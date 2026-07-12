Jud Bellingem onasining maslahati bilan Argentinaga qarshi yarim finalni saqlab qoldi
Angliya terma jamoasi va Real Madrid yulduzi Jud Bellingem Jahon chempionati chorak finalida Norvegiya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng, oʻzining intizomi va maydondagi xatti-harakatlari haqida qiziqarli maʼlumotlarni oʻrtoqlashdi. Futbolchi nafaqat dubl qayd etib jamoasini yarim finalga olib chiqdi, balki Lionel Messi boshchiligidagi Argentina bilan boʻladigan muhim bahsni oʻtkazib yuborish xavfidan ham qutulib qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Gap shundaki, Norvegiya bilan oʻyin oldidan Bellinghamning hisobida bitta sariq kartochka bor edi va navbatdagi ogohlantirish uni avtomatik ravishda yarim finaldan mahrum qilar edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, 23 yoshli yarim himoyachi Florida shtatidagi yuqori namlik va asabiy oʻyinda oʻzini bosiq tutishida onasi Deniz xonimning oʻrni katta boʻlganini tan oldi.
"Onam butun hafta davomida menga soʻzlaringga, podkatlaringga, yuz ifodangga va his-tuygʻularingga eʼtibor ber, deb uqtirdi. U sariq kartochka olmasligim uchun miyamga shuni quyib tashladi, desam ham boʻladi. Toʻgʻrisini aytsam, hakam bilan hurmat doirasida muloqot qila olsangiz, muvozanatni saqlash osonroq kechar ekan", — deya taʼkidladi futbolchi oʻyindan keyingi intervyusida.
Toʻpurarlar poygasi va murabbiy bilan kelishmovchilikBellingham Norvegiya darvozasiga ikkita gol urib, turnirdagi gollari sonini 6 taga yetkazdi. Bu koʻrsatkich bilan u jamoa sardori Harry Kane bilan tenglashib oldi va "Oltin butsa" uchun kurashda Kylian Mbappe hamda Lionel Messidan atigi ikki gol ortda qolmoqda. Real Madrid yulduzi oʻzining hozirgi sport formasini ertaknamo deb atadi.
Biroq, gʻalabaga qaramay, Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel oʻyin sifatidan norozi boʻldi. Germaniyalik mutaxassis Mayamidagi texnik darajani "palapartish" deb atadi. Bellingham esa murabbiyning bu tanqidiga nisbatan oʻz eʼtirozini bildirishdan tortinmadi va jamoasining mehnatini himoya qildi.
"Balki murabbiy Erling Xoland, Martin Odegaard va Alexander Sorloth kabi yulduzlarga qarshi bunday ogʻir iqlim sharoitida oʻynash qanchalik qiyinligini tushunmas. Har doim ham mingta pas bilan chiroyli gʻalaba qozonib boʻlmaydi, baʼzida xarakter koʻrsatib, gʻalabani 'tish-tirnoq' bilan sugʻurib olish kerak boʻladi", — dedi Bellingham.
Endilikda Angliya terma jamoasi yarim finalda Argentina bilan toʻqnash keladi. Jud Bellingemning safda ekanligi inglizlar uchun katta ustunlik hisoblanadi, chunki u nafaqat hujumlarni tashkil qilishda, balki yakunlashda ham jamoaning asosiy quroliga aylangan. Muxlislar ushbu bahsda Bellingham va Messi oʻrtasidagi qarama-qarshilikni intiqlik bilan kutishmoqda.
…