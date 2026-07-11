Ispaniya va Belgiya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?

·1·Sport
Ispaniya va Belgiya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?

FIFA 2026 jahon chempionati chorak finalida Ispaniya Belgiyani 2:1 hisobida mag‘lub etdi. O‘yindan keyin futbolchilarning baholari ham e’lon qilindi. Ispaniya safida eng yuqori baho Pau Kubarsiga berildi. U 8,4 ball oldi.

Ispaniyada Lamin Yamal 8,0, Rodri 7,9, Fabian Ruis 7,8 ball bilan yuqori baholandi. Darvozabon David Rayya 7,3 ball oldi.

Ispaniya futbolchilari baholari:

• David Rayya — 7,3
• Mark Kukurelya — 6,8
• Emerik Lyaport — 7,0
• Pau Kubarsi — 8,4
• Pedro Porro — 7,4
• Fabian Ruis — 7,8
• Rodri — 7,9
• Dani Olmo — 7,5
• Mikel Oyarsabal — 6,6
• Aleks Baena — 6,9
• Lamin Yamal — 8,0

Zaxiradan maydonga tushgan ispaniyaliklar baholari:

• Ferran Torres — 6,6
• Pedri — 7,0
• Niko Uilyams — 6,5
• Mikel Merino — baho ko‘rsatilmagan

Belgiya safida eng yuqori baholar Kevin De Bryuyne, Jeremi Doku, Tomas Mene va Tibo Kurtuaga berildi. Ular 6,8–6,9 oralig‘ida baholandi. Jamoaning gol muallifi Sharl de Ketelare 6,8 ball oldi.

Belgiya futbolchilari baholari:

• Tibo Kurtua — 6,9
• Maksim de Keyper — 6,0
• Artur Teate — 6,8
• Vut Fas — 5,7
• Timoti Kastan — 6,4
• Artur Vermeren — 5,9
• Kevin De Bryuyne — 6,8
• Charlz de Ketelare — 6,8
• Leandro Trossard — 5,7
• Jeremi Doku — 6,8
• Luis Openda — 6,1

Zaxiradan maydonga tushgan belgiyaliklar baholari:

• Aksel Vitsel — 6,0
• Romelu Lukaku — 6,0
• Aleksis Seys — 6,2
• Gregori Lammens — 5,4
• Aleksis Salemakers — baho ko‘rsatilmagan

Umumiy baholarga qaraganda, Ispaniyada markaziy chiziq va himoya vakillari yuqori natija qayd etdi. Belgiyada esa hujumkor futbolchilar nisbatan barqaror baholandi, ammo jamoa yakunda mag‘lubiyatdan qutula olmadi.

IspaniyaBelgiyaPau KubarsiLamin YamalRodriKevin De Bryuyne
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya Belgiyani yengib, Fransiyaga qarshi o‘ynaydiIspaniya Belgiyani yengib, Fransiyaga qarshi o‘ynaydiBugun, 02:01Ispaniya va Belgiya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingIspaniya va Belgiya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 00:00«Barselona» 40 millionlik futbolchini arzonroqqa olmoqda«Barselona» 40 millionlik futbolchini arzonroqqa olmoqdaKecha, 23:26Ispaniya — Belgiya bahsi oldidan superkompyuter kutilmagan raqamlarni berdiIspaniya — Belgiya bahsi oldidan superkompyuter kutilmagan raqamlarni berdiKecha, 23:21Ispaniya — Belgiya o‘yini oldidan asosiy tarkiblar e’lon qilindiIspaniya — Belgiya o‘yini oldidan asosiy tarkiblar e’lon qilindiKecha, 23:18Ispaniya va Belgiya chorak final oldidan asosiy tarkiblarni e’lon qildiIspaniya va Belgiya chorak final oldidan asosiy tarkiblarni e’lon qildiKecha, 23:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi