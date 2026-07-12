Holand Norvegiya haqida gapirdi: “Endi o‘zimizni ko‘rsatish vaqti keldi”

·0·Sport
Holand Norvegiya haqida gapirdi: “Endi o‘zimizni ko‘rsatish vaqti keldi”

Norvegiya milliy jamoasi JCH-2026da o‘z ishtirokini yakunlagan bo‘lsa-da, Erling Holand uchun bu turnir oddiy sahifa emas, balki yangi davr boshlanishiga ishora bo‘ldi. Hujumchi jamoasining o‘yini, Braziliyaga qarshi g‘alaba va Angliya bilan kechgan og‘ir bahsdan keyin norveg futbolining kelajagi haqida ochiq gapirdi.

“Bu mening uzoq yillik maqsadim edi”

Erling Holand uchun jahon chempionatida Norvegiya sharafini himoya qilish uzoq yillar davomidagi asosiy orzulardan biri bo‘lgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, JCH-2026 Norvegiya terma jamoasi uchun katta sahnaga chiqish imkonini berdi.

“Bu mening uzoq yillik maqsadim edi. O‘ylaymanki, ushbu turnirdan keyin biz Norvegiyani futbol olamiga tanita oldik”, — dedi Holand.

Holandning ta’kidlashicha, endi eng muhim vazifa — bir marta yaxshi o‘ynash emas, balki shu darajani barqaror saqlab qolish.

Braziliyaga qarshi g‘alaba — yangi ishonch manbai

Norvegiya uchun turnirdagi eng yorqin lahzalardan biri Braziliyaga qarshi o‘yin bo‘ldi. Holand bu g‘alabani jamoa salohiyatini ko‘rsatgan muhim dalil sifatida baholadi.

Uning fikricha, Norvegiya dunyoning eng kuchli terma jamoalaridan biriga qarshi nafaqat raqobat qila olishini, balki g‘alaba qozonishga ham qodir ekanini isbotladi.

Angliyaga mag‘lubiyat, lekin mag‘lub kayfiyat emas

Norvegiya keyingi bosqichda Angliyaga imkoniyatni boy berdi. Ammo Holand bu natijani faqat mag‘lubiyat sifatida ko‘rmayapti.

Uning aytishicha, Norvegiya Angliyani jiddiy kurashishga majbur qilgan va o‘yin boshqacha yakunlanishi ham mumkin edi.

“Yakunda Angliyaga yutqazdik, ammo ularni jiddiy kurashishga majbur qildik. Balki hammasi boshqacha yakunlanishi ham mumkin edi”, — dedi u.

Bu gaplar jamoada ruh tushmaganini, aksincha, kelajakka ishonch kuchayganini ko‘rsatadi.

“Bizda ajoyib avlod shakllangan”

Holand Norvegiya terma jamoasining kelajagiga katta umid bilan qaramoqda. Uning fikricha, oldindagi Jahon va Yevropa chempionatlari ushbu avlod uchun o‘zini to‘liq namoyon etish imkoniyati bo‘ladi.

“Oldinda bizni yana Jahon va Yevropa chempionatlari kutmoqda. Menimcha, endi o‘zimizni haqiqatan ham namoyon etish vaqti keldi. Bizda ajoyib avlod shakllangan”, — dedi Holand.

Norvegiya JCH-2026da katta sovrinsiz qolgan bo‘lishi mumkin. Ammo Holandning so‘zlaridan anglashiladiki, bu jamoa uchun hikoya endigina boshlanyapti.

Sizningcha, Norvegiya kelasi yirik turnirlarda haqiqatan ham kuchli da’vogarga aylana oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland VAR qaroridan gʻazabda: Norvegiya Jaxon chempionati bilan xayrlashdiErling Xoland VAR qaroridan gʻazabda: Norvegiya Jaxon chempionati bilan xayrlashdiBugun, 22:35Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqdaCristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqdaBugun, 22:35FIFA JCH-2026 finali o‘tadigan stadion maysasini sotuvga chiqaradiFIFA JCH-2026 finali o‘tadigan stadion maysasini sotuvga chiqaradiBugun, 22:35Arsenal Julian Alvarez transferini tezlashtirmoqda: Londonliklar katta yurishga tayyorArsenal Julian Alvarez transferini tezlashtirmoqda: Londonliklar katta yurishga tayyorBugun, 21:39Alejandro Garnacho Chelsi mashgʻulotlariga kelmadi: 40 million funtlik transfer barbod boʻldimiAlejandro Garnacho Chelsi mashgʻulotlariga kelmadi: 40 million funtlik transfer barbod boʻldimiBugun, 21:12Lionel Messi faoliyatida ilk bor Angliyaga qarshi: Jaxon chempionatida tarixiy toʻqnashuvLionel Messi faoliyatida ilk bor Angliyaga qarshi: Jaxon chempionatida tarixiy toʻqnashuvBugun, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi