Xolandning otasi hakamdan norozi bo‘ldi: «Bizni talon-taroj qilishdi»

·1·Sport
Xolandning otasi hakamdan norozi bo‘ldi: «Bizni talon-taroj qilishdi»

Norvegiya milliy jamoasining JCH–2026dagi ishtiroki Angliyaga qarshi dramatik mag‘lubiyat bilan yakunlandi. O‘yindan keyin jamoa hujumchisi Erling Xolandning otasi Alfi Xoland hakamlikdan qattiq norozi ekanini yashirmadi.

Uning fikricha, Angliya g‘alabasida hakam qarorlari hal qiluvchi omillardan biri bo‘lgan.

«Hakam sizlarni qutqardi»

Alfi Xoland o‘yindan keyin keskin bayonot berib, Angliya termasiga murojaat qildi.

«Hakam sizlarni qutqardi. Endi umid qilamanki, jahon chempionligini qo‘lga kiritasizlar. Lekin bizni oddiygina talon-taroj qilishdi, deb o‘ylayman», dedi u.

Ushbu so‘zlar ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, futbol muxlislari orasida qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi.

Angliya qo‘shimcha vaqtda g‘alaba qozondi

Jahon chempionati chorakfinali AQSHning Mayami-Gardens shahridagi «Xard Rok Stedium»da bo‘lib o‘tdi.

Keskin va murosasiz kechgan bahsda Angliya milliy jamoasi Norvegiyani qo‘shimcha vaqtda 2:1 hisobida mag‘lub etib, yarimfinalga yo‘l oldi.

Shu tariqa norvegiyaliklarning mundialdagi yurishi chorakfinalda to‘xtadi.

Xoland birinchi marta gol urolmadi

Erling Xoland mazkur uchrashuvda JCH–2026 doirasida ilk bor gol ura olmadi.

Shunga qaramay, u turnirni yuqori natija bilan davom ettirdi:

  • 7 ta gol;

  • to‘purarlar reytingida uchinchi o‘rin.

Hozircha ushbu ro‘yxatda:

  • Lionel Messi — 8 ta gol;

  • Killian Mbappe — 8 ta gol;

  • Erling Xoland — 7 ta gol.

Angliyani endi Argentina kutadi

Chorakfinaldagi g‘alabadan keyin Angliya milliy jamoasi yarimfinalda Argentinaga qarshi maydonga tushadi.

Shu bilan birga, Alfi Xolandning hakamlik haqidagi tanqidlari ushbu bahs atrofidagi muhokamalarni yanada kuchaytirdi. Endi futbol jamoatchiligi nafaqat Angliyaning yarimfinalini, balki chorakfinaldagi bahsli epizodlarni ham uzoq vaqt muhokama qilishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem onasining maslahati bilan Argentinaga qarshi yarim finalni saqlab qoldiJud Bellingem onasining maslahati bilan Argentinaga qarshi yarim finalni saqlab qoldiBugun, 15:57Lionel Messi va hakam oʻrtasidagi ziddiyat: Argentina yarim final ostonasidaLionel Messi va hakam oʻrtasidagi ziddiyat: Argentina yarim final ostonasidaBugun, 15:39Erling Xoland Jud Bellingem haqida: Angliya va Real Madrid bunday yulduz bilan baxtliErling Xoland Jud Bellingem haqida: Angliya va Real Madrid bunday yulduz bilan baxtliBugun, 15:31Tomas Tuxel Declan Rice nima uchun almashtirilganiga oydinlik kiritdiTomas Tuxel Declan Rice nima uchun almashtirilganiga oydinlik kiritdiBugun, 15:18Makgregorning mag‘lubiyatidan keyin jangchilar ikkiga bo‘lindiMakgregorning mag‘lubiyatidan keyin jangchilar ikkiga bo‘lindiBugun, 14:44Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Bugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi