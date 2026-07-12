Argentina va Shveysariya o‘yinini saytimizda jonli kuzating
FIFA 2026 jahon chempionati chorak finalida Argentina va Shveysariya o‘zaro maydonga tushadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 06:00 da boshlanadi.
Saytimiz ushbu o‘yinni jonli matnli translyatsiya qiladi. Bahs davomida gollar, xavfli vaziyatlar, kartochkalar, almashtirishlar va hakam qarorlari tezkor ravishda yoritib boriladi.
Uchrashuv pley-off bosqichida o‘tayotgani sabab har bir vaziyat muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. G‘olib jamoa yarim final yo‘llanmasi uchun kurashni davom ettiradi.
Argentina va Shveysariya o‘rtasidagi uchrashuvni saytimizda biz bilan birga kuzating.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jonli reportaj1-0 JONLI
64
Fabian Rider burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo Argentina himoyachilari to‘pni bartaraf etishdi.
64
Den Ndoye Shveysariya safida jarima maydonchasi ichiga pastdan to‘p uzatmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilar to‘pni qaytarib yuborishdi. Shveysariya burchak zarbasini amalga oshiradi.
62
Shveysariya terma jamoasi yarim himoyachisi Jibril Sou to‘p uchun kurashda o‘ta qo‘pol o‘ynagani uchun bosh hakam Joau Pineyru o‘yinni to‘xtatdi.
60
Bril Embolo jarima maydonchasi ichida to‘pga bosh bilan zarba berdi, ammo Emiliano Martines ajoyib reaksiya ko‘rsatib, darvozasini ishonchli tarzda saqlab qoldi.
59
Shveysariya terma jamoasi yarim himoyachisi Remo Froyler raqibini ushlab qolgani uchun qoidani buzdi va hakam jarima zarbasi belgiladi.
58
Leandro Paredes jarohat olmadi va Argentina safida o‘yinni davom ettirmoqda. U maydonga qaytdi.
56
Argentina yarim himoyachisi Leandro Paredes jarohat oldi va unga maydonda tibbiy yordam ko‘rsatilmoqda.
54
Leandro Paredes jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, biroq Gregor Kobel o‘z darvozasidan chiqib kelib, to‘pni egallab oldi.
52
Burchakdan oshirilgan to‘p markazda hech kimga tegmay, uzoq ustun tomonga o‘tib ketdi. U yerda Enzo Fernandesning boshi bilan yo‘llagan zarbasi darvoza to‘sinidan yuqoriga chiqib ketdi.
52
Yon hakam burchak zarbasini ishora qildi, Argentina futbolchilari to‘pni o‘yinga kiritish uchun tayyorgarlik ko‘rishmoqda.
52
Xulian Alvares darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo himoyachi to‘pni to‘sib qoldi va darvozabon qiyinchilikka duch kelmadi.
50
Shveysariya terma jamoasi hujumchisi Bril Embolo o‘yindan tashqari holatda qoldi.
50
Nauel Molina jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza ustunidan ancha uzoqroqdan o‘tib ketdi.
48
Shveysariyalik Fabian Rider jarima zarbasini amalga oshirdi. U jarima maydonchasi ichiga uzatmani amalga oshirdi, ammo darvozabon o‘z vaqtida chiqib, to‘pni egallab oldi.
48
Nikolas Talyafiko raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi. Bosh hakam Joau Pineyru Shveysariya terma jamoasi foydasiga jarima zarbasi belgiladi.
47
Fabian Rider jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni qabul qilib, zarba yo‘lladi, ammo argentinalik himoyachi to‘pni mohirona to‘sib qoldi.
46
Ikkinchi bo‘lim boshlandi! Jamoalar maydonga qaytishdi.
45+5
Bosh hakam Joau Pineyru birinchi bo‘lim yakunlanganini bildiruvchi hushtagini chaldi.
45+3
Lionel Messi jarima zarbasini amalga oshirib, o‘yinni qisqa uzatma bilan darhol qayta boshlab berdi.
45+3
Shveysariyalik Jibril Sou raqibiga nisbatan juda qo‘pol harakat qildi. Bosh hakam Joau Pineyru o‘yinni to‘xtatib, Argentina foydasiga jarima zarbasi belgiladi.
45
Uchrashuvning asosiy vaqtiga to‘rtinchi hakam tomonidan 4 daqiqa qo‘shib berildi.
45
Shveysariya terma jamoasi futbolchisi Den Ndoye o‘yindan tashqari holatda qolib ketdi, yon hakam bayroqchasini ko‘tardi.
45
Lisandro Martines raqibini ushlab qolishga uringani uchun hakam qoidabuzarlik qayd etdi. Argentina terma jamoasi futbolchisi ogohlantirilishi mumkin edi.
44
Shveysariya terma jamoasi hujumchisi Bril Embolo qo‘pol o‘yini uchun hakam tomonidan sariq kartochka bilan ogohlantirildi.
43
Shveysariyalik Remo Froyler jarima zarbasidan to‘pni ichkariga uzatdi, ammo uning uzatmasi noaniq chiqdi va to‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi.
42
Leandro Paredes raqibiga nisbatan qoidani buzdi. Bosh hakam Joau Pineyru hushtagini chalib, Shveysariya foydasiga jarima zarbasi belgiladi.
40
Lisandro Martines qoidani buzdi va raqibini ushlab qolib, to‘pga egalik qilishiga to‘sqinlik qilgani uchun ogohlantirildi.
39
Shveysariya terma jamoasi yarim himoyachisi Denis Zakariya qo‘pollik ishlatgani uchun bosh hakam Joau Pineyru tomonidan sariq kartochka bilan ogohlantirildi.
36
Leandro Paredes raqibini yiqitgani uchun qoidabuzarlik sodir etdi va arbitr Argentina futbolchisiga nisbatan hushtak chaldi.
36
Fabian Rider jarima zarbasidan to‘pni Shveysariya jarima maydonchasiga uzatdi. Argentina darvozaboni yuqoriga sakrab, to‘pni egallab oldi va xavfni bartaraf etdi.
35
Xulian Alvares argentinaliklar safida qo‘pollik ishlatdi, bosh hakam Joau Pineyru o‘yinni to‘xtatdi.
35
Fabian Rider burchak zarbasini amalga oshirdi, biroq himoyachi to‘pni to‘sib qoldi.
34
Granit Jaka Jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilar to‘pni qaytarib qolishdi. Shveysariya burchak zarbasini ijro etadi.
32
Den Ndoye Shveysariya safida o‘ta qo‘pollik bilan to‘p uchun kurashga kirdi va Joau Pineyru fol qayd etdi.
31
Bril Embolo jarima maydonchasi ichida yiqilib tushdi, ammo bosh hakam Shveysariya terma jamoasi futbolchilarining penalti belgilash haqidagi e’tirozlarini rad etdi.
30
Uchrashuvning 30-daqiqasida to‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi Argentina uchun 46 foizni, Shveysariya uchun esa 54 foizni tashkil etmoqda.
28
Shveysariya terma jamoasi yarim himoyachisi Granit Jakka raqibiga qarshi qo‘pollik ishlatdi va hakam o‘yinni to‘xtatdi.
23
Maydanda futbolchilar uchun suv ichish tanaffusi e’lon qilindi.
23
Jibril Soo‘ (Shveysariya) raqibining to‘pga egalik qilishiga xalaqit berish uchun uni ochiqdan-ochiq ushlab qoldi va hakam o‘yinni to‘xtatdi.
22
Fabian Rider raqibga nisbatan o‘ta keskin o‘ynagani uchun bosh hakam Joau Pineyru fol qayd etdi.
20
Argentina hujumchisi Xulian Alvares darvoza tomon boshi bilan zarba bergan pallada qanot hakami o‘yindan tashqari holatni qayd etdi.
20
Shveysariyalik Jibril Sou himoyachidan qochib, jarima maydoni tashqarisidan darvoza markaziga zarba yo‘lladi, ammo Emiliano Martines o‘z o‘rnida bo‘lib, to‘pni osonlik bilan ushlab oldi.
17
Rikardo Rodriges Shveysariya safida raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi va bosh hakam Joau Pineyru o‘yinni to‘xtatdi.
15
Granit Djaka to‘pga qo‘li bilan tegib ketdi, ammo hakamning hushtagidan hayratda qoldi.
12
Kristian Gabriel Romero o‘yindagi qo‘polligi uchun hakam tomonidan ogohlantirildi. Argentinalik himoyachi sariq kartochka oldi.
10
Lionel Messi burchak zarbasini amalga oshirdi. Aleksis Mak Alister boshi bilan to‘pni darvozaning o‘ng burchagiga yo‘llab, hisobni ochdi.
9
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Argentina terma jamoasi burchak zarbasini ijro etadi.
9
Lionel Messi burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo Shveysariya himoyachilari to‘pni xavfsiz joyga uzoqlashtirishdi.
9
Aleksis Mak Allister Argentina darvozasi tomon xavfli zarba yo‘lladi, ammo himoyachi to‘pga monelik qilib, xavfni bartaraf etdi. Argentina burchak zarbasini amalga oshiradi.
7
Xakam xushtagini chaldi! Rikardo Rodriges jarima maydonchasi ichida to‘pga qo‘li bilan o‘ynagani uchun Shveysariya darvozasiga penalti belgilandi.
7
Granit Jaka uzoq masofadan noaniq zarba berdi, to‘p tribunalarga qarab ketdi.
6
Jibril Sou jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirmoqchi bo‘ldi, ammo Argentina himoyachilari to‘pni egallab olishdi.
3
Xulian Alvares hujum uyushtirish chog‘ida qoida buzdi va hakam Argentina terma jamoasi futbolchisiga xushtak chaldi.
1
Shveysariya terma jamoasi yarim himoyachisi Denis Zakariya qo‘pol o‘yin namoyish etdi va bosh hakam Joau Pineyru qoidabuzarlik qayd etdi.
1
Denis Zakariya jarima maydoni tashqarisidan darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo himoyachilar to‘pni to‘sib qolishdi.
1
O‘yin boshlandi! Argentina va Shveysariya o‘rtasidagi bahsga start berildi, o‘yinni kuzatib boring.
07:19
Shveysariya terma jamoasi o‘yinni boshlab berdi.
07:19
Ushbu uchrashuvning bosh hakami sifatida Joau Pineyru tayinlandi.
07:19
O‘yin boshlanishidan oldin jamoalarning bugungi uchrashuv uchun asosiy tarkiblari bilan tanishib olishingiz mumkin.
07:19
Xayrli kun, muhtaram futbol muxlislari! Argentina va Shveysariya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvdan boshlanayotgan matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…