Jeep Compass 4xe: Afsonaviy brendning yangi elektr yoʻltanlamasi taqdim etildi

·0·Avto
Jeep Compass 4xe: Afsonaviy brendning yangi elektr yoʻltanlamasi taqdim etildi

Amerikaning Jeep brendi oʻzining 85 yillik yubileyini nishonlash arafasida Stellantis konserni tarkibidagi yangi strategiyasini faol amalga oshirmoqda. Kompaniya Yevropa bozoridagi oʻrnini mustahkamlash maqsadida uchinchi avlod Compass modelining flagman versiyasi — toʻliq elektrlashtirilgan Jeep Compass 4xe yoʻltanlamasini namoyish etdi. Bu yangilik brendning 2030-yilga qadar oʻz modellar qatorini uch baravarga kengaytirish rejasining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi Jeep Compass 4xe modeli Stellantis'ning STLA Medium platformasida barpo etilgan boʻlib, u Peugeot 3008 va Citroën C5 Aircross kabi modellar bilan texnik asosni baham koʻradi. Biroq, Jeep muhandislari ushbu krossover shunchaki "shahar avtomobili" boʻlib qolmasligiga katta eʼtibor qaratishgan. U oʻzining tashqi koʻrinishi va texnik imkoniyatlari bilan Land Rover kabi jiddiy raqiblarga qarshi tura oladigan haqiqiy off-road jangchisiga aylangan.

Texnik quvvat va toʻliq uzatma tizimi

Compass 4xe modelining asosiy oʻziga xosligi uning ikki motorli quvvat agregatidir. Har bir oʻqda bittadan elektr dvigatel joylashgan boʻlib, ular birgalikda 370 ot kuchiga teng quvvat hosil qiladi. Bu koʻrsatkich avtomobilni nafaqat yoʻlsiz sharoitda, balki asfalt yoʻllarda ham dinamik harakatlanishini taʼminlaydi. Shuningdek, maxsus Sport rejimi orqali tortish kuchining 70 foizigacha qismini orqa gʻildiraklarga yoʻnaltirish imkoniyati mavjud.

Jeep Compass oilasida aynan 4xe versiyasi standart ravishda toʻliq uzatma (AWD) tizimiga ega yagona model hisoblanadi. Boshqa barcha modifikatsiyalar, jumladan, yumshoq gibrid va oddiy elektr versiyalari faqat old gʻildiraklar orqali harakatga keladi. Bu esa 4xe modelini brendning sadoqatli muxlislari uchun eng jozibador tanlovga aylantiradi.

Yoʻlsiz sharoitlar uchun maxsus tayyorgarlik

Tashqi koʻrinishdan yangi elektr krossover oʻzining sarguzashtlarga tayyorligini namoyon etadi. Avtomobilning klirensi (yer bilan masofasi) 10 mm ga oshirilgan, bamperlar esa qiyaliklarga chiqish va tushish burchaklarini yaxshilash uchun qayta ishlangan. Avtomobilning old va orqa qismidagi yorqin qizil rangli shatakka olish ilgaklari uning jiddiy xarakteridan dalolat beradi.

Yoʻlsiz hududlarda harakatlanishni osonlashtirish uchun avtomobil quyidagi texnologiyalar bilan jihozlangan:

  • Mud/Sand (Loy va qum) maxsus harakat rejimi;
  • Snow (Qor) rejimi;
  • Hill Descent Control — qiyalikdan xavfsiz tushish tizimi;
  • Elektron boshqariladigan differensial blokirovkasi simulyatsiyasi.

Stellantis tarkibiga kirgandan soʻng Jeep oʻzining "erkin tanlov" falsafasiga sodiq qolmoqda. Bu isteʼmolchilarga bir xil model doirasida ham benzinli, ham gibrid, ham toʻliq elektr quvvatli versiyalarni tanlash imkonini beradi. Oʻzbekiston bozorida ham BYD va boshqa brendlarning krossoverlariga talab ortib borayotgan bir paytda, Jeep Compass 4xe kabi professional yoʻltanlamas xususiyatlariga ega elektr avtomobillar oʻzining xaridorlarini topishi shubhasiz.

Hozirda Jeep Yevropa bozorida oʻz savdolarini sezilarli darajada oshirishni maqsad qilgan. Kompaniya 2030-yilga borib B va D segmentidagi yangi krossoverlarni ham taqdim etishni rejalashtirmoqda. Compass 4xe esa brendning anʼanaviy "kovboy" imidjini zamonaviy yashil texnologiyalar bilan uygʻunlashtirgan holda yangi davrni boshlab beradi.

JeepCompass 4xeElektromobilStellantisKrossover
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Benzin, dizel yoki elektromobil: xizmat avtomobili uchun qaysi biri maʼqul?Benzin, dizel yoki elektromobil: xizmat avtomobili uchun qaysi biri maʼqul?Bugun, 12:23Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiToyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiBugun, 09:23Avtomobil sanoatida yangi davr: Nega yirik kompaniya rahbarlari loyihalarni toʻxtatmoqda?Avtomobil sanoatida yangi davr: Nega yirik kompaniya rahbarlari loyihalarni toʻxtatmoqda?Bugun, 08:28Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiToyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiBugun, 08:23Elektromobillar uchun yangi soliq: Avtopark egalari katta hajmdagi ishga tayyorlanmoqdaElektromobillar uchun yangi soliq: Avtopark egalari katta hajmdagi ishga tayyorlanmoqdaKecha, 23:28Rossiya poytaxtida jamoat transporti innovatsiyasi: Endi MD-2 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlov joriy etildiRossiya poytaxtida jamoat transporti innovatsiyasi: Endi MD-2 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlov joriy etildiKecha, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi