Xiaomi oʻndan ortiq mashhur smartfonlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatdi

·26·Texno
Xiaomi oʻndan ortiq mashhur smartfonlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatdi

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining rasmiy qoʻllab-quvvatlash roʻyxatini (End of Life — EOL) yangiladi. Unga koʻra, kompaniya bir vaqtning oʻzida Xiaomi, Redmi va Poco brendlari ostida chiqarilgan 10 ta modelga dasturiy taʼminot yangilanishlarini yetkazib berishni toʻxtatdi. Bu ushbu qurilmalar endi nafaqat yangi funksiyalarni, balki muhim xavfsizlik tizimlarini ham qabul qilmasligini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur roʻyxatga tushgan smartfon va planshetlar uchun HyperOS operatsion tizimining yangi talqinlari, xatoliklarni tuzatuvchi paketlar va oylik xavfsizlik patchlari endi chiqarilmaydi. Bu esa foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlari va qurilma xavfsizligi vaqt oʻtishi bilan zaiflashib borishi mumkinligidan dalolat beradi.

Qaysi modellar roʻyxatdan joy oldi?

Qoʻllab-quvvatlash muddati yakunlangan qurilmalar orasida ham flagmanlar, ham oʻrta segment vakillari mavjud. Quyidagi modellar endi yangilanmaydi:

  • Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro va Xiaomi 12S Ultra;
  • Xiaomi Pad 6 va Xiaomi Pad 6 Pro planshetlari;
  • Poco X5 5G va Poco X5 Pro 5G;
  • Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E hamda Redmi 10 5G.
Taʼkidlash joizki, ayrim modellar boʻyicha cheklovlar maʼlum bir mintaqaviy versiyalarga tegishli. Masalan, Xiaomi 12 seriyasi uchun yangilanishlar toʻxtatilishi hozircha Xitoy, Indoneziya va Rossiya bozorlari uchun moʻljallangan variantlarga taalluqli boʻlib, global versiyalar boʻyicha vaziyat biroz farq qilishi mumkin. Biroq, odatda mintaqaviy cheklovlardan soʻng, global modellarda ham qoʻllab-quvvatlash tez orada yakunlanadi.

Muddati tugashining sabablari va oqibatlari

Ushbu smartfonlarning aksariyati bozorga chiqqaniga uch-toʻrt yil boʻldi. Masalan, Xiaomi 12 va 12 Pro modellari 2022-yilda taqdim etilgan edi. Poco X5 va Redmi Note 12T Pro kabi nisbatan yangiroq qurilmalar 2023-yilda sotuvga chiqqan boʻlsa-da, ularning dasturiy taʼminot aylanishi yakuniga yetgan deb topildi.

Xiaomi oʻzining yangilangan va uzaytirilgan qoʻllab-quvvatlash siyosatini faqat 2025-yildan boshlab joriy qilmoqda. Yuqoridagi modellar esa ushbu yangi qoidalar kuchga kirmasdan oldin ishlab chiqarilgani sababli, ular uzoq muddatli yangilanishlar kafolatidan mahrum boʻlgan. Bu esa Oʻzbekiston bozorida ham keng ommalashgan Poco X5 Pro kabi modellar egalarini oʻz qurilmalarini yangilash haqida oʻylashga majbur qiladi.

Dasturiy taʼminot yangilanishlarining toʻxtashi qurilmaning darhol ishdan chiqishini anglatmaydi. Smartfonlar barcha funksiyalarini bajarishda davom etadi, biroq vaqt oʻtishi bilan yangi ilovalar bilan moslashuvchanlik pasayishi va kiberhujumlarga nisbatan himoyasiz boʻlib qolishi mumkin. Mutaxassislar bunday holatda bank ilovalari va shaxsiy maʼlumotlar bilan ishlashda ehtiyotkor boʻlishni tavsiya qiladilar.

XiaomiHyperOSSmartfonTexnologiyaRedmi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

VK xoldingi RuStore ilovalar doʻkonini sotishga qaror qildiVK xoldingi RuStore ilovalar doʻkonini sotishga qaror qildiBugun, 14:29.ru va .rf domen zonalari: Egalar soni saytlar miqdoridan tezroq oʻsmoqda.ru va .rf domen zonalari: Egalar soni saytlar miqdoridan tezroq oʻsmoqdaBugun, 13:28Starlink va NTT Docomo hamkorligi: Yaponiya koinotdan aloqa oʻrnatishda yetakchilik qilmoqdaStarlink va NTT Docomo hamkorligi: Yaponiya koinotdan aloqa oʻrnatishda yetakchilik qilmoqdaBugun, 12:56Starlink V5 taqdim etildi: Yangi avlod terminallari yanada ixcham va energiya tejamkorStarlink V5 taqdim etildi: Yangi avlod terminallari yanada ixcham va energiya tejamkorBugun, 12:21Samsung Galaxy Z Fold 8 va iPhone Ultra: Buklama smartfonlar dizayni oʻxshash boʻladimi?Samsung Galaxy Z Fold 8 va iPhone Ultra: Buklama smartfonlar dizayni oʻxshash boʻladimi?Bugun, 12:00Sunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdiSunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdiBugun, 11:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi