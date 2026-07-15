Buyuk Britaniyada oʻsmirlar uchun tungi «komendantlik soati» joriy etilmoqda

·1·Texno
Buyuk Britaniyada oʻsmirlar uchun tungi «komendantlik soati» joriy etilmoqda

Buyuk Britaniya hukumati voyaga yetmagan yoshlarning ruhiy salomatligini himoya qilish va ularning ijtimoiy tarmoqlarga bogʻlanib qolishining oldini olish maqsadida keskin choralarni eʼlon qildi. Yangi tartibga koʻra, 16 va 17 yoshli oʻsmirlar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda tungi «komendantlik soati» joriy etiladi. Bu chora yoshlarning uyqu rejimini yaxshilash va ularni onlayn platformalarning salbiy taʼsiridan himoya qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, endilikda 16 va 17 yoshli foydalanuvchilar uchun ijtimoiy tarmoqlar tungi soat 00:00 dan tonggi 06:00 ga qadar sukut boʻyicha (default) bloklanadi. Ushbu cheklov oʻtgan oyda 16 yoshdan kichik boʻlgan bolalar uchun qator ijtimoiy ilovalardan foydalanishni butunlay taqiqlash haqidagi qarorning mantiqiy davomi hisoblanadi. Britaniya rasmiylari bu orqali yosh avlodning onlayn hayotini tartibga solishni maqsad qilgan.

Bogʻliqlikni keltirib chiqaruvchi funksiyalar cheklanadi

Yangi qoidalar faqat vaqt cheklovi bilan cheklanib qolmaydi. Ijtimoiy tarmoqlardagi foydalanuvchini koʻproq vaqt ushlab qolishga moʻljallangan manipulyatsion funksiyalar ham oʻchirib qoʻyiladi. Xususan, videolarning toʻxtovsiz va avtomatik ravishda ijro etilishi (auto-play) funksiyasi 16-17 yoshlilar uchun sukut boʻyicha faol boʻlmaydi. Bu chora oʻsmirlarning soatlab kontent tomosha qilib qolishini kamaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, hukumat sunʼiy intellekt asosida ishlovchi ChatGPT kabi chat-botlardan foydalanishni ham tartibga solishni rejalashtirmoqda. 18 yoshga toʻlmagan foydalanuvchilar uchun onlayn platformalarda muntazam ravishda tanaffus qilish haqidagi eslatmalar majburiy etib belgilanadi. Bu chora-tadbirlar majmuasi yoshlarning nafaqat ruhiy, balki jismoniy salomatligini saqlashda ham muhim rol oʻynashi kutilmoqda.

Hukumatning asosiy maqsadi — sogʻlom avlod

Buyuk Britaniya fan, innovatsiyalar va texnologiyalar vaziri Liz Kendall mazkur qaror yuzasidan oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, 16 yoshdan oshgan oʻsmirlar koʻproq mustaqillikka erishgan boʻlsalar-da, ular hali ham onlayn dunyoning oʻziga oʻrgatib qoʻyuvchi xavfli funksiyalaridan himoyaga muhtojdir.

«Ushbu yangi choralar yoshlarga yetarlicha uxlash, bor eʼtiborini oʻqishga qaratish hamda oilasi va doʻstlari bilan koʻproq vaqt oʻtkazishga yordam berish uchun oʻta muhimdir», — deydi vazir. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Britaniya bu borada Avstraliya tajribasiga tayanmoqda, chunki Avstraliya ham yaqinda oʻsmirlar uchun ijtimoiy tarmoqlarni cheklash boʻyicha dunyodagi eng qatʼiy qonunlarni qabul qilgan edi.

Oʻzbekiston segmentida ham ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar tarbiyasi va sogʻligʻiga taʼsiri tez-tez muhokama qilinadigan mavzulardan biri hisoblanadi. Britaniya tajribasi kelajakda boshqa mamlakatlar, jumladan, Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham raqamli xavfsizlik va bolalar himoyasi borasida namuna boʻlishi mumkin. Hozircha texnologik gigantlar ushbu yangi talablarni qanday texnik usullar bilan amalga oshirishi boʻyicha ish olib bormoqda.

BritaniyaIjtimoiy TarmoqTexnologiyaOʻsmirlarXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada strategik obʼyektlarni dronlardan himoya qiluvchi Pautina tizimi taqdim etildiRossiyada strategik obʼyektlarni dronlardan himoya qiluvchi Pautina tizimi taqdim etildiBugun, 11:59SpaceX Starship parvoziga tayyorgarlik koʻrmoqda: Super Heavy qurilmasi start maydoniga keltirildiSpaceX Starship parvoziga tayyorgarlik koʻrmoqda: Super Heavy qurilmasi start maydoniga keltirildiBugun, 11:26SpaceX yangi avlod Starlink V5 terminalini taqdim etdi: u yanada ixcham va tezkorSpaceX yangi avlod Starlink V5 terminalini taqdim etdi: u yanada ixcham va tezkorBugun, 10:52Koinotda tirbandlik: Roskosmos va NASA sunʼiy yoʻldoshlar toʻqnashuvining oldini oladiKoinotda tirbandlik: Roskosmos va NASA sunʼiy yoʻldoshlar toʻqnashuvining oldini oladiBugun, 10:28Rossiya yangi orbital stansiya loyihasini taqdim etdi: Xalqaro kosmik stansiyadan farqi nimadaRossiya yangi orbital stansiya loyihasini taqdim etdi: Xalqaro kosmik stansiyadan farqi nimadaBugun, 09:56MKSdan keyingi davr: Roskosmos va NASA yangi stansiyalar boʻyicha kelishuvga erishdiMKSdan keyingi davr: Roskosmos va NASA yangi stansiyalar boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 09:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi