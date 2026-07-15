Benzin, dizel yoki elektromobil: xizmat avtomobili uchun qaysi biri maʼqul?
Zamonaviy avtomobil bozorida tanlov imkoniyati kengaygani sari, korporativ mijozlar va xizmat avtomobilidan foydalanuvchilar uchun eng maqbul dvigatel turini tanlash masalasi dolzarb boʻlib qolmoqda. Bir paytlar ommabop boʻlgan dizel dvigatellarining oʻrnini gibrid va toʻliq elektr quvvati bilan ishlaydigan modellar egallamoqda. Bu nafaqat ekologik talablar, balki iqtisodiy samaradorlik bilan ham bogʻliqdir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yevropa bozorida, xususan Buyuk Britaniyada 2002-yildan boshlab dizel dvigatellari davri boshlangan edi. Oʻshanda hukumat kam miqdorda karbonat angidrid chiqaradigan transport vositalarini ragʻbatlantirish maqsadida soliq imtiyozlarini joriy qilgan. Natijada, xizmat avtomobillari bozorida dizelning ulushi qisqa vaqt ichida 60 foizgacha koʻtarildi. Biroq, soʻnggi yillarda emissiya standartlarining qatʼiylashishi va jamoatchilik fikrining oʻzgarishi ushbu turdagi dvigatellarga boʻlgan talabni keskin tushirib yubordi.
Dizel va benzin: kim uchun va qachon?Hozirgi kunda dizel dvigatelli avtomobillar tor doiradagi ehtiyojlar uchun saqlanib qolmoqda. Agar haydovchi muntazam ravishda ogʻir yuk tashisa yoki uzoq masofalarga tez-tez qatnasa, dizel hali ham oʻz dolzarbligini yoʻqotmagan. Shuningdek, quvvatlash stansiyalaridan foydalanish imkoniyati cheklangan hududlarda bu eng maqbul variant boʻlib qolmoqda. Biroq, koʻplab avtoishlab chiqaruvchilar oʻz modellar qatorida dizeldan voz kechib, benzinli yoki gibrid versiyalarga oʻtmoqda.
Benzinli avtomobillar esa global miqyosda eng ommabop tanlov boʻlib qolmoqda. Zamonaviy texnologiyalar, xususan, yonilgʻini aniq purkash tizimi va "mild-hybrid" (yumshoq gibrid) texnologiyasi tufayli benzinli dvigatellar tejamkorlik borasida dizelga yaqinlashib qoldi. Benzinli modellarning asosiy ustunligi ularning boshlangʻich narxi arzonligi va model tanlovining kengligidadir.
Gibrid va elektr texnologiyalari istiqboliGibrid avtomobillar (HEV va PHEV) oʻzida ichki yonuv dvigateli va elektr motorini birlashtiradi. Bu tizim ayniqsa shahar sharoitida, tez-tez toʻxtab-yurish talab etiladigan holatlarda yoqilgʻi sarfini sezilarli darajada kamaytiradi. Koʻpgina korporativ parklar aynan gibrid modellarga oʻtish orqali ham atrof-muhitga zararni kamaytirmoqda, ham soliq yukini yengillatmoqda.
Britaniya avtomobillarni ijaraga berish va lizing assotsiatsiyasi (BVRLA) maʼlumotlariga koʻra, 2022-yilda dizel dvigatellari lizing bozorida eng kam tanlanadigan yoqilgʻi turiga aylangan. Bugungi kunda xizmat avtomobili tanlayotganlar quyidagi jihatlarga eʼtibor qaratishlari lozim:
- Haydash masofasi va yoʻnalishlarning xususiyati;
- Uyda yoki ish joyida quvvatlash imkoniyati mavjudligi;
- Mahalliy soliq imtiyozlari va ekologik zonalar cheklovlari;
- Avtomobilning keyingi sotuv qiymati (resale value).
…