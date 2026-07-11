Harry Kane Donald Trump bilan golf oʻynagani haqida: Bu gʻayritabiiy tajriba boʻldi

·33·Sport
Harry Kane Donald Trump bilan golf oʻynagani haqida: Bu gʻayritabiiy tajriba boʻldi

Angliya terma jamoasi sardori va Bavariya hujumchisi Harry Kane AQSH prezidenti Donald Trump bilan Florida shtatida golf oʻynagani haqidagi taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. Futbolchi ushbu uchrashuvni "gʻayritabiiy tajriba" deb atab, 80 yoshli siyosatchining sportdagi mahoratiga yuqori baho berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionati chorak finali doirasidagi Norvegiya bilan oʻyinga tayyorgarlik koʻrayotgan Harry Kane Mayamidagi matbuot anjumanida ushbu voqea tafsilotlarini ochiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, uchrashuv taxminan 18 oy oldin, futbolchi Palm-Beach hududida dam olayotgan vaqtda yuz bergan. Prezidentdan kelgan shaxsiy taklifni rad etib boʻlmasligini taʼkidlagan Kane, oʻyin davomida siyosatchining jismoniy holati va aniqligidan hayratda qolganini yashirmadi.

Prezidentning golfdagi mahorati

"Prezident sizni biror joyga taklif qilsa, buni rad etish qiyin. U bilan uchrashish va golf oʻynash haqiqatan ham oʻzgacha tajriba boʻldi. Toʻgʻrisini aytsam, uning oʻyini juda yaxshi ekan. Men ham uning yoshiga yetganimda shunday darajada oʻynashni orzu qilaman", — deya Harry Kane soʻzlarini keltirmoqda ixbt.com nashri.

Donald Trump ham oʻz navbatida oʻzining Truth Social platformasida Harry Kane haqida ijobiy fikrlar bildirdi. Angliya terma jamoasining nimchorak finalda Meksika ustidan qozonilgan 3:2 hisobidagi gʻalabasidan soʻng, Trump futbolchini ham shaxs sifatida, ham professional sportchi sifatida maqtab, uni "ajoyib inson va mahoratli golfchi" deb atagan edi.

Terma jamoaga David Beckham tashrifi

Angliya terma jamoasi lagerida nafaqat siyosatchilar bilan bogʻliq yangiliklar, balki afsonaviy futbolchilarning qoʻllab-quvvatlashi ham diqqat markazida boʻlib turibdi. Inter Miami bazasida mashgʻulot oʻtayotgan "uch sherlar"ni Sir David Beckham yoʻqlab keldi. Bu tashrif muhim oʻyin oldidan futbolchilar uchun qoʻshimcha motivatsiya manbai boʻlib xizmat qildi.

Harry Kane Beckham bilan doimiy aloqada ekanligini va afsonaviy yarim himoyachi deyarli har bir oʻyindan soʻng unga xabarlar yozib turishini maʼlum qildi. "U bizga omad tiladi. David Angliyaning ashaddiy muxlisi va u uchun terma jamoa sharafini himoya qilish, sardorlik bogʻichini taqish qanchalik muhim boʻlganini barchamiz yaxshi bilamiz", — deya qoʻshimcha qildi hujumchi.

Hozirda Angliya terma jamoasi bor eʼtiborini Norvegiyaga qarshi kechadigan hal qiluvchi bahsga qaratgan. Harry Kane kabi yetakchilarning ruhiy holati va jamoa ichidagi muhit turnirning keyingi bosqichiga chiqishda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda. Futbol jamoatchiligi esa nafaqat maydondagi harakatlarni, balki yulduzlarning maydon tashqarisidagi qiziqarli uchrashuvlarini ham katta qiziqish bilan kuzatmoqda.

Гарри КейнDonald TrumpAngliyaFutbolGolf
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavi Lamine Yamal haqida: «U Messi darajasidagi noyob iqtidor ekanini darrov anglaganman»Xavi Lamine Yamal haqida: «U Messi darajasidagi noyob iqtidor ekanini darrov anglaganman»Bugun, 13:57Norvegiya va Angliya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingNorvegiya va Angliya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 13:16Benfica Joao Palhinha transferi uchun harakat boshladi: Marko Silva sobiq shogirdini kutmoqdaBenfica Joao Palhinha transferi uchun harakat boshladi: Marko Silva sobiq shogirdini kutmoqdaBugun, 13:12Jorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiJorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiBugun, 12:33Manchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinManchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinBugun, 11:57Sadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiSadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiBugun, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi