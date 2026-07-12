Argentina Shveysariyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdi

·46·Sport
Argentina Shveysariyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdi

FIFA 2026 jahon chempionati chorak finalida Argentina Shveysariyani 3:1 hisobida mag‘lub etdi. Uchrashuvda asosiy vaqt durang yakunlandi, g‘olib esa qo‘shimcha vaqtda aniqlandi.

Argentina 10-daqiqada hisobni ochdi. Aleksis Makallister raqib darvozasini ishg‘ol qildi. 67-daqiqada Dan Ndoye Shveysariya uchun javob golini urdi. 72-daqiqada esa Brel Embolo qizil kartochka olib, Shveysariyani bir kishi kam qoldirdi.

Qo‘shimcha vaqtda Argentina ustunlikdan foydalandi. 112-daqiqada Xulian Alvares jamoasini oldinga olib chiqdi. 120+1-daqiqada Lautaro Martines yana bir gol urib, yakuniy hisobni belgiladi.

Statistikada Argentina ustunlik qildi. Jamoa 23 ta zarba berdi, shulardan 7 tasi darvoza tomon yo‘naldi. Shveysariya 13 ta zarba yo‘lladi va 5 tasi aniq bo‘ldi.

To‘p nazoratida Argentina 59 foiz, Shveysariya 41 foiz natija qayd etdi. Paslar soni 606:453 ko‘rinishida Argentina foydasiga bo‘ldi. Pas aniqligida ham argentinaliklar oldinda, 88 foiz. Shveysariyada bu ko‘rsatkich 84 foizni tashkil qildi.

Uchrashuvda Argentina 14 marta, Shveysariya 18 marta qoida buzdi. Argentina 3 ta, Shveysariya 1 ta sariq kartochka oldi. Qizil kartochkalarda esa Shveysariyada 1 ta holat qayd etildi. Ofsaydlar 4:3, burchak to‘plari 8:2 ko‘rinishida Argentina foydasiga bo‘ldi.

Shu tariqa, Argentina keyingi bosqichga yo‘l oldi. Shveysariya esa chorak finalda musobaqadagi ishtirokini yakunladi.

ArgentinaShveysariyaAleksis MakallisterXulian AlvaresLautaro MartinesDan Ndoye
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tomas Tuxel Norvegiyaga qarshi o‘yindan keyin jamoasini tanqid qildiTomas Tuxel Norvegiyaga qarshi o‘yindan keyin jamoasini tanqid qildiBugun, 07:30Angliya Norvegiyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdiAngliya Norvegiyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdiBugun, 07:10Argentina va Shveysariya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingArgentina va Shveysariya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 06:00Jud Bellingem qahramonligi: Angliya Norvegiyani magʻlub etib yarim finalga yoʻl oldiJud Bellingem qahramonligi: Angliya Norvegiyani magʻlub etib yarim finalga yoʻl oldiBugun, 04:50Norvegiya va Angliya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingNorvegiya va Angliya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 01:59Norvegiya va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiNorvegiya va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 01:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi