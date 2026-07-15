BMW kompaniyasi yangi i3 Touring elektr universalini sinovdan o'tkazmoqda
Germaniyaning BMW avtokonserni oʻzining eng mashhur modellaridan biri boʻlgan 3-seriyaning toʻliq elektr talqini — i3 Touring ustida ish olib bormoqda. Autocar nashrining josuslik suratlariga tayanib xabar berishicha, yangi elektromobil ilk bor yoʻl sinovlari jarayonida kameraga tushib qolgan. Ushbu model brendning kelajakdagi strategiyasini belgilab beruvchi Neue Klasse platformasiga asoslangan ilk avlod vakillaridan biri boʻladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Garchi sinovdan oʻtayotgan prototipning orqa qismi maxsus niqob bilan yashirilgan boʻlsa-da, uning silueti sedan versiyasiga qaraganda uzunroq va tom qismi qiyaroq ekani koʻrinib turibdi. BMW Group rahbari Oliver Zipse avvalroq taʼkidlaganidek, Touring kuzovi kompaniyaning biznes mijozlari va oilaviy haydovchilari orasida doimo sevimli boʻlib kelgan. Yangi elektr universal aynan shu auditoriya uchun moʻljallangan.
Kengroq yukxona va texnik o'zgarishlarHozirgi ichki yonuv dvigatelli 3 Series modellarida yukxona hajmi sedanda 480 litrni, universalda esa 500 litrni tashkil etadi. Yangi i3 Touring modelida bu koʻrsatkich sezilarli darajada oshishi kutilmoqda. Biroq, suratlarga qaraganda, BMW muxlislari yaxshi koʻradigan oʻziga xos xususiyat — orqa oynaning alohida ochilish funksiyasi (split tailgate) yangi avlodda saqlanib qolinmasligi mumkin.
i3 va u bilan bogʻliq boʻlgan iX3 krossoveri BMW kompaniyasining Neue Klasse davrini boshlab beradi. Bu shunchaki yangi model emas, balki brendning elektromobillar ishlab chiqarishga boʻlgan yondashuvini butunlay oʻzgartiruvchi muhandislik falsafasidir. Ushbu platforma 60 yil avval brendni jahon bozorida yetakchiga aylantirgan klassik Neue Klasse modellaridan ilhomlangan.
Texnik imkoniyatlar borasida i3 sedani bir quvvatlanishda 912 kilometr (567 mil) masofa bosib oʻtishi bilan sohadagi eng yaxshi koʻrsatkichlardan birini qayd etgan edi. Touring versiyasining aerodinamik xususiyatlari biroz pastroq boʻlishi sababli, uning yurish masofasi sedanga qaraganda biroz kamroq boʻlishi taxmin qilinmoqda. Shunga qaramay, u oʻz segmentida eng uzoq masofani bosib oʻtuvchi universallardan biri boʻlib qoladi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham BMW brendining elektr modellari, xususan i4 va i7 kabi sedanlar ommalashib bormoqda. i3 Touring modeli oilaviy foydalanish va uzoq masofali sayohatlar uchun qulayligi bilan mahalliy premium segment xaridorlarida katta qiziqish uygʻotishi mumkin. Narx masalasida esa universal versiya sedandan biroz qimmatroq boʻlishi kutilmoqda.
…