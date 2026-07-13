Rodri Lamine Yamalni xotirjamlikka chaqirdi: Ispaniya yulduzi bosim ostida qolmoqdami?

·0·Sport
Rodri Lamine Yamalni xotirjamlikka chaqirdi: Ispaniya yulduzi bosim ostida qolmoqdami?

Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri Jahon chempionati yarim finali oldidan jamoaning eng yosh yulduzi Lamine Yamalga murojaat qilib, uni maydondagi hayajon va ortiqcha xavotirni jilovlashga chaqirdi. Manchester Siti yarim himoyachisi Barselona iqtidorining oʻyini jamoa uchun oʻta muhim ekanini taʼkidlar ekan, uning oʻzini koʻrsatishga boʻlgan haddan tashqari intilishi baʼzida zarar keltirayotganini qayd etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fransiyaga qarshi kechadigan oʻta muhim bahs oldidan Rodri yosh hujumchining ruhiy holatiga eʼtibor qaratdi. Uning fikricha, 19 yoshli futbolchi oʻz mahoratini isbotlashga boʻlgan kuchli xohish tufayli biroz asabiylashmoqda, bu esa uning qanotdagi tabiiy portlovchi harakatlariga toʻsqinlik qilmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, Rodri Yamalning intellektini yuqori baholagan holda, unga tajribali maslahatlar berib kelmoqda.

Tajriba va yoshlik muvozanati

"U biz uchun toʻp bilan ham, toʻpsiz ham juda muhim oʻyinchi. Lamine juda aqlli yigit, biroq baʼzida oʻzini isbotlashga boʻlgan xavotiri (anxiety) uni biroz shoshiltirib qoʻyadi. U hali 19 yoshda ekanini unutmaslik kerak, oʻyinning maʼlum pallalarida uni tinchlantirib turishimiz lozim", — deya taʼkidladi Rodri chorak finaldan keyingi intervyusida.

Lamine Yamal yirik turnirlarda 10 ta gʻalabaga erishgan eng yosh yevropalik futbolchi sifatida tarixga kirgan boʻlsa-da, ushbu Jahon chempionatida uning samaradorligi borasida savollar tugʻilmoqda. Turnirga kichik jarohat bilan kelgan futbolchi La Ligadagi yorqin formasini toʻliq namoyish eta olmayapti va raqib jarima maydonchasi atrofida koʻpincha yakkalanib qolmoqda.

Shunga qaramay, yosh hujumchi tanqidlarga nisbatan vazmin munosabat bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, shaxsiy statistika jamoaviy muvaffaqiyatdan ustun emas. "Agar biz Jahon chempionatida gʻolib chiqsak, hech kim mening nechta gol urganimni eslamaydi. Men oʻz harakatlarim bilan raqib himoyachilarini chalgʻitib, jamoadoshlarimga boʻsh joy yaratib berayotganimdan xursandman", — deydi Yamal.

Yevro-2024dan keyingi oʻsish

Rodri Yamalning Yevropa chempionatidagi gʻalabadan soʻng ancha ulgʻayganini eʼtirof etdi. Endilikda u kutilmagan kashfiyot emas, balki jamoaning shakllangan va yetakchi aʼzolaridan biri sifatida qabul qilinmoqda. Sardorning aytishicha, yosh futbolchi doimiy ravishda oʻz ustida ishlashga va kattalarning maslahatlariga quloq solishga tayyor.

"U Yevro-2024da oʻzining yetukligini koʻrsatgan edi. Hozir u ikki yoshga ulgʻaygan va uning bu yoshda qilayotgan ishlari bizni hayron qoldirmaydi. Oʻyinni oʻqish borasida hali oʻrganadigan jihatlari bor, bu uning yoshida tabiiy hol. Eng muhimi, u tinglashni biladi va munosabati bilan barchaga namuna boʻlmoqda", — deya qoʻshimcha qildi Rodri.

Ispaniya va Fransiya oʻrtasidagi yarim final uchrashuvi nafaqat ikki grand jamoaning toʻqnashuvi, balki Lamine Yamal kabi yosh isteʼdodlarning katta bosim ostida qanchalik bardosh bera olishini koʻrsatadigan jiddiy imtihon boʻlishi kutilmoqda.

IspaniyaRodriLamine YamalJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joan Laporta Raphinha va Karim Adeyemi transferi borasidagi rejalarni ochiqladiJoan Laporta Raphinha va Karim Adeyemi transferi borasidagi rejalarni ochiqladiBugun, 14:51Jarrod Bowen kutilmagan qarorga keldi: Liverpul va Aston Villa takliflari rad etiladimi?Jarrod Bowen kutilmagan qarorga keldi: Liverpul va Aston Villa takliflari rad etiladimi?Bugun, 14:37Florian Virts uchun sinov davri: Liverpul yulduzi 116 million funtni oqlay oladimiFlorian Virts uchun sinov davri: Liverpul yulduzi 116 million funtni oqlay oladimiBugun, 14:14Barselona Julian Alvarez uchun kurashda Atletiko Madridga shart qoʻydiBarselona Julian Alvarez uchun kurashda Atletiko Madridga shart qoʻydiBugun, 13:56Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdiNeymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdiBugun, 13:34Arsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqdaArsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqdaBugun, 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi