Benzin, dizel yoki elektromobil: xizmat avtomobili uchun qaysi biri maʼqul?

·0·Avto
Benzin, dizel yoki elektromobil: xizmat avtomobili uchun qaysi biri maʼqul?

Zamonaviy avtomobil bozorida tanlov imkoniyati kengaygani sari, korporativ mijozlar va xizmat avtomobilidan foydalanuvchilar uchun eng maqbul dvigatel turini tanlash masalasi dolzarb boʻlib qolmoqda. Bir paytlar ommabop boʻlgan dizel dvigatellarining oʻrnini gibrid va toʻliq elektr quvvati bilan ishlaydigan modellar egallamoqda. Bu nafaqat ekologik talablar, balki iqtisodiy samaradorlik bilan ham bogʻliqdir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yevropa bozorida, xususan Buyuk Britaniyada 2002-yildan boshlab dizel dvigatellari davri boshlangan edi. Oʻshanda hukumat kam miqdorda karbonat angidrid chiqaradigan transport vositalarini ragʻbatlantirish maqsadida soliq imtiyozlarini joriy qilgan. Natijada, xizmat avtomobillari bozorida dizelning ulushi qisqa vaqt ichida 60 foizgacha koʻtarildi. Biroq, soʻnggi yillarda emissiya standartlarining qatʼiylashishi va jamoatchilik fikrining oʻzgarishi ushbu turdagi dvigatellarga boʻlgan talabni keskin tushirib yubordi.

Dizel va benzin: kim uchun va qachon?

Hozirgi kunda dizel dvigatelli avtomobillar tor doiradagi ehtiyojlar uchun saqlanib qolmoqda. Agar haydovchi muntazam ravishda ogʻir yuk tashisa yoki uzoq masofalarga tez-tez qatnasa, dizel hali ham oʻz dolzarbligini yoʻqotmagan. Shuningdek, quvvatlash stansiyalaridan foydalanish imkoniyati cheklangan hududlarda bu eng maqbul variant boʻlib qolmoqda. Biroq, koʻplab avtoishlab chiqaruvchilar oʻz modellar qatorida dizeldan voz kechib, benzinli yoki gibrid versiyalarga oʻtmoqda.

Benzinli avtomobillar esa global miqyosda eng ommabop tanlov boʻlib qolmoqda. Zamonaviy texnologiyalar, xususan, yonilgʻini aniq purkash tizimi va "mild-hybrid" (yumshoq gibrid) texnologiyasi tufayli benzinli dvigatellar tejamkorlik borasida dizelga yaqinlashib qoldi. Benzinli modellarning asosiy ustunligi ularning boshlangʻich narxi arzonligi va model tanlovining kengligidadir.

Gibrid va elektr texnologiyalari istiqboli

Gibrid avtomobillar (HEV va PHEV) oʻzida ichki yonuv dvigateli va elektr motorini birlashtiradi. Bu tizim ayniqsa shahar sharoitida, tez-tez toʻxtab-yurish talab etiladigan holatlarda yoqilgʻi sarfini sezilarli darajada kamaytiradi. Koʻpgina korporativ parklar aynan gibrid modellarga oʻtish orqali ham atrof-muhitga zararni kamaytirmoqda, ham soliq yukini yengillatmoqda.

Britaniya avtomobillarni ijaraga berish va lizing assotsiatsiyasi (BVRLA) maʼlumotlariga koʻra, 2022-yilda dizel dvigatellari lizing bozorida eng kam tanlanadigan yoqilgʻi turiga aylangan. Bugungi kunda xizmat avtomobili tanlayotganlar quyidagi jihatlarga eʼtibor qaratishlari lozim:

  • Haydash masofasi va yoʻnalishlarning xususiyati;
  • Uyda yoki ish joyida quvvatlash imkoniyati mavjudligi;
  • Mahalliy soliq imtiyozlari va ekologik zonalar cheklovlari;
  • Avtomobilning keyingi sotuv qiymati (resale value).
Xulosa qilib aytganda, agar sizda quvvatlash imkoniyati boʻlmasa va kengroq model tanlovini istasangiz, benzinli yoki gibrid avtomobil eng yaxshi yechimdir. Toʻliq elektr yoki plagin-gibridlar esa soliq imtiyozlaridan maksimal foydalanishni istagan shahar haydovchilari uchun ideal tanlov boʻlib qolmoqda.

AvtomobilTexnologiyaDizelGibridIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeep Compass 4xe: Afsonaviy brendning yangi elektr yoʻltanlamasi taqdim etildiJeep Compass 4xe: Afsonaviy brendning yangi elektr yoʻltanlamasi taqdim etildiBugun, 12:21Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiToyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiBugun, 09:23Avtomobil sanoatida yangi davr: Nega yirik kompaniya rahbarlari loyihalarni toʻxtatmoqda?Avtomobil sanoatida yangi davr: Nega yirik kompaniya rahbarlari loyihalarni toʻxtatmoqda?Bugun, 08:28Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiToyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiBugun, 08:23Elektromobillar uchun yangi soliq: Avtopark egalari katta hajmdagi ishga tayyorlanmoqdaElektromobillar uchun yangi soliq: Avtopark egalari katta hajmdagi ishga tayyorlanmoqdaKecha, 23:28Rossiya poytaxtida jamoat transporti innovatsiyasi: Endi MD-2 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlov joriy etildiRossiya poytaxtida jamoat transporti innovatsiyasi: Endi MD-2 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlov joriy etildiKecha, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi