Futbol tarixidagi eng katta shou: JCH-2026 finalida «Superboul» uslubidagi tanaffus

·50·Sport
Futbol tarixidagi eng katta shou: JCH-2026 finalida «Superboul» uslubidagi tanaffus

2026 yilgi jahon chempionati final o‘yini nafaqat sport, balki ulkan musiqiy va madaniy hodisaga aylanishi kutilmoqda. Nyu-Jersidagi «Metlayf» stadionida bo‘lib o‘tadigan hal qiluvchi bahsda futbol olamida ilk bor «Superboul» (Super Bowl) uslubidagi shou namoyish etiladi.

Zamin.uz jahon futbolidagi ushbu tarixiy o‘zgarishlar va bo‘lajak shou tafsilotlarini taqdim etadi.

Tanaffus 15 daqiqadan oshadimi?

Hozirgi futbol qoidalariga ko‘ra, tanaffus vaqti 15 daqiqadan oshmasligi belgilangan. Biroq, FIFAning yangi tashabbusi va rejalashtirilayotgan katta ko‘lamli musiqiy dastur sababli bu me’yor o‘zgarishi mumkin.

Xalqaro matbuotda tarqalgan xabarlarga ko‘ra, sahna jihozlarini o‘rnatish va yig‘ishtirish, shuningdek, 11 daqiqalik musiqiy chiqishni o‘z ichiga olgan jarayon tanaffus vaqtini 25-30 daqiqagacha cho‘zib yuborishi mumkin. Hozirda bu masala teleradiokompaniyalar va FIFA o‘rtasida qizg‘in muhokama qilinmoqda, chunki tele-reklama va efir vaqti bilan bog‘liq texnik talablar ham mavjud.

Kimlar sahnada bo‘ladi?

Shouning badiiy rahbari sifatida mashhur Coldplay guruhi frontmeni Kris Martin tayinlangan. U yaqinda bo‘lib o‘tgan klublar o‘rtasidagi jahon chempionatida ham shunga o‘xshash tajribani muvaffaqiyatli sinab ko‘rgan edi.

Final shousida jahon yulduzlaridan iborat "yulduzli tarkib" chiqish qiladi:

  • Madonna, Shakira va BTS — shouning asosiy yulduzlari (co-headliners).

  • Jastin Biber — dasturning yana bir bosh ijrochisi.

  • Burna Boy va Gustavo Dudamel — musiqiy rang-baranglikni ta’minlaydi.

  • Qo‘shimcha dasturlar: PS22 xori, shuningdek, bolalarning sevimli qahramonlari — «Ulitsa Sezam» (Sesame Street) va «Mappet-shou» personajlari ham sahnada ko‘rinish beradi.

Shouning xayriya maqsadi

Bu loyiha faqat ko‘ngilochar maqsadda emas, balki katta ijtimoiy missiyani o‘z ichiga oladi. Konsert Global Citizen tashkiloti bilan hamkorlikda o‘tkaziladi.

Asosiy maqsad: FIFA Global Citizen Education Fund jamg‘armasi uchun 100 million AQSH dollari yig‘ish. Bu mablag‘lar butun dunyo bo‘ylab bolalarning ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytirish va ularga futbol bilan shug‘ullanish uchun sharoit yaratishga sarflanadi.

Yopilish marosimi ham alohida shou bo‘ladi

Final o‘yini boshlanishidan taxminan bir yarim soat oldin chempionatning tantanali yopilish marosimi bo‘lib o‘tadi. Unda Robbi Uilyams, Nikol Sherzinger va Gollivud yulduzi Tom Kruz ishtirok etishi kutilmoqda.

Bu yilgi final — futbol, musiqa va xayriya birlashgan, insoniyat tarixidagi eng katta tomoshalardan biri bo‘lishi kutilmoqda. Futbol ishqibozlari 19 iyul kunini sabrsizlik bilan kutishmoqda!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Bugun, 16:50Sir Geoff Hurst: Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchiSir Geoff Hurst: Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchiBugun, 16:19Xabib Ispaniya g‘alabasidan keyin kimni tabrikladi?Xabib Ispaniya g‘alabasidan keyin kimni tabrikladi?Bugun, 16:04Zlatan Ibrahimovic Ispaniya terma jamoasi va Rodri haqida: Bugun futbol gʻalaba qozondiZlatan Ibrahimovic Ispaniya terma jamoasi va Rodri haqida: Bugun futbol gʻalaba qozondiBugun, 15:55Ispaniya terma jamoasi ustozi Lamine Yamal va Pedro Porroning jarohati haqida ma’lumot berdiIspaniya terma jamoasi ustozi Lamine Yamal va Pedro Porroning jarohati haqida ma’lumot berdiBugun, 14:53Tomas Tuxel Lionel Messi xavfini qanday bartaraf etish rejasini ma’lum qildiTomas Tuxel Lionel Messi xavfini qanday bartaraf etish rejasini ma’lum qildiBugun, 14:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi