Jeep Compass 4xe: Afsonaviy brendning yangi elektr yoʻltanlamasi taqdim etildi
Amerikaning Jeep brendi oʻzining 85 yillik yubileyini nishonlash arafasida Stellantis konserni tarkibidagi yangi strategiyasini faol amalga oshirmoqda. Kompaniya Yevropa bozoridagi oʻrnini mustahkamlash maqsadida uchinchi avlod Compass modelining flagman versiyasi — toʻliq elektrlashtirilgan Jeep Compass 4xe yoʻltanlamasini namoyish etdi. Bu yangilik brendning 2030-yilga qadar oʻz modellar qatorini uch baravarga kengaytirish rejasining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi Jeep Compass 4xe modeli Stellantis'ning STLA Medium platformasida barpo etilgan boʻlib, u Peugeot 3008 va Citroën C5 Aircross kabi modellar bilan texnik asosni baham koʻradi. Biroq, Jeep muhandislari ushbu krossover shunchaki "shahar avtomobili" boʻlib qolmasligiga katta eʼtibor qaratishgan. U oʻzining tashqi koʻrinishi va texnik imkoniyatlari bilan Land Rover kabi jiddiy raqiblarga qarshi tura oladigan haqiqiy off-road jangchisiga aylangan.
Texnik quvvat va toʻliq uzatma tizimiCompass 4xe modelining asosiy oʻziga xosligi uning ikki motorli quvvat agregatidir. Har bir oʻqda bittadan elektr dvigatel joylashgan boʻlib, ular birgalikda 370 ot kuchiga teng quvvat hosil qiladi. Bu koʻrsatkich avtomobilni nafaqat yoʻlsiz sharoitda, balki asfalt yoʻllarda ham dinamik harakatlanishini taʼminlaydi. Shuningdek, maxsus Sport rejimi orqali tortish kuchining 70 foizigacha qismini orqa gʻildiraklarga yoʻnaltirish imkoniyati mavjud.
Jeep Compass oilasida aynan 4xe versiyasi standart ravishda toʻliq uzatma (AWD) tizimiga ega yagona model hisoblanadi. Boshqa barcha modifikatsiyalar, jumladan, yumshoq gibrid va oddiy elektr versiyalari faqat old gʻildiraklar orqali harakatga keladi. Bu esa 4xe modelini brendning sadoqatli muxlislari uchun eng jozibador tanlovga aylantiradi.
Yoʻlsiz sharoitlar uchun maxsus tayyorgarlikTashqi koʻrinishdan yangi elektr krossover oʻzining sarguzashtlarga tayyorligini namoyon etadi. Avtomobilning klirensi (yer bilan masofasi) 10 mm ga oshirilgan, bamperlar esa qiyaliklarga chiqish va tushish burchaklarini yaxshilash uchun qayta ishlangan. Avtomobilning old va orqa qismidagi yorqin qizil rangli shatakka olish ilgaklari uning jiddiy xarakteridan dalolat beradi.
Yoʻlsiz hududlarda harakatlanishni osonlashtirish uchun avtomobil quyidagi texnologiyalar bilan jihozlangan:
- Mud/Sand (Loy va qum) maxsus harakat rejimi;
- Snow (Qor) rejimi;
- Hill Descent Control — qiyalikdan xavfsiz tushish tizimi;
- Elektron boshqariladigan differensial blokirovkasi simulyatsiyasi.
Stellantis tarkibiga kirgandan soʻng Jeep oʻzining "erkin tanlov" falsafasiga sodiq qolmoqda. Bu isteʼmolchilarga bir xil model doirasida ham benzinli, ham gibrid, ham toʻliq elektr quvvatli versiyalarni tanlash imkonini beradi. Oʻzbekiston bozorida ham BYD va boshqa brendlarning krossoverlariga talab ortib borayotgan bir paytda, Jeep Compass 4xe kabi professional yoʻltanlamas xususiyatlariga ega elektr avtomobillar oʻzining xaridorlarini topishi shubhasiz.
Hozirda Jeep Yevropa bozorida oʻz savdolarini sezilarli darajada oshirishni maqsad qilgan. Kompaniya 2030-yilga borib B va D segmentidagi yangi krossoverlarni ham taqdim etishni rejalashtirmoqda. Compass 4xe esa brendning anʼanaviy "kovboy" imidjini zamonaviy yashil texnologiyalar bilan uygʻunlashtirgan holda yangi davrni boshlab beradi.
…