BMWda YPX xodimini urgan o‘smirning sudi nega yopiq o‘tmoqda?

·0·Jamiyat
BMWda YPX xodimini urgan o‘smirning sudi nega yopiq o‘tmoqda?

Toshkent shahrida YPX inspektorining halok bo‘lishiga sabab bo‘lgan yo‘l-transport hodisasi yuzasidan jinoyat ishi sudda ko‘rib chiqila boshlandi. Sudlanuvchilar o‘rindig‘ida BMW avtomashinasini haydagan 10-sinf o‘quvchisi Doniyor Turg‘unov turibdi.

Ma’lum qilinishicha, ish voyaga yetmagan shaxsga oid bo‘lgani sababli sud muhokamalari yopiq tarzda o‘tkazilmoqda. Dastlabki sud majlisi 26 iyun kuni Jinoyat ishlari bo‘yicha Mirobod tuman sudida bo‘lib o‘tgan.

Tergov materiallariga ko‘ra, o‘smirga nisbatan Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi «d» bandi, ya’ni odam o‘limiga sabab bo‘lgan qasddan og‘ir tan jarohati yetkazish moddasi bilan ayblov qo‘yilgan.

Eslatib o‘tamiz, fojiali hodisa joriy yilning 25 fevral kuni Toshkent shahrining Mirobod tumanida sodir bo‘lgan. Haydovchilik guvohnomasiga ega bo‘lmagan 10-sinf o‘quvchisi Doniyor Turg‘unov BMW M4 rusumli avtomashinani boshqarib ketayotgan vaqtda Yo‘l-patrul xizmati inspektori Xosilbek Eshnazarovni urib yuborgan.

Inspektor og‘ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan. Biroq shifokorlarning barcha sa’y-harakatlariga qaramasdan, u uch kundan so‘ng vafot etgan.

Mazkur hodisadan keyin gumonlanuvchi qamoqqa olingan. Tergov davomida unga transport vositasini olib qochish hamda odam o‘limiga sabab bo‘lgan og‘ir tan jarohati yetkazish bilan bog‘liq moddalar bo‘yicha ayblov e’lon qilingan.

Ayni paytda jinoyat ishi yuzasidan sud muhokamalari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda cho‘milgan 27 yoshli yigit cho‘kib ketdiNamanganda cho‘milgan 27 yoshli yigit cho‘kib ketdiBugun, 15:13Belarusga ishga ketgan o‘zbekistonliklar: «Bu maoshga ishlashdan ko‘ra, yurtga qaytganimiz yaxshi»Belarusga ishga ketgan o‘zbekistonliklar: «Bu maoshga ishlashdan ko‘ra, yurtga qaytganimiz yaxshi»Bugun, 13:26Bugundan «perevod» va o‘qishni tiklash uchun arizalar qabuli boshlandi!Bugundan «perevod» va o‘qishni tiklash uchun arizalar qabuli boshlandi!Bugun, 13:25Samarqandda niqobli shaxs bankka bostirib kirib, pul talab qildiSamarqandda niqobli shaxs bankka bostirib kirib, pul talab qildiBugun, 13:04Qashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildiQashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildiBugun, 11:2135 mln so‘mlik oltinni gilamga "singdirib" olib chiqmoqchi bo‘lgan ishchi fosh etildi35 mln so‘mlik oltinni gilamga "singdirib" olib chiqmoqchi bo‘lgan ishchi fosh etildiBugun, 05:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!