Bir kosa suv hayot saqlaydi: Toshkentda mehr chaqiruvi
Toshkentda kuzatilayotgan anomal issiq nafaqat odamlar, balki ko‘chadagi qarovsiz hayvonlar uchun ham og‘ir sinovga aylanmoqda. Poytaxt hokimligi aholidan mushuklar, itlar va qushlarga oddiy, ammo hayotiy muhim yordam ko‘rsatishni so‘radi.
Hokimlik aholiga murojaat qildi
Toshkent shahar hokimligi kuchli jazirama sharoitida qarovsiz hayvonlar suvsizlanish va qizib ketish xavfiga duch kelayotganini eslatdi.
Ma’muriyat shahar aholisini uylar hovlisida, kirish yo‘laklari oldida, yo‘laklarda va daraxtlar soyasida hayvonlar uchun toza suv qoldirishga chaqirdi.
Ba’zan katta yordam uchun katta xarajat kerak emas. Bir kosa suv, ozgina ozuqa va soya joydan hayvonni haydamaslik ham uning hayotini saqlab qolishi mumkin.
Issiqda hayvonlar nimaga muhtoj?
Anomal jaziramada ko‘chadagi hayvonlar birinchi navbatda suv va soyaga muhtoj bo‘ladi. Ular odamlar kabi doim ham salqin joy topa olmaydi, suv manbai esa ko‘pincha yo‘q.
Shuning uchun shahar aholisi quyidagi oddiy ishlar bilan yordam berishi mumkin:
Yordam turi
Nima qilish kerak?
Suv
toza suvli idishni daraxt soyasi yoki kirish yo‘lagiga qo‘yish
Ozuqa
imkon qadar oz miqdorda yegulik qoldirish
Soya
hayvonlarni salqin joylardan haydamaslik
E’tibor
holsiz yoki og‘ir ahvoldagi hayvonni ko‘rsa, mas’ullarga xabar berish
Bu harakatlar juda oddiy ko‘rinadi. Ammo +40 darajadan yuqori issiqda ular hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin.
Nega bir kosa suv muhim?
Jaziramada hayvonlarda suvsizlanish tez yuzaga keladi. Ayniqsa, mushuklar, itlar va qushlar uzoq vaqt suvsiz qolsa, holsizlanish, qizib ketish va hayot uchun xavfli holatlar paydo bo‘lishi mumkin.
Shahar muhitida asfalt, beton va metall yuzalar issiqni yanada kuchaytiradi. Bu esa ko‘chada yurgan hayvonlar uchun xavfni bir necha baravar oshiradi.
Oddiy misol: odam bir necha daqiqa soyada dam olishi yoki do‘kondan suv olishi mumkin. Qarovsiz hayvonda esa bunday imkoniyat yo‘q.
Odamlar uchun ham mehr sinovi
Bu chaqiruv faqat hayvonlar haqida emas. Bu shahar madaniyati, insonparvarlik va atrofimizdagi tirik jonlarga munosabat haqida hamdir.
Qarovsiz hayvonni haydash, suv idishini olib tashlash yoki soya joydan quvish — jaziramada uni xavf ostida qoldirishi mumkin. Aksincha, bir burchakka suv qo‘yish esa ko‘p vaqt olmaydi, lekin katta savobli ish bo‘ladi.
Bunday paytda shaharning haqiqiy qiyofasi odamlarning mayda, ammo samimiy harakatlarida ko‘rinadi.
Qanday qilib xavfsiz yordam berish mumkin?
Hayvonlarga yordam berishda ham oddiy xavfsizlik qoidalariga amal qilish kerak.
Suv idishini odamlar yuradigan yo‘lning o‘rtasiga emas, chetroq va soyali joyga qo‘yish maqsadga muvofiq. Ozuqa esa tez buzilmaydigan, kam miqdorda bo‘lishi kerak. Idishlarni vaqti-vaqti bilan yuvib turish ham muhim.
Agar hayvon juda holsiz, jarohatlangan yoki xavfli holatda ko‘rinsa, uni o‘zboshimchalik bilan ushlashga urinmasdan, tegishli xizmatlar yoki hayvonlarga yordam beruvchi volontyorlarga murojaat qilish to‘g‘riroq bo‘ladi.
Jaziramada mehr ham zarur
Poytaxt hokimligining murojaati oddiy, lekin ta’sirli: issiq kunlarda qarovsiz hayvonlarni unutmaslik kerak.
Bir kosa suv, ozgina ozuqa va soya joy — bugun ko‘chadagi mushuk, it yoki qush uchun hayot bilan o‘lim o‘rtasidagi farq bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, mahallalarda issiq kunlarda hayvonlar uchun doimiy suv nuqtalarini tashkil qilish kerakmi?
…