JCHda 64 ta jamoa bo‘lishi mumkin: Infantino yangi rejalarni e’lon qildi

·27·Sport
JCHda 64 ta jamoa bo‘lishi mumkin: Infantino yangi rejalarni e’lon qildi

FIFA prezidenti Janni Infantino kelajakda futbol bo‘yicha jahon chempionati ishtirokchilari sonini 64 tagacha kengaytirish g‘oyasini istisno qilmayapti. Bu haqdagi bayonot AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlarida ilk bor 48 ta jamoa ishtirokida o‘tkazilayotgan JCH-2026 fonida yangradi. Biroq FIFA rahbarining ushbu global rejalarni o‘zi oxiriga yetkaza olishi katta so‘roq ostida turibdi. Zamin.uz mundialning yangi formati va Infantino atrofida avj olgan siyosiy mojaro tafsilotlarini taqdim etadi.

«Barcha uchun imkon»: 48 talik formatdan 64 talikka o‘tish

56 yoshli futbol funksioneri Blue Sport nashriga bergan intervyusida 48 ta jamoa ishtirokidagi amaldagi turnir o‘zini to‘liq oqlaganini va muvaffaqiyatli o‘tayotganini ta’kidladi.

Infantinoning so‘zlariga ko‘ra, kengaytirilgan format tufayli dunyo futbolida yangi kuchlar bosh ko‘tarmoqda:

  • Afrika fenomeni: Joriy musobaqada Afrika qit’asining 10 ta jamoasidan 9 tasi pley-off bosqichiga yo‘l oldi. Taqqoslash uchun, o‘tgan mundialda ushbu qit’adan atigi 5 ta vakil qatnashgan edi.

  • Global tenglik: Barcha qit’alardan kelgan terma jamoalar gol urishga va kamida bitta ochko olishga muvaffaq bo‘lishdi.

«Turnirni tashkillashtirishda uni nafaqat Yevropa va Janubiy Amerika, balki butun dunyo uchun ochiq qilish muhimdir. Har bir mamlakat jahon chempionatida ishtirok etishni orzu qilish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak», — dedi FIFA prezidenti.

Eslatib o‘tamiz, 64 ta jamoalik formatga o‘tish tashabbusi 2025 yildayoq KONMЕBOL rahbari Alexandro Dominges tomonidan o‘rtaga tashlangan edi. U ushbu formatni FIFA turnirning 100 yilligini nishonlaydigan JCH-2030 musobaqasida sinab ko‘rishni taklif qilgan va Infantino ham ESPN nashriga bergan bayonotida bu g‘oyani qo‘llab-quvvatlagan edi.

Donald Tramp va FIFAdagi inqiroz: Infantino ishonchdan qoldimi?

Infantino turnirlar ko‘lamini kengaytirishni orzu qilayotgan bo‘lsa-da, uning o‘z kursisini saqlab qolishi qiyinlashmoqda. AQSH terma jamoasi hujumchisi Folarin Balogun bilan bog‘liq siyosiy mojaro FIFA rahbarining pozitsiyasini keskin zaiflashtirib yubordi.

Mojaro nimadan boshlandi? AQSHlik forvard JCH 1/16 finali doirasidagi Bosniya va Hersegovinaga qarshi bahsda (2:0) qizil kartochka olib, maydondan chetlatilgan edi. Biroq uning diskvalifikatsiyasi kutilmaganda kechiktirildi va u Belgiyaga qarshi keyingi muhim o‘yinda maydonga tushdi. Keyinchalik ma’lum bo‘lishicha, Balogunning jazosini shartliga almashtirishni Infantinodan AQSH prezidenti Donald Tramp shaxsan iltimos qilgan.

Ushbu vaziyat futbol assotsiatsiyalari va xalqaro OAVlarning keskin g‘azabiga sabab bo‘ldi. The Times nashrining yuqori martabali manbasi vaziyatga quyidagicha baho berdi:

«Futbolga Trampnikidan ko‘ra kattaroq siyosiy aralashuv bo‘lmaydi, FIFAning tushuntirish berishga urinishlari esa bema’ni chiqdi».

2027 yilgi saylovlar va JCH-2030 istiqbollari

Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, Janni Infantino qonunbuzarlikka yo‘l qo‘yganini rad etmoqda va 2027 yilgi saylovlarda o‘z nomzodini qayta qo‘ymoqchi. Biroq uning obro‘siga jiddiy putur yetgani sababli, tashkilot ichida unga muqobil kuchli nomzod tayyorlash ishlari boshlab yuborilgan.

Ishtirokchilar soni 64 taga kengaytirilgan yoki kengaytirilmagan taqdirda ham, bo‘lajak JCH-2030 futbol tarixidagi eng keng qamrovli musobaqa bo‘lishi aniq. Ushbu yubiley turniri bir vaqtning o‘zida 3 ta qit’adagi 6 mamlakatda bo‘lib o‘tadi:

Qit’a

Mezbon davlatlar

Janubiy Amerika

Urugvay, Argentina, Paragvay

Yevropa

Ispaniya, Portugaliya

Afrika

Marokash

64 ta jamoalik formatning rasman kuchga kirishi esa yaqin yillarda FIFA rahbariyatida kutilayotgan katta o‘zgarishlar va siyosiy kurashlar natijasiga bog‘liq bo‘lib qoladi.

Жанни ИнфантиноFIFAAQSHMeksikaKanada
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aleksander Syorlot nima uchun Erling Xolandga pas bermaganiga izoh berdiAleksander Syorlot nima uchun Erling Xolandga pas bermaganiga izoh berdiKecha, 23:18Neymar Orlando bogʻida nogironlar aravachasida koʻrinish berdi: Braziliya afsonasi charchaganmi?Neymar Orlando bogʻida nogironlar aravachasida koʻrinish berdi: Braziliya afsonasi charchaganmi?Kecha, 22:50Holand Norvegiya haqida gapirdi: “Endi o‘zimizni ko‘rsatish vaqti keldi”Holand Norvegiya haqida gapirdi: “Endi o‘zimizni ko‘rsatish vaqti keldi”Kecha, 22:41Erling Xoland VAR qaroridan gʻazabda: Norvegiya Jaxon chempionati bilan xayrlashdiErling Xoland VAR qaroridan gʻazabda: Norvegiya Jaxon chempionati bilan xayrlashdiKecha, 22:35Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqdaCristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqdaKecha, 22:35FIFA JCH-2026 finali o‘tadigan stadion maysasini sotuvga chiqaradiFIFA JCH-2026 finali o‘tadigan stadion maysasini sotuvga chiqaradiKecha, 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi