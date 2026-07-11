Benfica Joao Palhinha transferi uchun harakat boshladi: Marko Silva sobiq shogirdini kutmoqda

·26·Sport
Benfica Joao Palhinha transferi uchun harakat boshladi: Marko Silva sobiq shogirdini kutmoqda

Portugaliyaning Benfica klubi tarkibni kuchaytirish yoʻlida jiddiy qadam tashlashga tayyorlanmoqda. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Marko Silva oʻzining sobiq shogirdi, hozirda Bavariya aʼzosi hisoblangan Joao Palhinha bilan yana bir bor hamkorlik qilishni istamoqda. Ushbu transfer jamoaning markaziy chizigʻini mustahkamlash uchun asosiy maqsad etib belgilangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Tottenxem klubi oʻtgan mavsumni ijara asosida Londonda oʻtkazgan futbolchini toʻliq sotib olish huquqidan voz kechganidan soʻng, Benfica bu vaziyatdan unumli foydalanib qolmoqchi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Marko Silva va Joao Palhinha oʻrtasidagi iliq munosabatlar ushbu kelishuvning amalga oshishida hal qiluvchi rol oʻynashi mumkin. Ular ilgari Angliya Premer-ligasida, Fulxem jamoasida birga muvaffaqiyatli faoliyat yuritishgan.

Moliyaviy toʻsiqlar va muzokaralar jarayoni

Hozirda Lissabon klubi rahbariyati, xususan Rui Costa va Mario Branco ushbu transferning moliyaviy jihatlarini oʻrganib chiqmoqda. Bavariya 2024-yilda futbolchi uchun 50 million yevro sarflagan edi, biroq hozirda nemis grandi 20 million yevro atrofidagi takliflarni koʻrib chiqishga tayyor. Bu Benfica uchun qulay imkoniyat boʻlsa-da, futbolchining yuqori maoshi klub budjeti uchun biroz ogʻirlik qilishi mumkin.

A Bola nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Benfica rahbariyati transferni amalga oshirish uchun ijara variantini ham koʻrib chiqmoqda. Unga koʻra, futbolchi dastlab ijaraga olinadi va keyinchalik uni majburiy sotib olish sharti shartnomaga kiritiladi. Bu usul klubga moliyaviy barqarorlikni saqlab qolgan holda tarkibni kuchaytirish imkonini beradi.

Raqobat va taktik ahamiyat

Joao Palhinha uchun kurashda faqat Portugaliya klubi emas, balki Italiyaning Yuventus va Milan jamoalari ham qiziqish bildirmoqda. Biroq futbolchining oʻz vataniga qaytish istagi Benfica foydasiga xizmat qilishi kutilmoqda. Marko Silva 31 yoshli tayanch yarim himoyachisini shunchaki hissiyotlar sabab emas, balki jamoa oʻyinidagi taktik boʻshliqlarni toʻldirish uchun taklif qilmoqda.

Murabbiyning fikricha, Palhinha himoya chizigʻiga barqarorlik olib kiradi va hujumkor oʻyinchilarning erkinroq harakat qilishiga zamin yaratadi. Hozirda jamoa Clement Lenglet va Jakub Kaminski kabi futbolchilar bilan shartnoma imzolab boʻlgan, ammo aynan markaziy yarim himoya Silvaning asosiy ustuvor vazifasi boʻlib qolmoqda.

Transferning yakuniy bosqichiga yetishi uchun Benfica bir nechta oʻyinchilarini sotishi va maoshlar fondini boʻshatishi talab etiladi. Agar barcha moliyaviy masalalar ijobiy hal etilsa, Portugaliya terma jamoasi aʼzosi yaqin vaqt ichida Lissabonga yoʻl olishi mumkin. Bu transfer Benfica uchun nafaqat ichki chempionatda, balki Chempionlar ligasi bahslarida ham katta yordam berishi shubhasiz.

BenficaЖоау ПалиньиБаерн МуничTransferMarko Silva
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane Donald Trump bilan golf oʻynagani haqida: Bu gʻayritabiiy tajriba boʻldiHarry Kane Donald Trump bilan golf oʻynagani haqida: Bu gʻayritabiiy tajriba boʻldiBugun, 13:32Norvegiya va Angliya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingNorvegiya va Angliya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 13:16Jorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiJorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiBugun, 12:33Manchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinManchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinBugun, 11:57Sadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiSadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiBugun, 11:52«Hammaning oldida uzr so‘rayman»: Vinisius Braziliyaning mag‘lubiyati haqida«Hammaning oldida uzr so‘rayman»: Vinisius Braziliyaning mag‘lubiyati haqidaBugun, 11:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi