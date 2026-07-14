Khiara Keating Manchester Siti bilan shartnomani rad etib Liverpulga oʻtdi
Angliya ayollar terma jamoasi darvozaboni Khiara Keating faoliyatida keskin burilish yasadi. Isteʼdodli posbon Manchester Siti klubi taklif qilgan yangi shartnomani rad etib, erkin agent sifatida Liverpul safiga qoʻshildi. Ushbu transfer Mersisayd klubi uchun strategik ahamiyatga ega boʻlib, jamoaning darvoza chizigʻini sezilarli darajada kuchaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC Sport nashrining xabar berishicha, 22 yoshli Keating Liverpul bilan uch yillik shartnoma imzolagan va yangi jamoasida 12-raqamli libosda harakat qiladi. Manchester Siti akademiyasida 11 yoshidan buyon tarbiyalangan futbolchi uchun bu qaror oson boʻlmagan, biroq soʻnggi mavsumlarda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻygani uni klubni tark etishga majbur qildi.
Asosiy tarkib uchun kurash va Jahon chempionati orzusiKeating 2023-24-yilgi mavsumda Angliya ayollar oliy ligasida (WSL) "Oltin qoʻlqop" sohibasiga aylangan va bu natijaga erishgan eng yosh darvozabon sifatida tarixga kirgan edi. Biroq, Manchester Siti boshqaruviga Andree Jeglertz kelganidan soʻng, uning oʻyin amaliyoti keskin kamayib ketdi. Oʻtgan mavsumda u bor-yoʻgʻi toʻrtta oʻyinda maydonga tushdi, bu esa uning terma jamoadagi mavqeiga ham salbiy taʼsir koʻrsatdi.
Kelasi yili boʻlib oʻtadigan ayollar oʻrtasidagi Jahon chempionati oldidan Khiara Keating muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlishni istamoqda. GOAL nashriga bergan intervyusida u zaxirada qolib ketish qanchalik qiyinligini tan olgan edi. Liverpul bosh murabbiyi Garet Teylor bilan qayta topishish (u aynan Teylor qoʻl ostida Manchester Siti tarkibida debyut qilgan) futbolchining qarorida muhim rol oʻynadi.
Liverpul uchun ushbu transfer ayni muddao boʻldi. Jamoa yanvar oyida shvetsiyalik Jennifer Falkni ijaraga olgan edi, biroq mavsum yakunida u bilan doimiy shartnoma borasida kelishuvga erishilmadi. Keatingning tekinga qoʻlga kiritilishi Mersisayd klubining transfer bozoridagi eng muvaffaqiyatli yurishlaridan biri sifatida baholanmoqda.
Yangi jamoasiga qoʻshilgach, Keating Liverpulning jahon miqyosidagi nufuzi va klubning kelajakdagi loyihalari uni oʻziga jalb qilganini taʼkidladi. "Liverpul — ulkan klub, uning ayollar jamoasi buyuklikka intilmoqda. Ularning oʻyin uslubi menga va mening pozitsiyamga mos keladi", — deya qoʻshimcha qildi darvozabon.
…