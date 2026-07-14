Khiara Keating Manchester Siti bilan shartnomani rad etib Liverpulga oʻtdi

·23·Sport
Khiara Keating Manchester Siti bilan shartnomani rad etib Liverpulga oʻtdi

Angliya ayollar terma jamoasi darvozaboni Khiara Keating faoliyatida keskin burilish yasadi. Isteʼdodli posbon Manchester Siti klubi taklif qilgan yangi shartnomani rad etib, erkin agent sifatida Liverpul safiga qoʻshildi. Ushbu transfer Mersisayd klubi uchun strategik ahamiyatga ega boʻlib, jamoaning darvoza chizigʻini sezilarli darajada kuchaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC Sport nashrining xabar berishicha, 22 yoshli Keating Liverpul bilan uch yillik shartnoma imzolagan va yangi jamoasida 12-raqamli libosda harakat qiladi. Manchester Siti akademiyasida 11 yoshidan buyon tarbiyalangan futbolchi uchun bu qaror oson boʻlmagan, biroq soʻnggi mavsumlarda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻygani uni klubni tark etishga majbur qildi.

Asosiy tarkib uchun kurash va Jahon chempionati orzusi

Keating 2023-24-yilgi mavsumda Angliya ayollar oliy ligasida (WSL) "Oltin qoʻlqop" sohibasiga aylangan va bu natijaga erishgan eng yosh darvozabon sifatida tarixga kirgan edi. Biroq, Manchester Siti boshqaruviga Andree Jeglertz kelganidan soʻng, uning oʻyin amaliyoti keskin kamayib ketdi. Oʻtgan mavsumda u bor-yoʻgʻi toʻrtta oʻyinda maydonga tushdi, bu esa uning terma jamoadagi mavqeiga ham salbiy taʼsir koʻrsatdi.

Kelasi yili boʻlib oʻtadigan ayollar oʻrtasidagi Jahon chempionati oldidan Khiara Keating muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlishni istamoqda. GOAL nashriga bergan intervyusida u zaxirada qolib ketish qanchalik qiyinligini tan olgan edi. Liverpul bosh murabbiyi Garet Teylor bilan qayta topishish (u aynan Teylor qoʻl ostida Manchester Siti tarkibida debyut qilgan) futbolchining qarorida muhim rol oʻynadi.

Liverpul uchun ushbu transfer ayni muddao boʻldi. Jamoa yanvar oyida shvetsiyalik Jennifer Falkni ijaraga olgan edi, biroq mavsum yakunida u bilan doimiy shartnoma borasida kelishuvga erishilmadi. Keatingning tekinga qoʻlga kiritilishi Mersisayd klubining transfer bozoridagi eng muvaffaqiyatli yurishlaridan biri sifatida baholanmoqda.

Yangi jamoasiga qoʻshilgach, Keating Liverpulning jahon miqyosidagi nufuzi va klubning kelajakdagi loyihalari uni oʻziga jalb qilganini taʼkidladi. "Liverpul — ulkan klub, uning ayollar jamoasi buyuklikka intilmoqda. Ularning oʻyin uslubi menga va mening pozitsiyamga mos keladi", — deya qoʻshimcha qildi darvozabon.

LiverpulManchester SitiKhiara KeatingAyollar FutboliTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Klod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildiKlod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildiBugun, 14:10Yamal gol haqida ochiq gapirdi: “Bu chaqiriqni qabul qilaman”Yamal gol haqida ochiq gapirdi: “Bu chaqiriqni qabul qilaman”Bugun, 13:45Mourinyu Vinisiusni ushlab qoladimi? “Real”da katta sinov...Mourinyu Vinisiusni ushlab qoladimi? “Real”da katta sinov...Bugun, 13:42O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Bugun, 13:38Harry Kane Angliya terma jamoasidagi ichki nizolar haqidagi gap-soʻzlarga chek qoʻydiHarry Kane Angliya terma jamoasidagi ichki nizolar haqidagi gap-soʻzlarga chek qoʻydiBugun, 13:34Cristiano Ronaldo jamoasida moliyaviy inqiroz: Al-Nassr maoshlarni toʻlashda qiynalmoqdaCristiano Ronaldo jamoasida moliyaviy inqiroz: Al-Nassr maoshlarni toʻlashda qiynalmoqdaBugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi