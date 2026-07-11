Harry Kane Donald Trump bilan golf oʻynagani haqida: Bu gʻayritabiiy tajriba boʻldi
Angliya terma jamoasi sardori va Bavariya hujumchisi Harry Kane AQSH prezidenti Donald Trump bilan Florida shtatida golf oʻynagani haqidagi taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. Futbolchi ushbu uchrashuvni "gʻayritabiiy tajriba" deb atab, 80 yoshli siyosatchining sportdagi mahoratiga yuqori baho berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionati chorak finali doirasidagi Norvegiya bilan oʻyinga tayyorgarlik koʻrayotgan Harry Kane Mayamidagi matbuot anjumanida ushbu voqea tafsilotlarini ochiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, uchrashuv taxminan 18 oy oldin, futbolchi Palm-Beach hududida dam olayotgan vaqtda yuz bergan. Prezidentdan kelgan shaxsiy taklifni rad etib boʻlmasligini taʼkidlagan Kane, oʻyin davomida siyosatchining jismoniy holati va aniqligidan hayratda qolganini yashirmadi.
Prezidentning golfdagi mahorati"Prezident sizni biror joyga taklif qilsa, buni rad etish qiyin. U bilan uchrashish va golf oʻynash haqiqatan ham oʻzgacha tajriba boʻldi. Toʻgʻrisini aytsam, uning oʻyini juda yaxshi ekan. Men ham uning yoshiga yetganimda shunday darajada oʻynashni orzu qilaman", — deya Harry Kane soʻzlarini keltirmoqda ixbt.com nashri.
Donald Trump ham oʻz navbatida oʻzining Truth Social platformasida Harry Kane haqida ijobiy fikrlar bildirdi. Angliya terma jamoasining nimchorak finalda Meksika ustidan qozonilgan 3:2 hisobidagi gʻalabasidan soʻng, Trump futbolchini ham shaxs sifatida, ham professional sportchi sifatida maqtab, uni "ajoyib inson va mahoratli golfchi" deb atagan edi.
Terma jamoaga David Beckham tashrifiAngliya terma jamoasi lagerida nafaqat siyosatchilar bilan bogʻliq yangiliklar, balki afsonaviy futbolchilarning qoʻllab-quvvatlashi ham diqqat markazida boʻlib turibdi. Inter Miami bazasida mashgʻulot oʻtayotgan "uch sherlar"ni Sir David Beckham yoʻqlab keldi. Bu tashrif muhim oʻyin oldidan futbolchilar uchun qoʻshimcha motivatsiya manbai boʻlib xizmat qildi.
Harry Kane Beckham bilan doimiy aloqada ekanligini va afsonaviy yarim himoyachi deyarli har bir oʻyindan soʻng unga xabarlar yozib turishini maʼlum qildi. "U bizga omad tiladi. David Angliyaning ashaddiy muxlisi va u uchun terma jamoa sharafini himoya qilish, sardorlik bogʻichini taqish qanchalik muhim boʻlganini barchamiz yaxshi bilamiz", — deya qoʻshimcha qildi hujumchi.
Hozirda Angliya terma jamoasi bor eʼtiborini Norvegiyaga qarshi kechadigan hal qiluvchi bahsga qaratgan. Harry Kane kabi yetakchilarning ruhiy holati va jamoa ichidagi muhit turnirning keyingi bosqichiga chiqishda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda. Futbol jamoatchiligi esa nafaqat maydondagi harakatlarni, balki yulduzlarning maydon tashqarisidagi qiziqarli uchrashuvlarini ham katta qiziqish bilan kuzatmoqda.
…