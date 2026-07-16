Xiaomi oʻndan ortiq mashhur smartfonlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatdi
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining rasmiy qoʻllab-quvvatlash roʻyxatini (End of Life — EOL) yangiladi. Unga koʻra, kompaniya bir vaqtning oʻzida Xiaomi, Redmi va Poco brendlari ostida chiqarilgan 10 ta modelga dasturiy taʼminot yangilanishlarini yetkazib berishni toʻxtatdi. Bu ushbu qurilmalar endi nafaqat yangi funksiyalarni, balki muhim xavfsizlik tizimlarini ham qabul qilmasligini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur roʻyxatga tushgan smartfon va planshetlar uchun HyperOS operatsion tizimining yangi talqinlari, xatoliklarni tuzatuvchi paketlar va oylik xavfsizlik patchlari endi chiqarilmaydi. Bu esa foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlari va qurilma xavfsizligi vaqt oʻtishi bilan zaiflashib borishi mumkinligidan dalolat beradi.
Qaysi modellar roʻyxatdan joy oldi?Qoʻllab-quvvatlash muddati yakunlangan qurilmalar orasida ham flagmanlar, ham oʻrta segment vakillari mavjud. Quyidagi modellar endi yangilanmaydi:
- Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro va Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi Pad 6 va Xiaomi Pad 6 Pro planshetlari;
- Poco X5 5G va Poco X5 Pro 5G;
- Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E hamda Redmi 10 5G.
Muddati tugashining sabablari va oqibatlariUshbu smartfonlarning aksariyati bozorga chiqqaniga uch-toʻrt yil boʻldi. Masalan, Xiaomi 12 va 12 Pro modellari 2022-yilda taqdim etilgan edi. Poco X5 va Redmi Note 12T Pro kabi nisbatan yangiroq qurilmalar 2023-yilda sotuvga chiqqan boʻlsa-da, ularning dasturiy taʼminot aylanishi yakuniga yetgan deb topildi.
Xiaomi oʻzining yangilangan va uzaytirilgan qoʻllab-quvvatlash siyosatini faqat 2025-yildan boshlab joriy qilmoqda. Yuqoridagi modellar esa ushbu yangi qoidalar kuchga kirmasdan oldin ishlab chiqarilgani sababli, ular uzoq muddatli yangilanishlar kafolatidan mahrum boʻlgan. Bu esa Oʻzbekiston bozorida ham keng ommalashgan Poco X5 Pro kabi modellar egalarini oʻz qurilmalarini yangilash haqida oʻylashga majbur qiladi.
Dasturiy taʼminot yangilanishlarining toʻxtashi qurilmaning darhol ishdan chiqishini anglatmaydi. Smartfonlar barcha funksiyalarini bajarishda davom etadi, biroq vaqt oʻtishi bilan yangi ilovalar bilan moslashuvchanlik pasayishi va kiberhujumlarga nisbatan himoyasiz boʻlib qolishi mumkin. Mutaxassislar bunday holatda bank ilovalari va shaxsiy maʼlumotlar bilan ishlashda ehtiyotkor boʻlishni tavsiya qiladilar.
…