Bir kosa suv hayot saqlaydi: Toshkentda mehr chaqiruvi

·25·Jamiyat
Bir kosa suv hayot saqlaydi: Toshkentda mehr chaqiruvi

Toshkentda kuzatilayotgan anomal issiq nafaqat odamlar, balki ko‘chadagi qarovsiz hayvonlar uchun ham og‘ir sinovga aylanmoqda. Poytaxt hokimligi aholidan mushuklar, itlar va qushlarga oddiy, ammo hayotiy muhim yordam ko‘rsatishni so‘radi.

Hokimlik aholiga murojaat qildi

Toshkent shahar hokimligi kuchli jazirama sharoitida qarovsiz hayvonlar suvsizlanish va qizib ketish xavfiga duch kelayotganini eslatdi.

Ma’muriyat shahar aholisini uylar hovlisida, kirish yo‘laklari oldida, yo‘laklarda va daraxtlar soyasida hayvonlar uchun toza suv qoldirishga chaqirdi.

Ba’zan katta yordam uchun katta xarajat kerak emas. Bir kosa suv, ozgina ozuqa va soya joydan hayvonni haydamaslik ham uning hayotini saqlab qolishi mumkin.

Issiqda hayvonlar nimaga muhtoj?

Anomal jaziramada ko‘chadagi hayvonlar birinchi navbatda suv va soyaga muhtoj bo‘ladi. Ular odamlar kabi doim ham salqin joy topa olmaydi, suv manbai esa ko‘pincha yo‘q.

Shuning uchun shahar aholisi quyidagi oddiy ishlar bilan yordam berishi mumkin:

Yordam turi

Nima qilish kerak?

Suv

toza suvli idishni daraxt soyasi yoki kirish yo‘lagiga qo‘yish

Ozuqa

imkon qadar oz miqdorda yegulik qoldirish

Soya

hayvonlarni salqin joylardan haydamaslik

E’tibor

holsiz yoki og‘ir ahvoldagi hayvonni ko‘rsa, mas’ullarga xabar berish

Bu harakatlar juda oddiy ko‘rinadi. Ammo +40 darajadan yuqori issiqda ular hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin.

Nega bir kosa suv muhim?

Jaziramada hayvonlarda suvsizlanish tez yuzaga keladi. Ayniqsa, mushuklar, itlar va qushlar uzoq vaqt suvsiz qolsa, holsizlanish, qizib ketish va hayot uchun xavfli holatlar paydo bo‘lishi mumkin.

Shahar muhitida asfalt, beton va metall yuzalar issiqni yanada kuchaytiradi. Bu esa ko‘chada yurgan hayvonlar uchun xavfni bir necha baravar oshiradi.

Oddiy misol: odam bir necha daqiqa soyada dam olishi yoki do‘kondan suv olishi mumkin. Qarovsiz hayvonda esa bunday imkoniyat yo‘q.

Odamlar uchun ham mehr sinovi

Bu chaqiruv faqat hayvonlar haqida emas. Bu shahar madaniyati, insonparvarlik va atrofimizdagi tirik jonlarga munosabat haqida hamdir.

Qarovsiz hayvonni haydash, suv idishini olib tashlash yoki soya joydan quvish — jaziramada uni xavf ostida qoldirishi mumkin. Aksincha, bir burchakka suv qo‘yish esa ko‘p vaqt olmaydi, lekin katta savobli ish bo‘ladi.

Bunday paytda shaharning haqiqiy qiyofasi odamlarning mayda, ammo samimiy harakatlarida ko‘rinadi.

Qanday qilib xavfsiz yordam berish mumkin?

Hayvonlarga yordam berishda ham oddiy xavfsizlik qoidalariga amal qilish kerak.

Suv idishini odamlar yuradigan yo‘lning o‘rtasiga emas, chetroq va soyali joyga qo‘yish maqsadga muvofiq. Ozuqa esa tez buzilmaydigan, kam miqdorda bo‘lishi kerak. Idishlarni vaqti-vaqti bilan yuvib turish ham muhim.

Agar hayvon juda holsiz, jarohatlangan yoki xavfli holatda ko‘rinsa, uni o‘zboshimchalik bilan ushlashga urinmasdan, tegishli xizmatlar yoki hayvonlarga yordam beruvchi volontyorlarga murojaat qilish to‘g‘riroq bo‘ladi.

Jaziramada mehr ham zarur

Poytaxt hokimligining murojaati oddiy, lekin ta’sirli: issiq kunlarda qarovsiz hayvonlarni unutmaslik kerak.

Bir kosa suv, ozgina ozuqa va soya joy — bugun ko‘chadagi mushuk, it yoki qush uchun hayot bilan o‘lim o‘rtasidagi farq bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, mahallalarda issiq kunlarda hayvonlar uchun doimiy suv nuqtalarini tashkil qilish kerakmi?

Tashkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bentley orzusi 250 ming dollarga tushdiBentley orzusi 250 ming dollarga tushdiBugun, 16:48662 ta kiberjinoyat fosh etildi: 4 mlrd so‘m qaytarildi662 ta kiberjinoyat fosh etildi: 4 mlrd so‘m qaytarildiBugun, 16:07BMWda YPX xodimini urgan o‘smirning sudi nega yopiq o‘tmoqda?BMWda YPX xodimini urgan o‘smirning sudi nega yopiq o‘tmoqda?Bugun, 15:15Namanganda cho‘milgan 27 yoshli yigit cho‘kib ketdiNamanganda cho‘milgan 27 yoshli yigit cho‘kib ketdiBugun, 15:13Belarusga ishga ketgan o‘zbekistonliklar: «Bu maoshga ishlashdan ko‘ra, yurtga qaytganimiz yaxshi»Belarusga ishga ketgan o‘zbekistonliklar: «Bu maoshga ishlashdan ko‘ra, yurtga qaytganimiz yaxshi»Bugun, 13:26Bugundan «perevod» va o‘qishni tiklash uchun arizalar qabuli boshlandi!Bugundan «perevod» va o‘qishni tiklash uchun arizalar qabuli boshlandi!Bugun, 13:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!