Xabi Alonso nima uchun Liverpul emas, aynan Chelsi klubini tanlaganiga izoh berdi

·0·Sport
Xabi Alonso nima uchun Liverpul emas, aynan Chelsi klubini tanlaganiga izoh berdi

Futbol olamidagi eng talabgir mutaxassislardan biri sanalgan Xabi Alonso kutilmaganda Londonning Chelsi klubi boshqaruvini qoʻlga oldi. Ispaniyalik murabbiy oʻzining yangi jamoasidagi ilk ish kunida nima sababdan sobiq jamoasi Liverpulga qaytmagani va nima uchun aynan Stamford Bridge loyihasini tanlagani haqida batafsil toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Xabi Alonso futbolchi sifatida Liverpul safida 2005-yilda Chempionlar ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan va muxlislarning haqiqiy kumiriga aylangan edi. Biroq, murabbiyning taʼkidlashicha, uning Londonga koʻchib oʻtishi his-tuygʻular bilan emas, balki professional imkoniyatlar va vaqt masalasi bilan bogʻliq. BBC Sport nashriga bergan intervyusida u buni "toʻgʻri vaqtda kelgan taklif" deb baholadi.

Vaqt va imkoniyatlar masalasi

Xabi Alonso Liverpul bilan bogʻliq mish-mishlarga oydinlik kiritar ekan, Mersisayd klubidan tayinlovdan oldingi haftalarda hech qanday rasmiy aloqa boʻlmaganini bildirdi. Liverpul jamoasi Arne Slot bilan xayrlashgan boʻlsa-da, Alonso uchun Chelsi varianti aniqroq va istiqbolliroq koʻringan. "Men bugun shu yerdaman va bu katta chorlovni intiqlik bilan kutyapman. Chelsi — dunyoning eng yirik klublaridan biri", — deya qoʻshimcha qildi ispan mutaxassisi.

Eʼtiborli jihati shundaki, Xabi Alonso Chelsi tarkibida shunchaki bosh murabbiy emas, balki kengaytirilgan vakolatlarga ega boʻlgan menejer maqomida ish boshladi. Bu uning oʻzidan oldingi murabbiylar Enzo Maresca va Liam Roseniordan farqli oʻlaroq, transfer siyosati va klub strategiyasiga koʻproq taʼsir oʻtkaza olishini anglatadi.

Yangi tizim va kelajak rejalari

Alonso klub sport direktorlari bilan hamkorlik qilishga tayyorligini va qarorlar qabul qilishda jamoaviy masʼuliyat muhimligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Chelsi tarkibida kuchli poydevor mavjud va hozirgi vazifa uni toʻgʻri yoʻnalishda mustahkamlashdan iborat. Ispaniyalik murabbiy Real Madrid va Bayer Leverkusen klublaridagi muvaffaqiyatli tajribasini endi Angliya Premer-ligasida qoʻllashni maqsad qilgan.

Shu bilan birga, Alonso London klubidagi bosim naqadar yuqori ekanligini yaxshi tushunadi. Chelsi oxirgi toʻrt yil ichida oltinchi doimiy murabbiyni tayinladi, bu esa rahbariyatning natijalarga boʻlgan talabchanligidan dalolat beradi. Shunga qaramay, 44 yoshli mutaxassis zamonaviy futbol talablariga tayyorligini va klubni yana choʻqqiga olib chiqishiga ishonchi komil ekanini bildirdi.

Xulosa oʻrnida aytish joizki, Xabi Alonsoning Chelsi boshqaruviga kelishi Angliya futbolida yangi davrni boshlab berishi mumkin. Uning taktik bilimlari va yoshlar bilan ishlash qobiliyati hozirgi yosh tarkibga ega boʻlgan London jamoasi uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda.

Xabi AlonsoChelsiLiverpulTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona uchun ogʻir zarba: Frenkie de Jong uzoq muddatga safdan chiqdiBarselona uchun ogʻir zarba: Frenkie de Jong uzoq muddatga safdan chiqdiBugun, 20:53Arsenal yulduzi Leandro Trossard Turkiya chempionatiga koʻchib oʻtmoqdaArsenal yulduzi Leandro Trossard Turkiya chempionatiga koʻchib oʻtmoqdaBugun, 19:57Ronaldo Neymar’ni terma jamoadagi faoliyatini yakunlashga shoshilmaslikka chaqirdiRonaldo Neymar’ni terma jamoadagi faoliyatini yakunlashga shoshilmaslikka chaqirdiBugun, 19:51JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiJCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiBugun, 19:51O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Bugun, 19:38Angliya va Argentina oʻrtasidagi yarim final bahsini Lionel Messi uchun «omadli» hakam boshqaradiAngliya va Argentina oʻrtasidagi yarim final bahsini Lionel Messi uchun «omadli» hakam boshqaradiBugun, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi