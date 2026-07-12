JCHda 64 ta jamoa bo‘lishi mumkin: Infantino yangi rejalarni e’lon qildi
FIFA prezidenti Janni Infantino kelajakda futbol bo‘yicha jahon chempionati ishtirokchilari sonini 64 tagacha kengaytirish g‘oyasini istisno qilmayapti. Bu haqdagi bayonot AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlarida ilk bor 48 ta jamoa ishtirokida o‘tkazilayotgan JCH-2026 fonida yangradi. Biroq FIFA rahbarining ushbu global rejalarni o‘zi oxiriga yetkaza olishi katta so‘roq ostida turibdi. Zamin.uz mundialning yangi formati va Infantino atrofida avj olgan siyosiy mojaro tafsilotlarini taqdim etadi.
«Barcha uchun imkon»: 48 talik formatdan 64 talikka o‘tish
56 yoshli futbol funksioneri Blue Sport nashriga bergan intervyusida 48 ta jamoa ishtirokidagi amaldagi turnir o‘zini to‘liq oqlaganini va muvaffaqiyatli o‘tayotganini ta’kidladi.
Infantinoning so‘zlariga ko‘ra, kengaytirilgan format tufayli dunyo futbolida yangi kuchlar bosh ko‘tarmoqda:
Afrika fenomeni: Joriy musobaqada Afrika qit’asining 10 ta jamoasidan 9 tasi pley-off bosqichiga yo‘l oldi. Taqqoslash uchun, o‘tgan mundialda ushbu qit’adan atigi 5 ta vakil qatnashgan edi.
Global tenglik: Barcha qit’alardan kelgan terma jamoalar gol urishga va kamida bitta ochko olishga muvaffaq bo‘lishdi.
«Turnirni tashkillashtirishda uni nafaqat Yevropa va Janubiy Amerika, balki butun dunyo uchun ochiq qilish muhimdir. Har bir mamlakat jahon chempionatida ishtirok etishni orzu qilish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak», — dedi FIFA prezidenti.
Eslatib o‘tamiz, 64 ta jamoalik formatga o‘tish tashabbusi 2025 yildayoq KONMЕBOL rahbari Alexandro Dominges tomonidan o‘rtaga tashlangan edi. U ushbu formatni FIFA turnirning 100 yilligini nishonlaydigan JCH-2030 musobaqasida sinab ko‘rishni taklif qilgan va Infantino ham ESPN nashriga bergan bayonotida bu g‘oyani qo‘llab-quvvatlagan edi.
Donald Tramp va FIFAdagi inqiroz: Infantino ishonchdan qoldimi?
Infantino turnirlar ko‘lamini kengaytirishni orzu qilayotgan bo‘lsa-da, uning o‘z kursisini saqlab qolishi qiyinlashmoqda. AQSH terma jamoasi hujumchisi Folarin Balogun bilan bog‘liq siyosiy mojaro FIFA rahbarining pozitsiyasini keskin zaiflashtirib yubordi.
Mojaro nimadan boshlandi? AQSHlik forvard JCH 1/16 finali doirasidagi Bosniya va Hersegovinaga qarshi bahsda (2:0) qizil kartochka olib, maydondan chetlatilgan edi. Biroq uning diskvalifikatsiyasi kutilmaganda kechiktirildi va u Belgiyaga qarshi keyingi muhim o‘yinda maydonga tushdi. Keyinchalik ma’lum bo‘lishicha, Balogunning jazosini shartliga almashtirishni Infantinodan AQSH prezidenti Donald Tramp shaxsan iltimos qilgan.
Ushbu vaziyat futbol assotsiatsiyalari va xalqaro OAVlarning keskin g‘azabiga sabab bo‘ldi. The Times nashrining yuqori martabali manbasi vaziyatga quyidagicha baho berdi:
«Futbolga Trampnikidan ko‘ra kattaroq siyosiy aralashuv bo‘lmaydi, FIFAning tushuntirish berishga urinishlari esa bema’ni chiqdi».
2027 yilgi saylovlar va JCH-2030 istiqbollari
Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, Janni Infantino qonunbuzarlikka yo‘l qo‘yganini rad etmoqda va 2027 yilgi saylovlarda o‘z nomzodini qayta qo‘ymoqchi. Biroq uning obro‘siga jiddiy putur yetgani sababli, tashkilot ichida unga muqobil kuchli nomzod tayyorlash ishlari boshlab yuborilgan.
Ishtirokchilar soni 64 taga kengaytirilgan yoki kengaytirilmagan taqdirda ham, bo‘lajak JCH-2030 futbol tarixidagi eng keng qamrovli musobaqa bo‘lishi aniq. Ushbu yubiley turniri bir vaqtning o‘zida 3 ta qit’adagi 6 mamlakatda bo‘lib o‘tadi:
Qit’a
Mezbon davlatlar
Janubiy Amerika
Urugvay, Argentina, Paragvay
Yevropa
Ispaniya, Portugaliya
Afrika
Marokash
64 ta jamoalik formatning rasman kuchga kirishi esa yaqin yillarda FIFA rahbariyatida kutilayotgan katta o‘zgarishlar va siyosiy kurashlar natijasiga bog‘liq bo‘lib qoladi.
…