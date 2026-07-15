Volkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqib
Germaniyaning Volkswagen konserni oʻzining ixcham krossoverlar qatorini kengaytirishda davom etmoqda. Kompaniya rasman ID Cross modelini namoyish etdi. Ushbu yangi elektromobil ommabop T-Cross modelining elektr versiyasi hisoblanib, bozorda Renault 4 va Ford Puma Gen-E kabi jiddiy raqiblar bilan kurashishga moʻljallangan. Bu haqda Autocar nashri maʼlumotlariga tayanib Zamin.uz xabar bermoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ID Cross modeli Volkswagen Group tomonidan ishlab chiqilgan yangi MEB+ platformasida qurilgan toʻrtinchi elektromobil boʻldi. Mazkur arxitektura ID 3 va ID 4 kabi yirikroq modellarda qoʻllaniladigan platformaning soddalashtirilgan va ixchamlashtirilgan koʻrinishidir. Garchi tashqi oʻlchamlari boʻyicha u ichki yonuv dvigatelli T-Cross modelidan biroz kattaroq boʻlsa-da, muhandislar elektr tizimlarining ixcham joylashuvi evaziga salon kengligini sezilarli darajada oshirishga muvaffaq boʻlishgan.
Interer dizayni va ergonomikadagi oʻzgarishlarAvtomobilning ichki qismi "shinam mehmonxona" muhitini eslatadi. Volkswagen dizayn direktori Andreas Mindtning soʻzlariga koʻra, interer "haqiqiy doʻstdek" tuyulishi uchun loyihalashtirilgan. Markaziy konsol, asboblar paneli va eshik kartalari sifatli mato bilan qoplangan boʻlib, bu yorugʻlik tizimi bilan birgalikda oʻzgacha qulaylik yaratadi. Yuk xonasi hajmi 475 litrni tashkil etadi, bu T-Cross koʻrsatkichidan 20 litrga koʻpdir. Shuningdek, kapot ostida quvvatlash kabellari uchun maxsus 22 litrli kichik boʻlma ham mavjud.
Eng muhim yangiliklardan biri — Volkswagen sensorli boshqaruvdan voz kechib, jismoniy tugmalarga qaytayotganidir. Rul va asboblar panelida anʼanaviy tugmalar oʻrnatilgan boʻlib, ular haydovchiga aniqroq aloqa (taktil javob) beradi. Andreas Mindt avvalroq tugmalardan voz kechish kompaniya uchun xato boʻlganini tan olgan edi. Endilikda markaziy konsolda multimedia tizimi ovozini boshqarish uchun qulay aylanma kontroller ham paydo boʻldi.
Texnik xususiyatlar va quvvat zaxirasiID Cross xaridorlarga uch xil quvvatdagi old dvigatellar bilan taklif etiladi: 114, 133 va 208 ot kuchiga ega agregatlar. Shuningdek, akkumulyator boʻyicha ham ikki xil tanlov mavjud:
- 37 kW/soat sigʻimli litiy-temir-fosfatli akkumulyator (bir quvvatda 315 km masofa bosadi);
- 52 kW/soat sigʻimli nikel-marganes-kobaltli akkumulyator (bir quvvatda 436 km masofa bosadi).
Ushbu modelning Oʻzbekiston bozoriga kirib kelishi ixcham krossoverlar segmentida raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Hozirda mamlakatimizda BYD va boshqa Xitoy brendlari ustunlik qilayotgan bir paytda, Volkswagen ID Cross kabi Yevropa modellari oʻzining ergonomikasi va anʼanaviy boshqaruv elementlari bilan xaridorlar eʼtiborini tortishi mumkin.
…