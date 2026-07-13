Rodri Lamine Yamalni xotirjamlikka chaqirdi: Ispaniya yulduzi bosim ostida qolmoqdami?
Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri Jahon chempionati yarim finali oldidan jamoaning eng yosh yulduzi Lamine Yamalga murojaat qilib, uni maydondagi hayajon va ortiqcha xavotirni jilovlashga chaqirdi. Manchester Siti yarim himoyachisi Barselona iqtidorining oʻyini jamoa uchun oʻta muhim ekanini taʼkidlar ekan, uning oʻzini koʻrsatishga boʻlgan haddan tashqari intilishi baʼzida zarar keltirayotganini qayd etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fransiyaga qarshi kechadigan oʻta muhim bahs oldidan Rodri yosh hujumchining ruhiy holatiga eʼtibor qaratdi. Uning fikricha, 19 yoshli futbolchi oʻz mahoratini isbotlashga boʻlgan kuchli xohish tufayli biroz asabiylashmoqda, bu esa uning qanotdagi tabiiy portlovchi harakatlariga toʻsqinlik qilmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, Rodri Yamalning intellektini yuqori baholagan holda, unga tajribali maslahatlar berib kelmoqda.
Tajriba va yoshlik muvozanati"U biz uchun toʻp bilan ham, toʻpsiz ham juda muhim oʻyinchi. Lamine juda aqlli yigit, biroq baʼzida oʻzini isbotlashga boʻlgan xavotiri (anxiety) uni biroz shoshiltirib qoʻyadi. U hali 19 yoshda ekanini unutmaslik kerak, oʻyinning maʼlum pallalarida uni tinchlantirib turishimiz lozim", — deya taʼkidladi Rodri chorak finaldan keyingi intervyusida.
Lamine Yamal yirik turnirlarda 10 ta gʻalabaga erishgan eng yosh yevropalik futbolchi sifatida tarixga kirgan boʻlsa-da, ushbu Jahon chempionatida uning samaradorligi borasida savollar tugʻilmoqda. Turnirga kichik jarohat bilan kelgan futbolchi La Ligadagi yorqin formasini toʻliq namoyish eta olmayapti va raqib jarima maydonchasi atrofida koʻpincha yakkalanib qolmoqda.
Shunga qaramay, yosh hujumchi tanqidlarga nisbatan vazmin munosabat bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, shaxsiy statistika jamoaviy muvaffaqiyatdan ustun emas. "Agar biz Jahon chempionatida gʻolib chiqsak, hech kim mening nechta gol urganimni eslamaydi. Men oʻz harakatlarim bilan raqib himoyachilarini chalgʻitib, jamoadoshlarimga boʻsh joy yaratib berayotganimdan xursandman", — deydi Yamal.
Yevro-2024dan keyingi oʻsishRodri Yamalning Yevropa chempionatidagi gʻalabadan soʻng ancha ulgʻayganini eʼtirof etdi. Endilikda u kutilmagan kashfiyot emas, balki jamoaning shakllangan va yetakchi aʼzolaridan biri sifatida qabul qilinmoqda. Sardorning aytishicha, yosh futbolchi doimiy ravishda oʻz ustida ishlashga va kattalarning maslahatlariga quloq solishga tayyor.
"U Yevro-2024da oʻzining yetukligini koʻrsatgan edi. Hozir u ikki yoshga ulgʻaygan va uning bu yoshda qilayotgan ishlari bizni hayron qoldirmaydi. Oʻyinni oʻqish borasida hali oʻrganadigan jihatlari bor, bu uning yoshida tabiiy hol. Eng muhimi, u tinglashni biladi va munosabati bilan barchaga namuna boʻlmoqda", — deya qoʻshimcha qildi Rodri.
Ispaniya va Fransiya oʻrtasidagi yarim final uchrashuvi nafaqat ikki grand jamoaning toʻqnashuvi, balki Lamine Yamal kabi yosh isteʼdodlarning katta bosim ostida qanchalik bardosh bera olishini koʻrsatadigan jiddiy imtihon boʻlishi kutilmoqda.
…