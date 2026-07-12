Jud Bellingem Angliyani JCh-2026 yarim finaliga olib chiqdi: Endi raqib – Argentina

·29·Sport
Jud Bellingem Angliyani JCh-2026 yarim finaliga olib chiqdi: Endi raqib – Argentina

Angliya terma jamoasining yosh yulduzi Jud Bellingem 2026-yilgi jahon chempionatining chorak finalida Norvegiyaga qarshi kechgan qiyin bahsda haqiqiy qahramonlik koʻrsatdi. Real Madrid yarim himoyachisi tomonidan kiritilgan dubl inglizlarga 2:1 hisobidagi gʻalabani taqdim etdi va jamoani turnirning yarim finaliga olib chiqdi. Endi futbol olami muxlislarini Lionel Messi boshchiligidagi Argentina va Angliya oʻrtasidagi murosasiz toʻqnashuv kutmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv yakunlangach, Bellingham oʻzining Instagram sahifasida mashhur "Ted Lasso" serialidagi motivatsion ruhni eslatuvchi post qoldirdi. U "Yana bir kun kurashish uchun yashaymiz. Navbatda yarim final. Ishoning!" (Believe!) deya yozib qoldirdi. Bu soʻzlar ingliz muxlislari orasida katta qiziqish uygʻotdi va jamoaning chempionlikka boʻlgan ishonchini yanada mustahkamladi.

Tomas Tuxelning tanqidi va jamoaviy ruh

Gʻalabaga qaramay, Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel shogirdlarining oʻyinidan toʻliq qoniqish hosil qilgani yoʻq. Murabbiy jamoaning irodasi va mehnatsevarligini yuqori baholagan boʻlsa-da, texnik tomondan oʻsish kerakligini taʼkidladi. Tuxelning fikricha, jamoa bundan ham sifatliroq futbol namoyish etishga qodir va yarim final oldidan xatolarni toʻgʻrilash shart.

Bellingham esa murabbiyning tanqidiy fikrlariga nisbatan birmuncha xotirjam munosabat bildirdi. "Maydonda harakat qilish juda qiyin, bu ogʻir mehnat talab qiladi. Barcha futbolchilar bor kuchini berib oʻynashdi. Men jamoadoshlarimning koʻrsatgan matonati va harakatlarini yuqori baholayman", — deya taʼkidladi 21 yoshli futbolchi.

Ikki yetakchiga bogʻliqlik muammosi

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Angliya terma jamoasi joriy turnirda oʻzining ikki asosiy yulduzi — Jud Bellingem va sardor Harry Kane mahoratiga haddan tashqari bogʻlanib qolgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, jamoaning jahon chempionatidagi 13 ta golidan 12 tasi aynan shu ikki futbolchi hisobiga yozilgan. Bu koʻrsatkich jamoaviy hujum mexanizmida maʼlum kamchiliklar borligidan dalolat beradi.

Tomas Tuxel ham bu holatni tan oldi: "Biz hujumda boshqa futbolchilarni ham qulay vaziyatlarga olib chiqishimiz kerak. Albatta, Bellingham va Harry Kane hal qiluvchi pallada masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishni yaxshi koʻradigan top-darajadagi oʻyinchilar. Ularning oʻzaro samarali hamkorligi biz uchun katta ustunlik, ammo jamoaviy oʻyinni diversifikatsiya qilishimiz lozim".

Endilikda Angliya terma jamoasini jahon chempionligi yoʻlida eng jiddiy sinov kutmoqda. Lionel Messi boshchiligidagi Argentina bilan boʻladigan yarim final bahsi nafaqat ikki qitʼa grandlari toʻqnashuvi, balki Bellingham va Messi kabi turli avlod vakillarining oʻzaro dueli sifatida ham tarixda qolishi kutilmoqda.

JCh-2026AngliyaЖуде БеллингэмArgentinaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi faoliyatida ilk bor Angliyaga qarshi: Jaxon chempionatida tarixiy toʻqnashuvLionel Messi faoliyatida ilk bor Angliyaga qarshi: Jaxon chempionatida tarixiy toʻqnashuvBugun, 20:51Lamine Yamalning sevgilisi undan Jaxon chempionati finaliga chiqishni talab qildiLamine Yamalning sevgilisi undan Jaxon chempionati finaliga chiqishni talab qildiBugun, 19:58Kylian Mbappe jarohatidan forigʻ boʻldi: Fransiya sardori Ispaniyaga qarshi maydonga tushadiKylian Mbappe jarohatidan forigʻ boʻldi: Fransiya sardori Ispaniyaga qarshi maydonga tushadiBugun, 18:40Jud Bellingem jarohati: Angliya terma jamoasi yulduzining holati xavotir uygʻotmoqdaJud Bellingem jarohati: Angliya terma jamoasi yulduzining holati xavotir uygʻotmoqdaBugun, 18:39Messi JCH–2026da hech kim uddalamagan natijani qayd etdiMessi JCH–2026da hech kim uddalamagan natijani qayd etdiBugun, 18:04Keyn Norvegiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng muxlislarga murojaat qildiKeyn Norvegiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng muxlislarga murojaat qildiBugun, 18:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi