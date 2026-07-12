Jud Bellingem Angliyani JCh-2026 yarim finaliga olib chiqdi: Endi raqib – Argentina
Angliya terma jamoasining yosh yulduzi Jud Bellingem 2026-yilgi jahon chempionatining chorak finalida Norvegiyaga qarshi kechgan qiyin bahsda haqiqiy qahramonlik koʻrsatdi. Real Madrid yarim himoyachisi tomonidan kiritilgan dubl inglizlarga 2:1 hisobidagi gʻalabani taqdim etdi va jamoani turnirning yarim finaliga olib chiqdi. Endi futbol olami muxlislarini Lionel Messi boshchiligidagi Argentina va Angliya oʻrtasidagi murosasiz toʻqnashuv kutmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv yakunlangach, Bellingham oʻzining Instagram sahifasida mashhur "Ted Lasso" serialidagi motivatsion ruhni eslatuvchi post qoldirdi. U "Yana bir kun kurashish uchun yashaymiz. Navbatda yarim final. Ishoning!" (Believe!) deya yozib qoldirdi. Bu soʻzlar ingliz muxlislari orasida katta qiziqish uygʻotdi va jamoaning chempionlikka boʻlgan ishonchini yanada mustahkamladi.
Tomas Tuxelning tanqidi va jamoaviy ruhGʻalabaga qaramay, Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel shogirdlarining oʻyinidan toʻliq qoniqish hosil qilgani yoʻq. Murabbiy jamoaning irodasi va mehnatsevarligini yuqori baholagan boʻlsa-da, texnik tomondan oʻsish kerakligini taʼkidladi. Tuxelning fikricha, jamoa bundan ham sifatliroq futbol namoyish etishga qodir va yarim final oldidan xatolarni toʻgʻrilash shart.
Bellingham esa murabbiyning tanqidiy fikrlariga nisbatan birmuncha xotirjam munosabat bildirdi. "Maydonda harakat qilish juda qiyin, bu ogʻir mehnat talab qiladi. Barcha futbolchilar bor kuchini berib oʻynashdi. Men jamoadoshlarimning koʻrsatgan matonati va harakatlarini yuqori baholayman", — deya taʼkidladi 21 yoshli futbolchi.
Ikki yetakchiga bogʻliqlik muammosiStatistik maʼlumotlarga koʻra, Angliya terma jamoasi joriy turnirda oʻzining ikki asosiy yulduzi — Jud Bellingem va sardor Harry Kane mahoratiga haddan tashqari bogʻlanib qolgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, jamoaning jahon chempionatidagi 13 ta golidan 12 tasi aynan shu ikki futbolchi hisobiga yozilgan. Bu koʻrsatkich jamoaviy hujum mexanizmida maʼlum kamchiliklar borligidan dalolat beradi.
Tomas Tuxel ham bu holatni tan oldi: "Biz hujumda boshqa futbolchilarni ham qulay vaziyatlarga olib chiqishimiz kerak. Albatta, Bellingham va Harry Kane hal qiluvchi pallada masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishni yaxshi koʻradigan top-darajadagi oʻyinchilar. Ularning oʻzaro samarali hamkorligi biz uchun katta ustunlik, ammo jamoaviy oʻyinni diversifikatsiya qilishimiz lozim".
Endilikda Angliya terma jamoasini jahon chempionligi yoʻlida eng jiddiy sinov kutmoqda. Lionel Messi boshchiligidagi Argentina bilan boʻladigan yarim final bahsi nafaqat ikki qitʼa grandlari toʻqnashuvi, balki Bellingham va Messi kabi turli avlod vakillarining oʻzaro dueli sifatida ham tarixda qolishi kutilmoqda.
…