Futbol tarixidagi eng katta shou: JCH-2026 finalida «Superboul» uslubidagi tanaffus
2026 yilgi jahon chempionati final o‘yini nafaqat sport, balki ulkan musiqiy va madaniy hodisaga aylanishi kutilmoqda. Nyu-Jersidagi «Metlayf» stadionida bo‘lib o‘tadigan hal qiluvchi bahsda futbol olamida ilk bor «Superboul» (Super Bowl) uslubidagi shou namoyish etiladi.
Zamin.uz jahon futbolidagi ushbu tarixiy o‘zgarishlar va bo‘lajak shou tafsilotlarini taqdim etadi.
Tanaffus 15 daqiqadan oshadimi?
Hozirgi futbol qoidalariga ko‘ra, tanaffus vaqti 15 daqiqadan oshmasligi belgilangan. Biroq, FIFAning yangi tashabbusi va rejalashtirilayotgan katta ko‘lamli musiqiy dastur sababli bu me’yor o‘zgarishi mumkin.
Xalqaro matbuotda tarqalgan xabarlarga ko‘ra, sahna jihozlarini o‘rnatish va yig‘ishtirish, shuningdek, 11 daqiqalik musiqiy chiqishni o‘z ichiga olgan jarayon tanaffus vaqtini 25-30 daqiqagacha cho‘zib yuborishi mumkin. Hozirda bu masala teleradiokompaniyalar va FIFA o‘rtasida qizg‘in muhokama qilinmoqda, chunki tele-reklama va efir vaqti bilan bog‘liq texnik talablar ham mavjud.
Kimlar sahnada bo‘ladi?
Shouning badiiy rahbari sifatida mashhur Coldplay guruhi frontmeni Kris Martin tayinlangan. U yaqinda bo‘lib o‘tgan klublar o‘rtasidagi jahon chempionatida ham shunga o‘xshash tajribani muvaffaqiyatli sinab ko‘rgan edi.
Final shousida jahon yulduzlaridan iborat "yulduzli tarkib" chiqish qiladi:
Madonna, Shakira va BTS — shouning asosiy yulduzlari (co-headliners).
Jastin Biber — dasturning yana bir bosh ijrochisi.
Burna Boy va Gustavo Dudamel — musiqiy rang-baranglikni ta’minlaydi.
Qo‘shimcha dasturlar: PS22 xori, shuningdek, bolalarning sevimli qahramonlari — «Ulitsa Sezam» (Sesame Street) va «Mappet-shou» personajlari ham sahnada ko‘rinish beradi.
Shouning xayriya maqsadi
Bu loyiha faqat ko‘ngilochar maqsadda emas, balki katta ijtimoiy missiyani o‘z ichiga oladi. Konsert Global Citizen tashkiloti bilan hamkorlikda o‘tkaziladi.
Asosiy maqsad: FIFA Global Citizen Education Fund jamg‘armasi uchun 100 million AQSH dollari yig‘ish. Bu mablag‘lar butun dunyo bo‘ylab bolalarning ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytirish va ularga futbol bilan shug‘ullanish uchun sharoit yaratishga sarflanadi.
Yopilish marosimi ham alohida shou bo‘ladi
Final o‘yini boshlanishidan taxminan bir yarim soat oldin chempionatning tantanali yopilish marosimi bo‘lib o‘tadi. Unda Robbi Uilyams, Nikol Sherzinger va Gollivud yulduzi Tom Kruz ishtirok etishi kutilmoqda.
Bu yilgi final — futbol, musiqa va xayriya birlashgan, insoniyat tarixidagi eng katta tomoshalardan biri bo‘lishi kutilmoqda. Futbol ishqibozlari 19 iyul kunini sabrsizlik bilan kutishmoqda!
…