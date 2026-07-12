Xolandning otasi hakamdan norozi bo‘ldi: «Bizni talon-taroj qilishdi»
Norvegiya milliy jamoasining JCH–2026dagi ishtiroki Angliyaga qarshi dramatik mag‘lubiyat bilan yakunlandi. O‘yindan keyin jamoa hujumchisi Erling Xolandning otasi Alfi Xoland hakamlikdan qattiq norozi ekanini yashirmadi.
Uning fikricha, Angliya g‘alabasida hakam qarorlari hal qiluvchi omillardan biri bo‘lgan.
«Hakam sizlarni qutqardi»
Alfi Xoland o‘yindan keyin keskin bayonot berib, Angliya termasiga murojaat qildi.
«Hakam sizlarni qutqardi. Endi umid qilamanki, jahon chempionligini qo‘lga kiritasizlar. Lekin bizni oddiygina talon-taroj qilishdi, deb o‘ylayman», dedi u.
Ushbu so‘zlar ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, futbol muxlislari orasida qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi.
Angliya qo‘shimcha vaqtda g‘alaba qozondi
Jahon chempionati chorakfinali AQSHning Mayami-Gardens shahridagi «Xard Rok Stedium»da bo‘lib o‘tdi.
Keskin va murosasiz kechgan bahsda Angliya milliy jamoasi Norvegiyani qo‘shimcha vaqtda 2:1 hisobida mag‘lub etib, yarimfinalga yo‘l oldi.
Shu tariqa norvegiyaliklarning mundialdagi yurishi chorakfinalda to‘xtadi.
Xoland birinchi marta gol urolmadi
Erling Xoland mazkur uchrashuvda JCH–2026 doirasida ilk bor gol ura olmadi.
Shunga qaramay, u turnirni yuqori natija bilan davom ettirdi:
7 ta gol;
to‘purarlar reytingida uchinchi o‘rin.
Hozircha ushbu ro‘yxatda:
Lionel Messi — 8 ta gol;
Killian Mbappe — 8 ta gol;
Erling Xoland — 7 ta gol.
Angliyani endi Argentina kutadi
Chorakfinaldagi g‘alabadan keyin Angliya milliy jamoasi yarimfinalda Argentinaga qarshi maydonga tushadi.
Shu bilan birga, Alfi Xolandning hakamlik haqidagi tanqidlari ushbu bahs atrofidagi muhokamalarni yanada kuchaytirdi. Endi futbol jamoatchiligi nafaqat Angliyaning yarimfinalini, balki chorakfinaldagi bahsli epizodlarni ham uzoq vaqt muhokama qilishi kutilmoqda.
…