SpaceX sobiq muhandisi koinot sanoatida inqilob qilmoqchi: Senra loyihasiga 65 mln dollar tikildi

·38·Texno
SpaceX sobiq muhandisi koinot sanoatida inqilob qilmoqchi: Senra loyihasiga 65 mln dollar tikildi

SpaceX kompaniyasining sobiq muhandisi Jordan Black tomonidan asos solingan Senra startapi raketa va samolyotlar uchun elektr simlari tizimini ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish maqsadida 65 million dollar miqdorida investitsiya jalb qildi. Ushbu loyiha oʻn yillar davomida oʻzgarmasdan kelayotgan va hamon qoʻl mehnatiga tayanadigan murakkab kabel tizimlarini (wire harnesses) raqamlashtirishni koʻzda tutadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Elektr simlari tizimi — bu raketa, samolyot, avtomobil yoki sunʼiy yoʻldoshning barcha elektron qismlarini bogʻlab turuvchi oʻziga xos “asab tizimi” hisoblanadi. TechCrunch nashrining xabar berishicha, ushbu soha hanuzgacha “sovuq urush” davridagi texnologiyalar darajasida qolib ketgan. Hozirda koinot kemalari uchun kabellar asosan yogʻoch stollar ustida, tajribali ustalar tomonidan qoʻlda yigʻiladi.

Jordan Black SpaceX kompaniyasida Starship raketasini ishlab chiqarish jarayonini kengaytirish bilan shugʻullanganida, aynan simlar tizimi eng katta toʻsiq ekanligini anglab yetgan. Uning soʻzlariga koʻra, dunyo boʻylab koʻplab zavodlarda jarayonlar avtomatlashtirilmagan va bu xatoliklar xavfini oshiradi. Senra startapi aynan shu boʻshliqni toʻldirish uchun Amp deb nomlangan maxsus dasturiy platformani ishlab chiqdi.

Sifat nazorati va raqamli egizaklar

Yangi texnologiya ishlab chiqarishning har bir bosqichini raqamlashtiradi. Tizim “raqamli egizak” yaratish orqali texnik xodimlarga yoʻl-yoʻriq koʻrsatadi va materiallar sarfini nazorat qiladi. Bu koinot sanoatidagi eng kichik xatolik ham falokatga olib kelishi mumkin boʻlgan sharoitda oʻta muhimdir.

Masalan, 2023-yilda Boeing kompaniyasining Starliner koinot kemasida simlar tizimi yonuvchan lenta bilan oʻralgani aniqlangan edi. Bu xatolik butun loyihani toʻxtatishga va barcha simlarni qaytadan oʻrnatishga majbur qildi, natijada kompaniya millionlab dollar zarar koʻrdi. Senra taklif etayotgan avtomatlashgan dasturiy taʼminot bunday inson omili bilan bogʻliq xatolarni nolga tushirishni maqsad qilgan.

Investitsiya raundida Lowercarbon, Interlagos, Sequoia Capital va Andreessen Horowitz kabi yirik venchur fondlari ishtirok etdi. Ushbu mablagʻlar ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va mudofaa sanoati uchun buyurtmalarni bajarishga yoʻnaltiriladi. Hozirda kompaniya mijozlari orasida suvosti kemalari, sunʼiy yoʻldoshlar va yerusti harbiy texnikalarini ishlab chiqaruvchilar bor.

Elon Musk tamoyili: Avtomatlashtirish — oxirgi bosqich

Jordan Black oʻz ish uslubida SpaceX asoschisi Elon Muskning “avtomatlashtirish — eng oxirgi bosqich boʻlishi kerak” degan tamoyiliga amal qiladi. Dastlab jarayonlarni standartlashtirish va mustahkam poydevor qurish lozim, shundan keyingina robotlarni jalb qilish mumkin. Hozircha robotlar nozik simlar bilan ishlashda inson qoʻli kabi mahoratga ega emas.

Senra kompaniyasi nafaqat texnologiya, balki kadrlar tayyorlashga ham eʼtibor qaratmoqda. Ular AQShda federal sertifikatga ega boʻlgan yagona simlar tizimi boʻyicha oʻquv dasturini yoʻlga qoʻyishgan. Bu esa koinot va mudofaa sanoatida yuqori sifatli mahsulot yetkazib berish kafolatini beradi.

Ushbu loyihaning muvaffaqiyati koinotga parvozlar narxini pasaytirishga va texnikalarni yigʻish tezligini oshirishga xizmat qiladi. Agar ilgari yirik raketalar yilda bir necha dona ishlab chiqarilgan boʻlsa, yangi yondashuv bilan bu koʻrsatkichni yuzlab birlikka yetkazish imkoniyati tugʻiladi.

SpaceXSenraTexnologiyaKoinotStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi xavfsizlikning yangi darajasiga chiqdi: yonmaydigan va qizimaydigan tashqi akkumulyatorXiaomi xavfsizlikning yangi darajasiga chiqdi: yonmaydigan va qizimaydigan tashqi akkumulyatorBugun, 16:53Oak startapi kiberxavfsizlikda yangi davrni boshlamoqda: AI agentlari nazoratga olinadiOak startapi kiberxavfsizlikda yangi davrni boshlamoqda: AI agentlari nazoratga olinadiBugun, 16:27Xitoy Neyrotexnologiyalarda inqilob qildi: Ilk bor bemorga miya implanti oʻrnatildiXitoy Neyrotexnologiyalarda inqilob qildi: Ilk bor bemorga miya implanti oʻrnatildiBugun, 16:23Telegram oʻz domenini saqlab qolish uchun VPN-servis kanalini oʻchirib tashladiTelegram oʻz domenini saqlab qolish uchun VPN-servis kanalini oʻchirib tashladiBugun, 15:28Yandex oʻzining ilk shahar makonini ochmoqda: Texnologiya va madaniyat uygʻunligiYandex oʻzining ilk shahar makonini ochmoqda: Texnologiya va madaniyat uygʻunligiBugun, 14:50Nokia va NVIDIA sunʼiy intellektga asoslangan dunyodagi ilk radioaloqa platformasini yaratdiNokia va NVIDIA sunʼiy intellektga asoslangan dunyodagi ilk radioaloqa platformasini yaratdiBugun, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi