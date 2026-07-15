BMW kompaniyasi yangi i3 Touring elektr universalini sinovdan o'tkazmoqda

·0·Avto
BMW kompaniyasi yangi i3 Touring elektr universalini sinovdan o'tkazmoqda

Germaniyaning BMW avtokonserni oʻzining eng mashhur modellaridan biri boʻlgan 3-seriyaning toʻliq elektr talqini — i3 Touring ustida ish olib bormoqda. Autocar nashrining josuslik suratlariga tayanib xabar berishicha, yangi elektromobil ilk bor yoʻl sinovlari jarayonida kameraga tushib qolgan. Ushbu model brendning kelajakdagi strategiyasini belgilab beruvchi Neue Klasse platformasiga asoslangan ilk avlod vakillaridan biri boʻladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Garchi sinovdan oʻtayotgan prototipning orqa qismi maxsus niqob bilan yashirilgan boʻlsa-da, uning silueti sedan versiyasiga qaraganda uzunroq va tom qismi qiyaroq ekani koʻrinib turibdi. BMW Group rahbari Oliver Zipse avvalroq taʼkidlaganidek, Touring kuzovi kompaniyaning biznes mijozlari va oilaviy haydovchilari orasida doimo sevimli boʻlib kelgan. Yangi elektr universal aynan shu auditoriya uchun moʻljallangan.

Kengroq yukxona va texnik o'zgarishlar

Hozirgi ichki yonuv dvigatelli 3 Series modellarida yukxona hajmi sedanda 480 litrni, universalda esa 500 litrni tashkil etadi. Yangi i3 Touring modelida bu koʻrsatkich sezilarli darajada oshishi kutilmoqda. Biroq, suratlarga qaraganda, BMW muxlislari yaxshi koʻradigan oʻziga xos xususiyat — orqa oynaning alohida ochilish funksiyasi (split tailgate) yangi avlodda saqlanib qolinmasligi mumkin.

i3 va u bilan bogʻliq boʻlgan iX3 krossoveri BMW kompaniyasining Neue Klasse davrini boshlab beradi. Bu shunchaki yangi model emas, balki brendning elektromobillar ishlab chiqarishga boʻlgan yondashuvini butunlay oʻzgartiruvchi muhandislik falsafasidir. Ushbu platforma 60 yil avval brendni jahon bozorida yetakchiga aylantirgan klassik Neue Klasse modellaridan ilhomlangan.

Texnik imkoniyatlar borasida i3 sedani bir quvvatlanishda 912 kilometr (567 mil) masofa bosib oʻtishi bilan sohadagi eng yaxshi koʻrsatkichlardan birini qayd etgan edi. Touring versiyasining aerodinamik xususiyatlari biroz pastroq boʻlishi sababli, uning yurish masofasi sedanga qaraganda biroz kamroq boʻlishi taxmin qilinmoqda. Shunga qaramay, u oʻz segmentida eng uzoq masofani bosib oʻtuvchi universallardan biri boʻlib qoladi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham BMW brendining elektr modellari, xususan i4 va i7 kabi sedanlar ommalashib bormoqda. i3 Touring modeli oilaviy foydalanish va uzoq masofali sayohatlar uchun qulayligi bilan mahalliy premium segment xaridorlarida katta qiziqish uygʻotishi mumkin. Narx masalasida esa universal versiya sedandan biroz qimmatroq boʻlishi kutilmoqda.

BMWElektromobilI3 TouringNeue KlasseAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqibVolkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqibBugun, 15:25Geely kompaniyasi yangi EX2 elektromobilini taqdim etdi: Yevropa bozori uchun arzon xatchbekGeely kompaniyasi yangi EX2 elektromobilini taqdim etdi: Yevropa bozori uchun arzon xatchbekBugun, 14:27BYD kompaniyasi Toyota taxtiga koʻz tikmoqda: AQSH bozoriga ehtiyoj yoʻqBYD kompaniyasi Toyota taxtiga koʻz tikmoqda: AQSH bozoriga ehtiyoj yoʻqBugun, 14:27Benzin, dizel yoki elektromobil: xizmat avtomobili uchun qaysi biri maʼqul?Benzin, dizel yoki elektromobil: xizmat avtomobili uchun qaysi biri maʼqul?Bugun, 12:23Jeep Compass 4xe: Afsonaviy brendning yangi elektr yoʻltanlamasi taqdim etildiJeep Compass 4xe: Afsonaviy brendning yangi elektr yoʻltanlamasi taqdim etildiBugun, 12:21Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiToyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiBugun, 09:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi