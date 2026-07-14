Xabi Alonso nima uchun Liverpul emas, aynan Chelsi klubini tanlaganiga izoh berdi
Futbol olamidagi eng talabgir mutaxassislardan biri sanalgan Xabi Alonso kutilmaganda Londonning Chelsi klubi boshqaruvini qoʻlga oldi. Ispaniyalik murabbiy oʻzining yangi jamoasidagi ilk ish kunida nima sababdan sobiq jamoasi Liverpulga qaytmagani va nima uchun aynan Stamford Bridge loyihasini tanlagani haqida batafsil toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Xabi Alonso futbolchi sifatida Liverpul safida 2005-yilda Chempionlar ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan va muxlislarning haqiqiy kumiriga aylangan edi. Biroq, murabbiyning taʼkidlashicha, uning Londonga koʻchib oʻtishi his-tuygʻular bilan emas, balki professional imkoniyatlar va vaqt masalasi bilan bogʻliq. BBC Sport nashriga bergan intervyusida u buni "toʻgʻri vaqtda kelgan taklif" deb baholadi.
Vaqt va imkoniyatlar masalasiXabi Alonso Liverpul bilan bogʻliq mish-mishlarga oydinlik kiritar ekan, Mersisayd klubidan tayinlovdan oldingi haftalarda hech qanday rasmiy aloqa boʻlmaganini bildirdi. Liverpul jamoasi Arne Slot bilan xayrlashgan boʻlsa-da, Alonso uchun Chelsi varianti aniqroq va istiqbolliroq koʻringan. "Men bugun shu yerdaman va bu katta chorlovni intiqlik bilan kutyapman. Chelsi — dunyoning eng yirik klublaridan biri", — deya qoʻshimcha qildi ispan mutaxassisi.
Eʼtiborli jihati shundaki, Xabi Alonso Chelsi tarkibida shunchaki bosh murabbiy emas, balki kengaytirilgan vakolatlarga ega boʻlgan menejer maqomida ish boshladi. Bu uning oʻzidan oldingi murabbiylar Enzo Maresca va Liam Roseniordan farqli oʻlaroq, transfer siyosati va klub strategiyasiga koʻproq taʼsir oʻtkaza olishini anglatadi.
Yangi tizim va kelajak rejalariAlonso klub sport direktorlari bilan hamkorlik qilishga tayyorligini va qarorlar qabul qilishda jamoaviy masʼuliyat muhimligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Chelsi tarkibida kuchli poydevor mavjud va hozirgi vazifa uni toʻgʻri yoʻnalishda mustahkamlashdan iborat. Ispaniyalik murabbiy Real Madrid va Bayer Leverkusen klublaridagi muvaffaqiyatli tajribasini endi Angliya Premer-ligasida qoʻllashni maqsad qilgan.
Shu bilan birga, Alonso London klubidagi bosim naqadar yuqori ekanligini yaxshi tushunadi. Chelsi oxirgi toʻrt yil ichida oltinchi doimiy murabbiyni tayinladi, bu esa rahbariyatning natijalarga boʻlgan talabchanligidan dalolat beradi. Shunga qaramay, 44 yoshli mutaxassis zamonaviy futbol talablariga tayyorligini va klubni yana choʻqqiga olib chiqishiga ishonchi komil ekanini bildirdi.
Xulosa oʻrnida aytish joizki, Xabi Alonsoning Chelsi boshqaruviga kelishi Angliya futbolida yangi davrni boshlab berishi mumkin. Uning taktik bilimlari va yoshlar bilan ishlash qobiliyati hozirgi yosh tarkibga ega boʻlgan London jamoasi uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda.
…