Namanganda cho‘milgan 27 yoshli yigit cho‘kib ketdi

·0·Jamiyat
Namanganda cho‘milgan 27 yoshli yigit cho‘kib ketdi

Namangan viloyati hududidan oqib o‘tuvchi Sirdaryo daryosida yana bir achinarli hodisa yuz berdi. Cho‘milish vaqtida 27 yoshli yigit suvga cho‘kib ketgani haqida xabar berildi.

Ma’lum qilinishicha, marhum 1999 yilda tug‘ilgan bo‘lib, Farg‘ona viloyatining Uchko‘prik tumanida yashagan. U Namangan tumanidagi “Oq yer” mahallasi hududidan o‘tuvchi Sirdaryo daryosida cho‘milayotgan vaqtda ehtiyotsizlik oqibatida suvga g‘arq bo‘lgan.

Hodisa haqida 12 iyul kuni soat 18:26 da 112 yagona qutqaruv xizmatiga xabar kelib tushgan. Shundan so‘ng voqea joyiga Favqulodda vaziyatlar xizmati qutqaruvchilari jalb etilgan.

Ayni paytda Namangan viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining maxsus qidiruv-qutqaruv otryadi g‘avvoslari suv ostida, yong‘in-qutqaruv bo‘linmalari esa suv yuzasida qidiruv ishlarini uzluksiz davom ettirmoqda.

Mutasaddi idoralar fuqarolarni belgilanmagan joylarda cho‘milmaslikka, suv havzalarida xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilishga chaqirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belarusga ishga ketgan o‘zbekistonliklar: «Bu maoshga ishlashdan ko‘ra, yurtga qaytganimiz yaxshi»Belarusga ishga ketgan o‘zbekistonliklar: «Bu maoshga ishlashdan ko‘ra, yurtga qaytganimiz yaxshi»Bugun, 13:26Bugundan «perevod» va o‘qishni tiklash uchun arizalar qabuli boshlandi!Bugundan «perevod» va o‘qishni tiklash uchun arizalar qabuli boshlandi!Bugun, 13:25Samarqandda niqobli shaxs bankka bostirib kirib, pul talab qildiSamarqandda niqobli shaxs bankka bostirib kirib, pul talab qildiBugun, 13:04Qashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildiQashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildiBugun, 11:2135 mln so‘mlik oltinni gilamga "singdirib" olib chiqmoqchi bo‘lgan ishchi fosh etildi35 mln so‘mlik oltinni gilamga "singdirib" olib chiqmoqchi bo‘lgan ishchi fosh etildiBugun, 05:30Qarzdorlik oldindan to‘lab berildiQarzdorlik oldindan to‘lab berildiKecha, 20:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!