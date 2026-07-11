Benfica Joao Palhinha transferi uchun harakat boshladi: Marko Silva sobiq shogirdini kutmoqda
Portugaliyaning Benfica klubi tarkibni kuchaytirish yoʻlida jiddiy qadam tashlashga tayyorlanmoqda. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Marko Silva oʻzining sobiq shogirdi, hozirda Bavariya aʼzosi hisoblangan Joao Palhinha bilan yana bir bor hamkorlik qilishni istamoqda. Ushbu transfer jamoaning markaziy chizigʻini mustahkamlash uchun asosiy maqsad etib belgilangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Tottenxem klubi oʻtgan mavsumni ijara asosida Londonda oʻtkazgan futbolchini toʻliq sotib olish huquqidan voz kechganidan soʻng, Benfica bu vaziyatdan unumli foydalanib qolmoqchi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Marko Silva va Joao Palhinha oʻrtasidagi iliq munosabatlar ushbu kelishuvning amalga oshishida hal qiluvchi rol oʻynashi mumkin. Ular ilgari Angliya Premer-ligasida, Fulxem jamoasida birga muvaffaqiyatli faoliyat yuritishgan.
Moliyaviy toʻsiqlar va muzokaralar jarayoniHozirda Lissabon klubi rahbariyati, xususan Rui Costa va Mario Branco ushbu transferning moliyaviy jihatlarini oʻrganib chiqmoqda. Bavariya 2024-yilda futbolchi uchun 50 million yevro sarflagan edi, biroq hozirda nemis grandi 20 million yevro atrofidagi takliflarni koʻrib chiqishga tayyor. Bu Benfica uchun qulay imkoniyat boʻlsa-da, futbolchining yuqori maoshi klub budjeti uchun biroz ogʻirlik qilishi mumkin.
A Bola nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Benfica rahbariyati transferni amalga oshirish uchun ijara variantini ham koʻrib chiqmoqda. Unga koʻra, futbolchi dastlab ijaraga olinadi va keyinchalik uni majburiy sotib olish sharti shartnomaga kiritiladi. Bu usul klubga moliyaviy barqarorlikni saqlab qolgan holda tarkibni kuchaytirish imkonini beradi.
Raqobat va taktik ahamiyatJoao Palhinha uchun kurashda faqat Portugaliya klubi emas, balki Italiyaning Yuventus va Milan jamoalari ham qiziqish bildirmoqda. Biroq futbolchining oʻz vataniga qaytish istagi Benfica foydasiga xizmat qilishi kutilmoqda. Marko Silva 31 yoshli tayanch yarim himoyachisini shunchaki hissiyotlar sabab emas, balki jamoa oʻyinidagi taktik boʻshliqlarni toʻldirish uchun taklif qilmoqda.
Murabbiyning fikricha, Palhinha himoya chizigʻiga barqarorlik olib kiradi va hujumkor oʻyinchilarning erkinroq harakat qilishiga zamin yaratadi. Hozirda jamoa Clement Lenglet va Jakub Kaminski kabi futbolchilar bilan shartnoma imzolab boʻlgan, ammo aynan markaziy yarim himoya Silvaning asosiy ustuvor vazifasi boʻlib qolmoqda.
Transferning yakuniy bosqichiga yetishi uchun Benfica bir nechta oʻyinchilarini sotishi va maoshlar fondini boʻshatishi talab etiladi. Agar barcha moliyaviy masalalar ijobiy hal etilsa, Portugaliya terma jamoasi aʼzosi yaqin vaqt ichida Lissabonga yoʻl olishi mumkin. Bu transfer Benfica uchun nafaqat ichki chempionatda, balki Chempionlar ligasi bahslarida ham katta yordam berishi shubhasiz.
…