Ispaniya va Belgiya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?
FIFA 2026 jahon chempionati chorak finalida Ispaniya Belgiyani 2:1 hisobida mag‘lub etdi. O‘yindan keyin futbolchilarning baholari ham e’lon qilindi. Ispaniya safida eng yuqori baho Pau Kubarsiga berildi. U 8,4 ball oldi.
Ispaniyada Lamin Yamal 8,0, Rodri 7,9, Fabian Ruis 7,8 ball bilan yuqori baholandi. Darvozabon David Rayya 7,3 ball oldi.
Ispaniya futbolchilari baholari:
• David Rayya — 7,3
• Mark Kukurelya — 6,8
• Emerik Lyaport — 7,0
• Pau Kubarsi — 8,4
• Pedro Porro — 7,4
• Fabian Ruis — 7,8
• Rodri — 7,9
• Dani Olmo — 7,5
• Mikel Oyarsabal — 6,6
• Aleks Baena — 6,9
• Lamin Yamal — 8,0
Zaxiradan maydonga tushgan ispaniyaliklar baholari:
• Ferran Torres — 6,6
• Pedri — 7,0
• Niko Uilyams — 6,5
• Mikel Merino — baho ko‘rsatilmagan
Belgiya safida eng yuqori baholar Kevin De Bryuyne, Jeremi Doku, Tomas Mene va Tibo Kurtuaga berildi. Ular 6,8–6,9 oralig‘ida baholandi. Jamoaning gol muallifi Sharl de Ketelare 6,8 ball oldi.
Belgiya futbolchilari baholari:
• Tibo Kurtua — 6,9
• Maksim de Keyper — 6,0
• Artur Teate — 6,8
• Vut Fas — 5,7
• Timoti Kastan — 6,4
• Artur Vermeren — 5,9
• Kevin De Bryuyne — 6,8
• Charlz de Ketelare — 6,8
• Leandro Trossard — 5,7
• Jeremi Doku — 6,8
• Luis Openda — 6,1
Zaxiradan maydonga tushgan belgiyaliklar baholari:
• Aksel Vitsel — 6,0
• Romelu Lukaku — 6,0
• Aleksis Seys — 6,2
• Gregori Lammens — 5,4
• Aleksis Salemakers — baho ko‘rsatilmagan
Umumiy baholarga qaraganda, Ispaniyada markaziy chiziq va himoya vakillari yuqori natija qayd etdi. Belgiyada esa hujumkor futbolchilar nisbatan barqaror baholandi, ammo jamoa yakunda mag‘lubiyatdan qutula olmadi.
…