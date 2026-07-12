Holand Norvegiya haqida gapirdi: “Endi o‘zimizni ko‘rsatish vaqti keldi”
Norvegiya milliy jamoasi JCH-2026da o‘z ishtirokini yakunlagan bo‘lsa-da, Erling Holand uchun bu turnir oddiy sahifa emas, balki yangi davr boshlanishiga ishora bo‘ldi. Hujumchi jamoasining o‘yini, Braziliyaga qarshi g‘alaba va Angliya bilan kechgan og‘ir bahsdan keyin norveg futbolining kelajagi haqida ochiq gapirdi.
“Bu mening uzoq yillik maqsadim edi”
Erling Holand uchun jahon chempionatida Norvegiya sharafini himoya qilish uzoq yillar davomidagi asosiy orzulardan biri bo‘lgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, JCH-2026 Norvegiya terma jamoasi uchun katta sahnaga chiqish imkonini berdi.
“Bu mening uzoq yillik maqsadim edi. O‘ylaymanki, ushbu turnirdan keyin biz Norvegiyani futbol olamiga tanita oldik”, — dedi Holand.
Holandning ta’kidlashicha, endi eng muhim vazifa — bir marta yaxshi o‘ynash emas, balki shu darajani barqaror saqlab qolish.
Braziliyaga qarshi g‘alaba — yangi ishonch manbai
Norvegiya uchun turnirdagi eng yorqin lahzalardan biri Braziliyaga qarshi o‘yin bo‘ldi. Holand bu g‘alabani jamoa salohiyatini ko‘rsatgan muhim dalil sifatida baholadi.
Uning fikricha, Norvegiya dunyoning eng kuchli terma jamoalaridan biriga qarshi nafaqat raqobat qila olishini, balki g‘alaba qozonishga ham qodir ekanini isbotladi.
Angliyaga mag‘lubiyat, lekin mag‘lub kayfiyat emas
Norvegiya keyingi bosqichda Angliyaga imkoniyatni boy berdi. Ammo Holand bu natijani faqat mag‘lubiyat sifatida ko‘rmayapti.
Uning aytishicha, Norvegiya Angliyani jiddiy kurashishga majbur qilgan va o‘yin boshqacha yakunlanishi ham mumkin edi.
“Yakunda Angliyaga yutqazdik, ammo ularni jiddiy kurashishga majbur qildik. Balki hammasi boshqacha yakunlanishi ham mumkin edi”, — dedi u.
Bu gaplar jamoada ruh tushmaganini, aksincha, kelajakka ishonch kuchayganini ko‘rsatadi.
“Bizda ajoyib avlod shakllangan”
Holand Norvegiya terma jamoasining kelajagiga katta umid bilan qaramoqda. Uning fikricha, oldindagi Jahon va Yevropa chempionatlari ushbu avlod uchun o‘zini to‘liq namoyon etish imkoniyati bo‘ladi.
“Oldinda bizni yana Jahon va Yevropa chempionatlari kutmoqda. Menimcha, endi o‘zimizni haqiqatan ham namoyon etish vaqti keldi. Bizda ajoyib avlod shakllangan”, — dedi Holand.
Norvegiya JCH-2026da katta sovrinsiz qolgan bo‘lishi mumkin. Ammo Holandning so‘zlaridan anglashiladiki, bu jamoa uchun hikoya endigina boshlanyapti.
Sizningcha, Norvegiya kelasi yirik turnirlarda haqiqatan ham kuchli da’vogarga aylana oladimi?
…