porro va Yamalning oʻzaro kombinatsiyasi jamoaning birinchi goliga zamin yaratgan. Bu esa ularning nafaqat himoyada, balki hujumda ham bir-birini mukammal toʻldirayotganidan dalolat beradi.
Ispaniya terma jamoasini yarim finalda Fransiya kabi jiddiy raqib kutib turibdi. Kylian Mbappe boshchiligidagi hujum chizigʻi Porro va uning jamoadoshlari uchun eng katta sinov boʻlishi aniq. Himoyachi raqib tarkibidagi Ousmane Dembele va Michael Olise kabi futbolchilarning xavfliligini tan olgan holda, oʻyinga 200 foiz konsentratsiya bilan tayyorgarlik koʻrayotganliklarini bildirdi.
Fransiyaga qarshi bahs va Mbappe xavfi"Ehtimol, bu Jahon chempionatidagi eng kuchli hujum chiziqlaridan biri. Bunday darajadagi futbolchilarga qarshi oʻyinda kichik detallar ham katta farq qiladi. Kylian Mbappe — dunyoning eng yaxshi oʻyinchilaridan biri, u oʻyin taqdirini hal qila oladi. Biz uni toʻxtatish uchun bor kuchimizni ishga solamiz", — deya qoʻshimcha qildi Tottenxem aʼzosi.
Ispaniya va Fransiya oʻrtasidagi yarim final bahsi nafaqat ikki grand jamoaning toʻqnashuvi, balki Porro va Yamal juftligining Mbappega qarshi kurashi sifatida ham katta qiziqish uygʻotmoqda. Luis de la Fuente shogirdlari ushbu turnirda koʻrsatayotgan barqaror oʻyin ularni asosiy favoritlardan biriga aylantirgan.
…