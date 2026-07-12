Jud Bellingem onasining maslahati bilan Argentinaga qarshi yarim finalni saqlab qoldi

·44·Sport
Jud Bellingem onasining maslahati bilan Argentinaga qarshi yarim finalni saqlab qoldi

Angliya terma jamoasi va Real Madrid yulduzi Jud Bellingem Jahon chempionati chorak finalida Norvegiya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng, oʻzining intizomi va maydondagi xatti-harakatlari haqida qiziqarli maʼlumotlarni oʻrtoqlashdi. Futbolchi nafaqat dubl qayd etib jamoasini yarim finalga olib chiqdi, balki Lionel Messi boshchiligidagi Argentina bilan boʻladigan muhim bahsni oʻtkazib yuborish xavfidan ham qutulib qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Gap shundaki, Norvegiya bilan oʻyin oldidan Bellinghamning hisobida bitta sariq kartochka bor edi va navbatdagi ogohlantirish uni avtomatik ravishda yarim finaldan mahrum qilar edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, 23 yoshli yarim himoyachi Florida shtatidagi yuqori namlik va asabiy oʻyinda oʻzini bosiq tutishida onasi Deniz xonimning oʻrni katta boʻlganini tan oldi.

"Onam butun hafta davomida menga soʻzlaringga, podkatlaringga, yuz ifodangga va his-tuygʻularingga eʼtibor ber, deb uqtirdi. U sariq kartochka olmasligim uchun miyamga shuni quyib tashladi, desam ham boʻladi. Toʻgʻrisini aytsam, hakam bilan hurmat doirasida muloqot qila olsangiz, muvozanatni saqlash osonroq kechar ekan", — deya taʼkidladi futbolchi oʻyindan keyingi intervyusida.

Toʻpurarlar poygasi va murabbiy bilan kelishmovchilik

Bellingham Norvegiya darvozasiga ikkita gol urib, turnirdagi gollari sonini 6 taga yetkazdi. Bu koʻrsatkich bilan u jamoa sardori Harry Kane bilan tenglashib oldi va "Oltin butsa" uchun kurashda Kylian Mbappe hamda Lionel Messidan atigi ikki gol ortda qolmoqda. Real Madrid yulduzi oʻzining hozirgi sport formasini ertaknamo deb atadi.

Biroq, gʻalabaga qaramay, Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel oʻyin sifatidan norozi boʻldi. Germaniyalik mutaxassis Mayamidagi texnik darajani "palapartish" deb atadi. Bellingham esa murabbiyning bu tanqidiga nisbatan oʻz eʼtirozini bildirishdan tortinmadi va jamoasining mehnatini himoya qildi.

"Balki murabbiy Erling Xoland, Martin Odegaard va Alexander Sorloth kabi yulduzlarga qarshi bunday ogʻir iqlim sharoitida oʻynash qanchalik qiyinligini tushunmas. Har doim ham mingta pas bilan chiroyli gʻalaba qozonib boʻlmaydi, baʼzida xarakter koʻrsatib, gʻalabani 'tish-tirnoq' bilan sugʻurib olish kerak boʻladi", — dedi Bellingham.

Endilikda Angliya terma jamoasi yarim finalda Argentina bilan toʻqnash keladi. Jud Bellingemning safda ekanligi inglizlar uchun katta ustunlik hisoblanadi, chunki u nafaqat hujumlarni tashkil qilishda, balki yakunlashda ham jamoaning asosiy quroliga aylangan. Muxlislar ushbu bahsda Bellingham va Messi oʻrtasidagi qarama-qarshilikni intiqlik bilan kutishmoqda.

Жуде БеллингэмAngliyaReal MadridJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi Angliyaga qarshi ilk o‘yini oldidan muhim gapni aytdiMessi Angliyaga qarshi ilk o‘yini oldidan muhim gapni aytdiBugun, 16:32«Bu Argentina 1990 yilgi jamoani eslatmoqda»: Nepomnyashiy final yo‘li haqida«Bu Argentina 1990 yilgi jamoani eslatmoqda»: Nepomnyashiy final yo‘li haqidaBugun, 16:28Xolandning otasi hakamdan norozi bo‘ldi: «Bizni talon-taroj qilishdi»Xolandning otasi hakamdan norozi bo‘ldi: «Bizni talon-taroj qilishdi»Bugun, 16:17Lionel Messi va hakam oʻrtasidagi ziddiyat: Argentina yarim final ostonasidaLionel Messi va hakam oʻrtasidagi ziddiyat: Argentina yarim final ostonasidaBugun, 15:39Erling Xoland Jud Bellingem haqida: Angliya va Real Madrid bunday yulduz bilan baxtliErling Xoland Jud Bellingem haqida: Angliya va Real Madrid bunday yulduz bilan baxtliBugun, 15:31Tomas Tuxel Declan Rice nima uchun almashtirilganiga oydinlik kiritdiTomas Tuxel Declan Rice nima uchun almashtirilganiga oydinlik kiritdiBugun, 15:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi