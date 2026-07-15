Volkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqib

·0·Avto
Volkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqib

Germaniyaning Volkswagen konserni oʻzining ixcham krossoverlar qatorini kengaytirishda davom etmoqda. Kompaniya rasman ID Cross modelini namoyish etdi. Ushbu yangi elektromobil ommabop T-Cross modelining elektr versiyasi hisoblanib, bozorda Renault 4 va Ford Puma Gen-E kabi jiddiy raqiblar bilan kurashishga moʻljallangan. Bu haqda Autocar nashri maʼlumotlariga tayanib Zamin.uz xabar bermoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ID Cross modeli Volkswagen Group tomonidan ishlab chiqilgan yangi MEB+ platformasida qurilgan toʻrtinchi elektromobil boʻldi. Mazkur arxitektura ID 3 va ID 4 kabi yirikroq modellarda qoʻllaniladigan platformaning soddalashtirilgan va ixchamlashtirilgan koʻrinishidir. Garchi tashqi oʻlchamlari boʻyicha u ichki yonuv dvigatelli T-Cross modelidan biroz kattaroq boʻlsa-da, muhandislar elektr tizimlarining ixcham joylashuvi evaziga salon kengligini sezilarli darajada oshirishga muvaffaq boʻlishgan.

Interer dizayni va ergonomikadagi oʻzgarishlar

Avtomobilning ichki qismi "shinam mehmonxona" muhitini eslatadi. Volkswagen dizayn direktori Andreas Mindtning soʻzlariga koʻra, interer "haqiqiy doʻstdek" tuyulishi uchun loyihalashtirilgan. Markaziy konsol, asboblar paneli va eshik kartalari sifatli mato bilan qoplangan boʻlib, bu yorugʻlik tizimi bilan birgalikda oʻzgacha qulaylik yaratadi. Yuk xonasi hajmi 475 litrni tashkil etadi, bu T-Cross koʻrsatkichidan 20 litrga koʻpdir. Shuningdek, kapot ostida quvvatlash kabellari uchun maxsus 22 litrli kichik boʻlma ham mavjud.

Eng muhim yangiliklardan biri — Volkswagen sensorli boshqaruvdan voz kechib, jismoniy tugmalarga qaytayotganidir. Rul va asboblar panelida anʼanaviy tugmalar oʻrnatilgan boʻlib, ular haydovchiga aniqroq aloqa (taktil javob) beradi. Andreas Mindt avvalroq tugmalardan voz kechish kompaniya uchun xato boʻlganini tan olgan edi. Endilikda markaziy konsolda multimedia tizimi ovozini boshqarish uchun qulay aylanma kontroller ham paydo boʻldi.

Texnik xususiyatlar va quvvat zaxirasi

ID Cross xaridorlarga uch xil quvvatdagi old dvigatellar bilan taklif etiladi: 114, 133 va 208 ot kuchiga ega agregatlar. Shuningdek, akkumulyator boʻyicha ham ikki xil tanlov mavjud:

  • 37 kW/soat sigʻimli litiy-temir-fosfatli akkumulyator (bir quvvatda 315 km masofa bosadi);
  • 52 kW/soat sigʻimli nikel-marganes-kobaltli akkumulyator (bir quvvatda 436 km masofa bosadi).
Quvvatlash tezligi ham zamonaviy talablarga javob beradi. Kichikroq akkumulyator 90 kW gacha, kattasi esa 105 kW gacha boʻlgan tezkor quvvatlash stansiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Har ikki holatda ham elektromobilni 10 foizdan 80 foizgacha quvvatlantirish uchun yarim soatdan kamroq vaqt sarflanadi.

Ushbu modelning Oʻzbekiston bozoriga kirib kelishi ixcham krossoverlar segmentida raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Hozirda mamlakatimizda BYD va boshqa Xitoy brendlari ustunlik qilayotgan bir paytda, Volkswagen ID Cross kabi Yevropa modellari oʻzining ergonomikasi va anʼanaviy boshqaruv elementlari bilan xaridorlar eʼtiborini tortishi mumkin.

VolkswagenID CrossElektromobilKrossoverAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW kompaniyasi yangi i3 Touring elektr universalini sinovdan o'tkazmoqdaBMW kompaniyasi yangi i3 Touring elektr universalini sinovdan o'tkazmoqdaBugun, 15:24Geely kompaniyasi yangi EX2 elektromobilini taqdim etdi: Yevropa bozori uchun arzon xatchbekGeely kompaniyasi yangi EX2 elektromobilini taqdim etdi: Yevropa bozori uchun arzon xatchbekBugun, 14:27BYD kompaniyasi Toyota taxtiga koʻz tikmoqda: AQSH bozoriga ehtiyoj yoʻqBYD kompaniyasi Toyota taxtiga koʻz tikmoqda: AQSH bozoriga ehtiyoj yoʻqBugun, 14:27Benzin, dizel yoki elektromobil: xizmat avtomobili uchun qaysi biri maʼqul?Benzin, dizel yoki elektromobil: xizmat avtomobili uchun qaysi biri maʼqul?Bugun, 12:23Jeep Compass 4xe: Afsonaviy brendning yangi elektr yoʻltanlamasi taqdim etildiJeep Compass 4xe: Afsonaviy brendning yangi elektr yoʻltanlamasi taqdim etildiBugun, 12:21Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiToyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiBugun, 09:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi